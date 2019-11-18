Disney+ представила заставку сериала «Соколиный глаз»

Проект выйдет на стриминговой платформе Disney+ осенью 2021 года. Подробности сюжета неизвестны, но он станет частью четвертой фазы киновселенной Marvel, в которую войдут «Черная вдова», «Вечные», «Тор: любовь и молнии», «Человек-паук 3», «Доктор Стрэндж в мультивсленной безумия», «Шанг Чи», сериалы «Локи», «ВандаВижн» и др. Главными героями «Соколиного глаза» будут Клинт Бартон и Кейт Бишоп. Джереми Реннер вернется к своей роли.

Напомним, третья фаза MCU закончилась кроссовером «Мстители: финал». Фильм стал самой кассовой картиной всех времен, собрав около $2,8 млрд. Недавно зрители назвали «Мстителей» фильмом года.

Ранее актеры «Лиги справедливости» потребовали от Warner Bros. режиссерской версии фильма.

Фото: Marvel Entertainment

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