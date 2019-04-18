🎬 Украинский фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля

Фильм Алиева рассказывает о том, как аннексия Крыма отразилась на жизни крымскотатарского населения полуострова.
«Телекритика» публикует полный список фильмов, отобранных оргкомитетом Каннского кинофестиваля 2019 года.
Конкурсная программа:
- «Боль и слава» (Педро Альмодовар)
- «Прости, мы скучали» (Кен Лоуч)
- «Отверженные» (Ладж Ли)
- «Радегунд» (Терренс Малик)
- «Предатель» (Марко Беллокьо)
- «Озеро диких гусей» (Дяо Инань)
- «Паразит» (Пон Чжун Хо)
- «Юный Ахмед» (Братья Дарденн)
- «Мертвые не умирают» (Джим Джармуш)
- «Мой бог» (Арно Деплешен)
- «Атлантика» (Мати Диоп)
- «Матиас и Максим» (Ксавье Долан)
- «Должно быть, это рай» (Элиа Сулейман)
- «Сибил» (Жюстин Трие)
- «Малыш Джо» (Джессика Хауснер)
- Bacurau (Клебер Мендонса Фильо и Жулиано Дорнель)
- «Свистуны» (Корнелиу Порумбойю)
- «Семейный отдых» (Айра Сакс)
- «Портрет молодой женщины в огне» (Селин Скьямма)
Внеконкурсная программа:
- «Лучшие годы жизни» (Клод Лелуш)
- «Рокетмен» (Декстер Флетчер)
- «Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Николас Виндинг Рефн)
- «Диего Марадона» (Асиф Кападия)
- «Прекрасная эпоха» (Николя Бедос)
Специальные показы:
- «Томас» (Абель Феррара)
- «Дележка» (Пиппа Бьянко)
- «Выжить ради Самы» (Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уэйтс)
- «О том, что такое быть живым и что есть знание» (Ален Кавалье)
- «ООО “Любовь в семье”» (Вернер Херцог)
- «Это закон» (Хуан Соланас)
Программа «Особый взгляд»:
- «Домой» (Нариман Алиев)
- «Невидимая жизнь» (Карим Айнуз)
- «Дылда» (Кантемир Балагов)
- «Восхождение» (Майкл Ковино)
- «Жанна» (Брюно Дюмон)
- «Солнце никогда не заходит» (Оливер Лакс)
- «Комната 212» (Кристоф Оноре)
- «Трещины Кабула» (Забу Брейтман и Элеа Гобе Мевеллек)
- «Девушка моего брата» (Мониа Чукри)
- «Портовая комиссия» (Даниэль Лессовиц)
- «Лапочка» (Муния Меддур Жанс)
- «Адам» (Марьям Тузани)
- Zhuo Ren Mi Mi (Миди Зед)
- «Свобода» (Альберт Серра)
- «Бык» (Энни Сильверстайн)
- «Лето в провинции Чаньша» (Цзу Фэн)
Ранее мы публиковали трейлеры вошедшего в конкурсную программу фильма «Мертвые не умирают» Джима Джармуша и сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым».