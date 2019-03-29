▶👹 Какой персонаж «Страшных историй» пугает Гильермо Дель Торо
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▶👹 Какой персонаж «Страшных историй» пугает Гильермо Дель Торо

от Telekritika
От Telekritika 9
Главная Кино ▶👹 Какой персонаж «Страшных историй» пугает Гильермо Дель Торо

28 марта вышел трейлер фильма «Страшные истории для рассказа в темноте» от мрачных сказочников Андре Овредала и Гильермо Дель Торо. Оскароносный мескиканец поделился с IndieWire тем, какой персонаж оригинального рассказа пугает его больше всего.

История фильма разыграется в небольшом американском городке в конце 1960-х. Группа подростков будет расследовать загадочную книгу, которую много лет назад написала местная девушка Сара, скрывшая в своем труде пугающие секреты.

Серию книг «Страшные истории для рассказа в темноте» написал Элвин Шварц с 1981 по 1991 год.

Гильермо Дель Торо столкнулся с рассказами Шварца в книжном магазине Сан Антонио, а спустя время решил экранизировать их со своим другом норвежцем Андре Овредалем. Книгу Дель Торо описал как «посиделки у костра под одной обложкой», а творческий процесс работы над сценарием – как шоу American Idol. Самым пугающим созданием мексиканец назвал Бледную леди.

С норвежским режиссером Андре Овредалем они уже работали над «Охотниками на троллей» и «Аутопсией Джейн Доу».

Фильм «Страшные истории для рассказа в темноте» выйдет в августе 2019.

Также, 28 марта в кинотеатры вышел хоррор Джордана Пила «Мы», о чем вы можете прочитать в рубрике Proпрокат.

Фото: The Talks

 

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