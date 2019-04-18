🎬 Украинский фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля
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🎬 Украинский фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля

от Telekritika
От Telekritika 48
Главная Кино 🎬 Украинский фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля

В прошлом году в секции «Особый взгляд» дебютировал «Донбасс» Сергея Лозницы, в этот раз в ней будет представлен фильм «Домой» крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

Фильм Алиева рассказывает о том, как аннексия Крыма отразилась на жизни крымскотатарского населения полуострова.

🎬 Украинский фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля

Кадр из фильма «Домой» (Limelite)

«Телекритика» публикует полный список фильмов, отобранных оргкомитетом Каннского кинофестиваля 2019 года.

Конкурсная программа:

  • «Боль и слава» (Педро Альмодовар)
  • «Прости, мы скучали» (Кен Лоуч)
  • «Отверженные» (Ладж Ли)
  • «Радегунд» (Терренс Малик)
  • «Предатель» (Марко Беллокьо)
  • «Озеро диких гусей» (Дяо Инань)
  • «Паразит» (Пон Чжун Хо)
  • «Юный Ахмед» (Братья Дарденн)
  • «Мертвые не умирают» (Джим Джармуш)
  • «Мой бог» (Арно Деплешен)
  • «Атлантика» (Мати Диоп)
  • «Матиас и Максим» (Ксавье Долан)
  • «Должно быть, это рай» (Элиа Сулейман)
  • «Сибил» (Жюстин Трие)
  • «Малыш Джо» (Джессика Хауснер)
  • Bacurau (Клебер Мендонса Фильо и Жулиано Дорнель)
  • «Свистуны» (Корнелиу Порумбойю)
  • «Семейный отдых» (Айра Сакс)
  • «Портрет молодой женщины в огне» (Селин Скьямма)

Внеконкурсная программа:

  • «Лучшие годы жизни» (Клод Лелуш)
  • «Рокетмен» (Декстер Флетчер)
  • «Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Николас Виндинг Рефн)
  • «Диего Марадона» (Асиф Кападия)
  • «Прекрасная эпоха» (Николя Бедос)

Специальные показы:

  • «Томас» (Абель Феррара)
  • «Дележка» (Пиппа Бьянко)
  • «Выжить ради Самы» (Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уэйтс)
  • «О том, что такое быть живым и что есть знание» (Ален Кавалье)
  • «ООО “Любовь в семье”» (Вернер Херцог)
  • «Это закон» (Хуан Соланас)

Программа «Особый взгляд»:

  • «Домой» (Нариман Алиев)
  • «Невидимая жизнь» (Карим Айнуз)
  • «Дылда» (Кантемир Балагов)
  • «Восхождение» (Майкл Ковино)
  • «Жанна» (Брюно Дюмон)
  • «Солнце никогда не заходит» (Оливер Лакс)
  • «Комната 212» (Кристоф Оноре)
  • «Трещины Кабула» (Забу Брейтман и Элеа Гобе Мевеллек)
  • «Девушка моего брата» (Мониа Чукри)
  • «Портовая комиссия» (Даниэль Лессовиц)
  • «Лапочка» (Муния Меддур Жанс)
  • «Адам» (Марьям Тузани)
  • Zhuo Ren Mi Mi (Миди Зед)
  • «Свобода» (Альберт Серра)
  • «Бык» (Энни Сильверстайн)
  • «Лето в провинции Чаньша» (Цзу Фэн)

Ранее мы публиковали трейлеры вошедшего в конкурсную программу фильма «Мертвые не умирают» Джима Джармуша и сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым».

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