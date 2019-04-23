👩‍👦 Из Донбасса в Канны: «Анна» поборется за «Золотую пальмовую ветвь»
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👩‍👦 Из Донбасса в Канны: «Анна» поборется за «Золотую пальмовую ветвь»

от Telekritika
От Telekritika 55
Главная Кино 👩‍👦 Из Донбасса в Канны: «Анна» поборется за «Золотую пальмовую ветвь»

Короткометражный фильм «Анна» Декеля Беренсона примет участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Он был создан украинской командой в копродукции с Израилем и Великобританией.

«Анна» расскажет историю матери-одиночки среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и остро желает перемен.

👩‍👦 Из Донбасса в Канны: «Анна» поборется за «Золотую пальмовую ветвь»

В главных ролях украинские актеры: кроме того, съемочная группа также состоит из украинцев. На этом настоял режиссер, израильтянин Декель Беренсон.

«Впервые я посетил Украину в 2012 году, путешествуя по Европе. Для меня это был важный личный шаг, поскольку моя бабушка родилась в Хусте – украинском пограничном городке. На ее глазах Украина с другими странами Восточной Европы попала в состав СССР, а впоследствии обрела независимость, которая теперь снова под угрозой. Я был в восторге от смеси восточных и западных традиций и от людей в Украине», – комментирует создание фильма режиссер.

👩‍👦 Из Донбасса в Канны: «Анна» поборется за «Золотую пальмовую ветвь»

Декель Беренсон родился в Израиле, но на сегодняшний день базируется в Лондоне. «Анна» – его третий фильм после «Девушки ничего не делали» и «Ашмина». «Анна» будет показана в разделе короткометражных фильмов, где в 2011 году украинка Марина Врода уже получала главную награду за короткометражку «Кросс».

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Основная конкурсная программа откроется зомби-муви Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Также в рамках фестиваля покажут сериал Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым».

«Анна» – не единственный представитель укркинопрома, в «Особом взгляде» за главный приз поборется крымскотатарский режиссер Нуриман Алиев и его фильм «Домой».

Фото: пресс-служба фильма

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