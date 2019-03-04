😎 Создательница сериала «Убивая Еву» троллит католиков

«Дрянь» получил сиквел спустя три года после выхода первого сезона. Героиня сериала – та же циничная жительница Лондона, – меняет свою жизнь после встречи с харизматичным священником.

#Fleabag series two returns to BBC Three on March 4th. pic.twitter.com/pjllgsNdSe — BBC Three (@bbcthree) February 21, 2019

Исполнительница главной роли, а по совместительству и создательница шоу Фиби Уоллер-Бридж говорит, что начала сценарий второго сезона с шуток о будущем католицизма и христианской веры, а когда на роль священника согласился Эндрю Скотт, решилась на продление сериала.

Второй сезон стартует двумя эпизодами 4 марта. К роли крестной матери вернется Оливия Колман с новообретенным «Оскаром» за лучшую женскую роль.

Фиби Уоллер-Бридж также известна как автор сценария и исполнительный продюсер нашумевшего в прошлом году сериала «Убивая Еву», за который она получила номинацию на премию «Эмми».

Напомним, что выход тизера 2 сезона сериала «Убивая Еву» BBC приурочила ко Дню святого Валентина.

Фото: BBC Three & Amazon