📣 Звезде «Фаворитки» пророчат роль агента 007

Оливия Колман завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», где она сыграла английскую королеву Анну, запутавшуюся в интригах двух приближенных ко двору дам. Но не исключено, что скоро героини актрисы снова будут хозяйками собственных судеб: ей пророчат место нового Джеймса Бонда и даже следующего Доктора в сериале «Доктор Кто».

Как пишет The Independent, почти сразу после победы Колман в номинации «Лучшая женская роль первого плана» ставки на ее участие в «Бондиане» установились в районе 20/1.

Представитель компании Betway Алан Элгер говорит: «Победа Оливии Колман на “Оскаре” довершила выдающийся путь этой британской актрисы к славе, и, если судить по прошедшим месяцам, ей предстоит еще больший успех».

Одними из первых о Колман-Бонде заговорили фанаты сериала BBC «Ночной администратор», где актриса снялась вместе с Томом Хиддлстоном. Сцена, в которой героиня расправляется с одним из наемников героя Хью Лори, заставила некоторых полушутя утверждать, будто новый агент 007 найден.

Кроме того, в первоапрельской новости за 2016 год Daily Mail пошутила о том, что Оливия Колман уже подписала контракт на роль «Джейн Бонд» в 25-м фильме Бондианы.

Похоже, что теперь шутка может стать реальностью.

Напомним, что со списком остальных лауреатов премии «Оскар» 2019 года можно ознакомиться по ссылке.

Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Palm Springs International Film Festival