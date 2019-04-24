🦌 Почему 48-й кинофестиваль «Молодость» – особенный

Когда будут объявлены все фильмы-участники, «Телекритика» обязательно снабдит вас гидом по программе. А пока рассказываем, что нового нас ждет в плане организации и спецпоказов.

Лучшая комедия всех времен

Именно так Американский киноинститут охарактеризовал фильм с Мэрилин Монро и Тони Кертисом «Некоторые любят погорячее» (на постсоветском пространстве более известный как «В джазе только девушки»). На открытии фестиваля покажут его отреставрированную версию; как заметил гендиректор «Молодости» Андрей Халпахчи, обзавестись качественной копией голливудской классики – дело далеко не дешевое, так что воспользуйтесь моментом, если любите классический Голливуд.

Женское жюри

Судить фильмы международной конкурсной программы в этом году будет «гендерное жюри», состоящее из женщин. Возглавить его предстоит недавней лауреатке «Золотої дзиґи» Ирме Витовской.

Весенний ребрендинг

В честь того, что фестиваль теперь проходит в весенне-летний период, была разработана новая визуальная концепция, в центре которой – олень на зеленой поляне. В связи с «потеплением» кинофорума добавились и новые локации фестиваля – поближе к Днепру.

Студенческая аккредитация

В этом году студенты профильных вузов впервые имеют возможность аккредитоваться на фестиваль за 300 грн (аккредитация для прессы, в свою очередь, обойдется в 350 грн). Она дает доступ к мастер-классам, пресс-конференциям и презентациям – и, само собой, просмотру порядка 200 фильмов.

Новая внеконкурсная программа

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке: правда, как и в случае с Каннским кинофестивалем этого года, организаторы заранее объявили только около 90% всех ожидаемых фильмов. Программный директор Игорь Шестопалов и гендиректор Андрей Халпахчи уточняют, что как минимум в секциях «Международный конкурс» и «Украинские премьеры» могут появиться еще по два фильма. (Кстати, в этом году отборщикам пришлось посмотреть порядка 2000 фильмов, 500 из которых были полнометражными.) Помимо уже знакомых внеконкурсных программ Sunny Bunny, «Скандинавская панорама», FORMA, «Фестиваль фестивалей» и др. в расписании появится секция «Канадский фокус».

Выставка ксеноморфов

Сказать, что неожиданно было увидеть деятелей украинского кинематографа, включая главу Госкино Филиппа Ильенко, на фоне проекции ксеноморфа – ничего не сказать. А все дело в том, что в рамках «Молодости» состоится выставка художника-сюрреалиста Ханса Гигера, чья фантазия и породила знаменитый образ «Чужого», воплощенный в фильме Ридли Скотта. Сам фильм тоже можно будет увидеть на фестивале.

На пресс-конференции также сообщили, что сумма государственной поддержки фестиваля в этом году составит 6 млн грн. По словам Халпахчи, организовывать кинофорум стало проще. «Не только потому, что выросла сумма государственной поддержки, но и потому, что изменилась карта украинской киноиндустрии. [Раньше] производилось мало украинских фильмов, к тому же невысокого качества – и когда нас спрашивали, почему украинские фильмы не участвуют в конкурсе, мы поясняли, что они не соответствуют этому уровню, что они будут плохо себя чувствовать в рамках международной программы. А сегодня украинская индустрия по-настоящему существует», – пояснил гендиректор фестиваля, поздравив Наримана Алиева с попаданием в секцию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Напомним также, что в Каннах будет показан короткометражный фильм совместного производства Украины, Израиля и Великобритании.

Фото обложки: пресс-служба кинофестиваля «Молодость» / Артем Галкин