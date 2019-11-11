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«Мстители: финал» стал фильмом года по мнению зрителей

от Telekritika
От Telekritika 228
Главная Кино «Мстители: финал» стал фильмом года по мнению зрителей

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения People’s Choice Awards, на которой победителей определили зрители.

Как сообщает The Hollywood Reporter, главным фильмом года стала картина «Мстители: финал». Также ленте досталась награда за «Лучший экшн», а премию за «Лучшую мужскую роль» забрал Роберт Дауни-мл. Лучшей актрисой признали Зендаю («Человек-Паук: вдали от дома»), а ее коллегу по фильму Тома Холланда назвали «Лучшей экшн-звездой».

Жанровые награды достались «Загадочному убийству» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон («Лучшая комедия»), подростковому «После» («Лучшая драма») и «Аладдину» Гая Ричи («Лучший семейный фильм»).

Почетные награды получили Дженнифер Энистон (Icon Award), Гвен  Стефани (Fashion Icon) и Pink (Champion Award).

В главной сериальной номинации «Игру Престолов» обошел третий сезон «Очень странных дел». Также проекту братьев Даффер достался приз за «Лучший драматический сериал». Милли Бобби Браун стала лучшей ТВ-звездой женского пола, а в мужской номинации победил Коул Спроус («Ривердэйл»).

Напомним, летом фильм «Мстители: финал» стал самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа.

Фото: Marvel Studios

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