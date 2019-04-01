▶⚡ Адам Драйвер и Билл Мюррей в трейлере звездного зомби-муви

Спустя три года после премьеры «Патерсона» Джармуш возвращается на большой экран с комедией «Мертвые не умирают», где собран, возможно, самый звездный для фильмов о зомби каст.

В фильме снялись Стив Бушеми, Селена Гомес, Том Уэйтс, RZA, Дэнни Гловер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон с катаной и зомби-Игги Поп. Подробности сюжета неизвестны, кроме того, что Драйвер и Мюррей сыграют полицейских посреди зомби-апокалипсиса.

В американский прокат фильм выходит 14 июня.

Также на выходных вышли трейлеры «Проклятие Аннабель 3» и «Тишины» – новых хорроров от создателей «Заклятия».

Кадр из трейлера.