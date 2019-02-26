Оливия Колман
КиноНовости

📣 Звезде «Фаворитки» пророчат роль агента 007

от Telekritika
От Telekritika 39
Главная Кино 📣 Звезде «Фаворитки» пророчат роль агента 007

Шутки о том, что новым Бондом станет британская актриса Оливия Колман, ходят не менее двух лет, но после «Оскара» букмекеры всерьез стали принимать ставки на ее кастинг.

Оливия Колман завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», где она сыграла английскую королеву Анну, запутавшуюся в интригах двух приближенных ко двору дам. Но не исключено, что скоро героини актрисы снова будут хозяйками собственных судеб: ей пророчат место нового Джеймса Бонда и даже следующего Доктора в сериале «Доктор Кто».

Как пишет The Independent, почти сразу после победы Колман в номинации «Лучшая женская роль первого плана» ставки на ее участие в «Бондиане» установились в районе 20/1.

Представитель компании Betway Алан Элгер говорит: «Победа Оливии Колман на “Оскаре” довершила выдающийся путь этой британской актрисы к славе, и, если судить по прошедшим месяцам, ей предстоит еще больший успех».

Одними из первых о Колман-Бонде заговорили фанаты сериала BBC «Ночной администратор», где актриса снялась вместе с Томом Хиддлстоном. Сцена, в которой героиня расправляется с одним из наемников героя Хью Лори, заставила некоторых полушутя утверждать, будто новый агент 007 найден.

📣 Звезде «Фаворитки» пророчат роль агента 007

Des Willie /The Ink Factory/AMC

Кроме того, в первоапрельской новости за 2016 год Daily Mail пошутила о том, что Оливия Колман уже подписала контракт на роль «Джейн Бонд» в 25-м фильме Бондианы.

Похоже, что теперь шутка может стать реальностью.

Напомним, что со списком остальных лауреатов премии «Оскар» 2019 года можно ознакомиться по ссылке.

Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Palm Springs International Film Festival

Вас так же может заинтересовать

Вышел трейлер украинской трагикомедии «Мир Вашему дому!»

03.08.2017

Звезды сериала «Школа» собрались колесить по Украине

18.04.2018

Marvel против спойлеров

26.04.2018

Зачем украинцам идти на фильм об упадке Европы

22.02.2018

Алик Шпилюк – об украинском «Оскаре» и украинской...

19.04.2018

По новому роману Билла Клинтона снимут сериал

05.06.2018

5 причин посетить «Киевский Интернационал»

07.05.2018

Кира Муратова — о войне, режиме Путина, языковом...

30.03.2016

Сегодня на Netflix выйдет сериал об эксцентричных журналистах

09.07.2018

Тролли, гангстеры и насекомые: в пятницу стартует «Киевская...

23.10.2018
FacebookTwitter
0