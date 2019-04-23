👩‍👦 Из Донбасса в Канны: «Анна» поборется за «Золотую пальмовую ветвь»

«Анна» расскажет историю матери-одиночки среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и остро желает перемен.

В главных ролях украинские актеры: кроме того, съемочная группа также состоит из украинцев. На этом настоял режиссер, израильтянин Декель Беренсон.

«Впервые я посетил Украину в 2012 году, путешествуя по Европе. Для меня это был важный личный шаг, поскольку моя бабушка родилась в Хусте – украинском пограничном городке. На ее глазах Украина с другими странами Восточной Европы попала в состав СССР, а впоследствии обрела независимость, которая теперь снова под угрозой. Я был в восторге от смеси восточных и западных традиций и от людей в Украине», – комментирует создание фильма режиссер.

Декель Беренсон родился в Израиле, но на сегодняшний день базируется в Лондоне. «Анна» – его третий фильм после «Девушки ничего не делали» и «Ашмина». «Анна» будет показана в разделе короткометражных фильмов, где в 2011 году украинка Марина Врода уже получала главную награду за короткометражку «Кросс».

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Основная конкурсная программа откроется зомби-муви Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Также в рамках фестиваля покажут сериал Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым».

«Анна» – не единственный представитель укркинопрома, в «Особом взгляде» за главный приз поборется крымскотатарский режиссер Нуриман Алиев и его фильм «Домой».

Фото: пресс-служба фильма