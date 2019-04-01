▶👹 Кинодайджест: очень странные охотники за привидениями

На выходных было обилие новостей как по старым добрым франшизам фильмов ужасов, так и по новым проектам. Также неугомонные фанаты «Игры престолов» нашли все троны, а звезда «Очень странных дел» и «Оно» примостился к новому фильму Джейсона Райтмана.

Престоломания. Фанаты разыскали все шесть железных тронов, которые раскидали по миру HBO в преддверии заключительного сезона сериала. Первые пять припрятали в Бразилии, Швеции, Канаде, Испании и Великобритании. Последний обнаружили спустя 10 минут после того, как канал выложил подсказку: престол дожидался в Нью-Йорке. При обнаружении следопытам выдавали корону из сериала. Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет 15 апреля на HBO.

Аннабелемания. Вышел первый трейлер фильма «Проклятие Аннабель 3», где Уоррены возвращают куклу домой, а она оживляет другие потусторонние артефакты. К ролям вернутся Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Младший брат «Тихого места». Режиссер первого «Проклятия Аннабель» Джон Леонетти слегка «припозднился» с темой чувствительных к шуму монстров, ведь завязка очень напоминает прошлогодний хит Джона Красински. Выйдет новое детище Netflix 10 апреля. В главных ролях Стэнли Туччи («Милые кости») и Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»).

Очень странные охотники за привидениями. Финн Вулфард («Очень странные дела») продолжает седлать волну проектов, стилизованных под 80-е. На очереди новый ребут «Охотников за привидениями», который выйдет в 2020 под руководством Джейсона Райтмана – сына режиссера оригинальных «Охотников». Также к касту присоединилась Маккенна Грейс – юная Кэрол Денверс из «Капитана Марвел». Сюжет закрутится вокруг четверых подростков, двух из которых сыграют Финн и Маккенна.

40 лет «Чужому». Научно-фантастический фильм ужасов Ридли Скотта отмечает юбилей и по этому поводу фанаты наснимали шесть одобренных 20th Century Fox короткометражек. Первая из них уже вышла на портале IGN.

«Красивый, плохой, злой». Зак Эфрон снова ожил на экранах в образе Теда Банди – серийного убийцы из 70-х. Фильм показали на фестивале «Санденс» в январе 2019, мировая премьера планируется в конце года.

Марк Хэмилл примерит роль Чаки. Актер озвучит рыжеволосую игрушку для убийств в фильме ужасов «Детские игры». В актерском составе также замечена Обри Плаза, которая подарит зловещую куклу своему сыну.

Ранее режиссер Гильермо Дель Торо поделился, какой персонаж пугает его больше всех.

Фото: Courtesy of Calpurnia