🦌48-я «Молодость»: объявлены участники кинофестиваля

Участники международного конкурса:

«Ее работа» / Her Job, Никос Лабо (Греция, Франция, Сербия), 2018

«Нина» / Nina, Мария Винтер Олсен (Дания, Фарерские о-ва), 2018

«Маленький товарищ» / Little Comrade, Моника Симец (Эстония), 2018

«На следующий день меня не станет» / The Day After I’m Gone, Нимрод Эльдар (Израиль, Франция), 2019

«Разрушительница системы» / System Crasher, Нора Финшайт (Германия), 2019

«Дикий» / Savage, Камиль Видаль-Наке (Франция), 2018

«Колибри» / House of Hummingbird, Ким Бо-Ра (Южная Корея), 2018

«Путешествие в комнату матери» / Journey to a Mother’s Room, Селия Рико Клавельино (Испания), 2018

«Соседи» / Neighbors, Гигиша Абашидзе (Грузия), 2018

Julia Blue, Рокси Топорович (США, Украина), 2018

В национальном конкурсе принимают участие украинские фильмы. Приз – 50 тыс. гривен и статуэтка «Скифский олень». В этом году представлены 10 картин:

«Йоргос и Поля», реж. Полина Мошенская

FOMO, реж. Влад Красинский

«Цвет фасада: синий», реж. Алексей Радинский

«Над Стиксом», реж. монтажа Мария Стоянова

«Молод, но это пройдет», реж. Настя Фещук

«Знебарвлена», реж. Марина Степанская

«ПЖ», реж. Ксения Кравцова

«Человек с фотоаппаратом», реж. Виталий Кикот

«Крокодил», реж. Катерина Горностай

«Психро», реж. Александр Фразе-Фразенко

Sunny Bunny (Солнечный зайчик) – конкурс ЛГБТК-фильмов, который проводится с 2001 года. В этом году в программу вошли:

«Несколько разговоров об очень высокой девушке» / Several Conversations about a Very Tall Girl, Богдан Теодор Олтяну (Румыния), 2018

«Кенар» / Canary, Кристиан Ольваген (ЮАР), 2018

«М/М» / M/M, Дрю Линт (Германия, Канада), 2018

«Дрожь» / Tremors, Хайро Бустаманте (Гватемала), 2019

«Собака воет на луну» / A Dog Barking at the Moon, Сян Цзи (Китай, Испания), 2019

Конкурсная программа Molodist Teen Screen для подростков, в которой победителя отбирает детское жюри, откроется в этом году фильмом «Адская хоругвь, или Козацкое Рождество» Миши Кострова.

Вне конкурса покажут фестивальные хиты «Поздно умирать молодым» чилийки Дминги Сотомайор, «Мне все равно, если история назовет нас варварами» румына Раду Жуде, «Сибель» Гийома Джованетти и Чалы Зенджирджи, «Цвет красный» Бенхамина Найштата, «Джинпа» Пема Цедена, «Теперешний. Идеальный» Чжу Шенцзе и «Время досуга» Себастьяна Марнье.

Также заявлены премьеры украинских фильмов «Рубеж. Грубешевская операция» Олеси Моргунец-Исаенко, «Здесь и сейчас» Александра Шапиро, «365 дней, также известные как год» Дмитрия Бондарчука и «Рушковцы. Путь Мастера» Александра Парфенова.

Напомним, кинофестиваль «Молодость» был основан в 1970 году, в этом году его проводят в 48-й раз. Обладатель Гран-при получает денежное вознаграждение в размере $10 тыс., статуэтку «Скифский олень» (символ кинофестиваля) и диплом жюри.