👁🧛‍♂️ Любовь, вампиры + роботы: 10 новых сериалов марта

Грегг Араки представляет разбитной сериал о тревожных наркотрипах, Дэвид Финчер курирует антологию «Любовь, смерть + роботы», а Тайка Вайтити – сериал по мотивам собственных «Реальных упырей».

10 марта

«А теперь – апокалипсис» (Now Apocalypse)

В ролях: Эван Джогиа, Роксана Мескида, Келли Берглунд, Бо Мирчофф

Один из лидеров «нового квир-кинематографа» Грегг Араки под чутким взором исполнительного продюсера Стивена Содерберга создал комедийный сериал о любви, славе, YOLO и прочем FOMO. Купаясь в неоновых огнях и заливая себя психоактивными веществами, главный герой Улисс начинает видеть тревожные сны, которые подталкивают его к поиску вселенского заговора. Сериал Starz явно станет представителем жанра «нового странного ТВ», на поле которого пока в основном играл Netflix («Маньяк», «Матрешка»). Надеемся также, что все поклонники «Формы воды» оценили шикарное земноводное в промо «Апокалипсиса».

15 марта

«Любовь, смерть + роботы» (Love, Death + Robots)

В ролях: Хейли Маклафлин, Хелен Сэдлер, Стефан Капичич

«Разумные молочные продукты, солдаты-оборотни, роботы в отрыве, мусорные монстры, киборги-охотники, пауки-пришельцы и кровожадные демоны» – это лишь некоторые из героев, которых Netflix обещает представить в футуристической антологии из 18 анимированных и игровых историй, созданной Тимом Миллером («Дэдпул») с продюсерской поддержкой Дэвида Финчера («Семь»). Аббревиатура NSFW намекает на контент для взрослых, так что не спешите отрывать младших братьев и сестер от «Аниматрицы». Учитывая, что спродюсированный Джорданом Пилом «Странный город» из нашей февральской подборки оказался пшиком, это адское месиво претендует на место главного фантастико-сатирического хита сезона.

«Пронзительная» (Shrill)

В ролях: Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Джулия Суини, Джон Кэмерон Митчелл, Лука Джонс, Иэн Оуэнс

AMC дал старт тренду на бодипозитивное телевидение с «Диетлэндом», и Hulu с гордостью принимает эстафету. Новый комедийный сериал основан на книге журналистки и фем-активистки Линди Уэст: ее альтер-эго, журналистка Энни, решает изменить свою жизнь в лучшую сторону, отказываясь при этом вписываться в стандарты красоты. Исполнительница главной роли Эйди Брайант известна по работе в Saturday Night Live, а это значит, что все больше звезд SNL получают персональные шоу – еще один ТВ-тренд, которому нельзя не порадоваться.

«Сделай погромче, Чарли» (Turn Up Charlie)

В ролях: Идрис Эльба, Пайпер Перабо, Фрэнки Херви, Джей Джей Филд

Вот уж в какой роли мы не ожидали увидеть самого сексуального мужчину мира, так это в образе диджея-неудачника с проблемами на любовном фронте. Идрис Эльба станет главной звездой сериала Netflix, а режиссером первой половины сезона выступит Тристрам Шапиро, приложивший руку к самым обаятельным комедиям последних лет («В лучшем мире», «Несгибаемая Кимми Шмидт», «Бруклин 9-9»). Герою Эльбы предстоит не только устроить личную жизнь, но и не облажаться в роли няньки для своенравной дочери своего более успешного друга.

18 марта

«Дилемма» (The Fix)

В ролях: Робин Танни, Адеваале Акиннуоойе-Агбадже, Адам Рэйнер, Брекин Мейер

ABC и в этом месяце не оставит нас без полицейских новинок: в «Дилемме» прокурор из Лос-Анджелеса (Танни) пытается покарать убийцу, который ускользнул от правосудия. Компанию актрисе составит Адевале Акиннуоойе-Агбадже, которого вы могли видеть в «Отряде самоубийц», но вряд ли узнаете без крокодильего костюма. 10 часовых эпизодов – может, и не лучшая замена «Настоящему детективу», но пока другие авторские криминальные шоу (вроде сериала от Николаса Рефна) еще не созрели, приходится обходиться кабельной жвачкой.

19 марта

«Деревня» (The Village)

В ролях: Моран Аттиас, Михаэлла Макманус, Джерод Хейнс, Фрэнки Фэисон, Уоррен Кристи, Дарен Кагасофф

Бруклин – большая деревня, и новый сериал NBC рассказывает о ее жителях, волей судьбы поселившихся в одном многоквартирном доме. Пока кино внушает нам мысли о фатальной разобщенности людей, телевидение, напротив, делает ставку на семейность и добрососедство. Синопсис шоу знакомит нас с ключевыми героями: «Сара – медсестра и мать-одиночка, воспитывающая талантливого сына-подростка; Гейб – молодой студент юридического факультета, к которому неожиданно подселился гораздо старший сосед; Ава должна обеспечить будущее своих детей, родившихся в США, когда в двери постучится Иммиграционная полиция; Ник – вернувшийся с войны ветеран, а Рон и Патриция – сердце и душа дома».

20 марта

«Игра» (The Act)

В ролях: Патрисия Аркетт, Джоуи Кинг, Хлоя Севиньи, Анна София Робб

Желаете увидеть смесь фильма ужасов «Сиротка» и тру-крайма в лучших традициях «Американской истории преступлений»? Новый сериал-антология от Hulu в первом сезоне расскажет реальную историю Ди Ди Бланшар и ее дочери Джипси Роуз, которых связывали не только семейные узы, но также манипуляции, обман и насилие. Роль Ди Ди сыграла Патрисия Аркетт, в прошлом году уже отметившаяся в криминальной драме по мотивам реальных событий «Побег из тюрьмы Даннемора». Роль ее несчастной дочери исполнила Джоуи Кинг – и не говорите, что вы не узнали в прикованной к кровати девочке Эль из «Будки поцелуев».

27 марта

«Реальные упыри» (What We Do in the Shadows)

В ролях: Кайван Новак, Мэтт Берри, Харви Гиллен, Даг Джонс, Натасия Деметриу

Сериал по мотивам одноименного мокьюментари-фильма Тайки Вайтити и Джеймена Клемента расскажет о компании вампиров, делящих одну нью-йоркскую квартиру (как видите, действие переместится из столицы Новой Зеландии в США). Новые герои фильма Нандор и Ласло, судя по именам и характерным прикидам в трейлере, пожаловали в страну равных (но только не для вампиров!) возможностей из Закарпатья. Вайтити и Клемент выступили в роли исполнительных продюсеров, а телеканал FX, славящийся околомистическими сериалами с характерным юмором («Американская история ужасов», «Легион») наверняка и на этот раз не подведет. Еще в новинке снялся обладатель нетипичного амплуа «тощий монстр» Даг Джонс («Форма воды»), так что ждем его появления в образе какого-то особенно зловещего носферату.

28 марта

«У Эбби» (Abby’s)

В ролях: Натали Моралес, Нил Флинн, Нельсон Франклин, Джесика Чеффин

Еще один семейно-компанейский проект от NBC – ситком о «лучшем баре в Сан-Диего», у которого, правда, нет лицензии. Зато в заведении есть свод правил, главное из которых гласит: никаких мобильных телефонов! Режиссер пилотной серии Памела Фраймен отвечала практически за все серии шоу «Как я встретил вашу маму». Весь актерский состав новинки вы в то или иное время могли встречать в «производственных» сериалах разной степени паршивости: Натали Моралес снималась в «Белом воротничке», Нил Флинн – в «Клинике», Нельсон Франклин – в «Офисе».

29 марта

«Ханна» (Hanna)

В ролях: Юэль Киннаман, Эсми Крид-Майлс, Мирей Инос

Первый эпизод «Ханны» был доступен для подписчиков Amazon Video в течение суток после «Супербоула», и ознакомившиеся с новинкой критики уже выставили сериалу 100% рейтинга на RottenTomatoes. Драматический экшен рассказывает о девушке, из которой ее отец – бывший агент ЦРУ – хочет сделать убийцу. Но является ли она в действительности его дочерью? И почему за Ханной с ее рождения охотится другой работник ЦРУ? Создатель сериала Дэвид Фарр ранее отвечал за адаптацию «Электрических снов Филипа Дика» и «Ночного администратора». Он же написал и сценарий оригинальной «Ханны» – фильма 2011 года с Сиршей Ронан. Сможет ли дебютантка Эсми Крид-Майлс дотянуть до уровня ирландской звезды – узнаем совсем скоро.

Для коллажа использованы кадры: https://www.youtube.com/ watch?v=v75RmNuZgTs © 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates, https://www.youtube.com/ watch?v=wUFwunMKa4E © Netflix