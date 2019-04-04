▶🥛 Ультранасилие в неоне: трейлер сериала от Николаса Виндинга Рефна
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▶🥛 Ультранасилие в неоне: трейлер сериала от Николаса Виндинга Рефна

от Telekritika
От Telekritika 38
Главная Новости ▶🥛 Ультранасилие в неоне: трейлер сериала от Николаса Виндинга Рефна

Вышел первый трейлер сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Николаса Виндинг Рефна. В объективе Майлз Теллер, играющий полицейского.

Датчанин Николас Виндинг Рефн наконец возвращается на экраны, хоть и не на большие. Сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым» будет состоять из 10 эпизодов по 90 минут. Это как 10 «Драйвов» с Райаном Гослингом, учитывая, что стилистика и эстетика сериала очень напоминает три последние работы режиссера.

В центре сюжета офицер полиции, которого играет Майлз Теллер («Одержимость»). Ему предстоит открыть для себя безграничный мир криминала: от якудз до русской мафии. И все под рефновскими неоновыми лампами и с тонной ультранасилия.

Выйдет сериал 14 июня 2019 года.

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Фото: IndieWire

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