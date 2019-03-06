📊 Джеймс или Джейн: выбери своего агента 007

Фанаты, продюсеры, букмекеры и сами актеры еще не знают, кому именно суждено стать следующим Джеймсом Бондом. Мы отобрали семерых возможных претендентов: читайте ниже все «за» и «против» или голосуйте, полагаясь на зов сердца.

Подробнее о претендентах:

001: Идрис Эльба

(фанатский концепт-трейлер)

✅ Даже самые консервативные зрители, которые боятся «политкорректного» ребута как черт ладана, должны признать: в звезде «Мстителей» и «Тихоокеанского рубежа» больше Бонда, чем во многих белокожих и веснушчатых «вечных мальчиках», отчего-то стремящихся к этой роли. Мысленно представьте себе параллельный кастинг Эльбы и Киллиана Мерфи: кажется, выбор очевиден (тем более, главный конкурент Рами Малек сошел с дистанции – ему уже пророчат роль злодея в новой бондиане). Кроме того, Эльба все еще носит титул самого сексуального мужчины мира.

🚫 В 2017 году Эльба умудрился сняться в катастрофической «Темной башне» вместе с Мэтью Макконахи, для которого провальные роли уже стали традицией. А сейчас экс-Роланд диджеит в комедийном сериале Netflix: если до кастинга «Бонда» он подпишет еще пару неудачных контрактов, глядишь, весь лоск «тафгая» с него спадет.

002: Ричард Мэдден

✅ После роли сдержанного (на грани кипения) бодигарда в мегауспешном сериале BBC «Телохранитель» образ Бонда видится для шотландца даже чересчур очевидным развитием карьеры.

🚫 Молодость – не порок, но на фоне более закаленных (как говорят англичане, seasoned) конкурентов 35-летний Мэдден выглядит немного зелено.

003: Оливия Колман

✅ Оливия Колман так лихо расправилась с одним из наемников героя Хью Лори в «Ночном администраторе», что интернет начал в шутку пророчить ей роль в бондиане. А теперь букмекеры всерьез принимают ставки на ее кастинг, и можно с упоением представлять, как актриса забьет конкурентов статуэткой «Оскар» за лучшую женскую роль в «Фаворитке»: мало кто из соперников может похвастаться таким оружием.

🚫 Фишка Колман – «проблемные» героини: в «Фаворитке» она сыграла королеву-жертву манипуляций, сломленную многочисленными выкидышами, во «Флауэрсах» тащила на себе гнет депрессии своего экранного мужа, а в «Дряни» стала героиней без имени (Крестная), которую ее экранная падчерица описывает только в непечатных выражениях. Чудаковатая Джейн Бонд с отблесками трагического прошлого в глазах – все же слишком смелая идея для франшизы.

004: Том Хиддлстон

✅ Хиддлстон выглядит как более милая версия нынешнего Бонда – Дэниела Крейга. В брючном костюме он в последнее время разгуливает редко, сменив его на бурлескное облачение Локи, но образ актера в «Высотке» вполне мог бы быть прототипом Хиддлстона-Бонда (если бы шпиона отправили на задание в чистилище).

🚫 Погуглите James Bond smile: агент 007 не должен улыбаться, он должен ухмыляться. Можно предложить Тому Хиддлстону оставлять свою очаровательно-застенчиво-виноватую улыбку за пределами съемочной площадки, но тогда это будет вовсе не Том Хиддлстон.

005: Джеймс Нортон

✅ По сути, в «Гарете Джонсе» Нортон уже сыграл роль разведчика: только работал он не на благо собственной страны, а во имя общечеловеческих ценностей. А его дефиле среди шикарных декораций «Макмафии» лишний раз доказало, что Нортон – стопроцентное попадание в типаж.

🚫 Сам Нортон открещивается от роли и просит фанатов не делать ставки на его кастинг – мол, вряд ли продюсеры выберут именно его. Только представьте себе Бонда, который мямлит, что не уверен в исходе очередной миссии! Напористее надо быть, Джейми.

006: Эйдан Тернер

✅ Если Хиддлстон – это озорная версия Бонда-Крейга, то Тернер – взлохмаченный Бонд-Тимоти Далтон. Кроме того, его памятную сцену купания в «Полдарке» неоднократно сравнивали с выходящим на берег морской Крейгом в «Казино Рояль». В общем, вызывает только хорошие ассоциации.

🚫 «Полдарк» Тернеру помогает, но он же ему и мешает: в массовом сознании актер намертво связан с романтическими и костюмными образами. Театральные роли, прерафаэлит Данте Габриэль Россетти, даже гном в «Хоббите» – как-то это не вяжется с переобуванием в Бонда.

007: Шарлиз Терон

✅ Терон – что называется, народный кандидат: пока продюсеры жонглируют мужскими именами, Твиттер жаждет видеть в роли Джейн Бонд оскароносную уроженку ЮАР. Шарлиз – мастер не только покерфейса, но и впечатляющих физических перевоплощений, а костюм-двойку она носит более элегантно, чем коллеги-мужчины. Интернет уже предлагает сделать «девушкой Бонда» при ней Дэниела Крейга… или звезду «Фаворитки» Рэйчел Вайс.

🚫 Кому нужна просто «женская версия Джеймса Бонда», когда можно сделать франшизу из «Атомной блондинки»?

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