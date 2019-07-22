«Мстители: Финал» побил мировой рекорд кассовых сборов

Предыдущим лидером рейтинга был «Аватар» Джеймса Кэмерона, который сохранял первое место по кассовым сборам в течение десяти лет. Сейчас он опустился на второе месте с суммой $2,789 млрд. Об этом сообщает Box Office Mojo.

О том, что «Мстители: Финал» обойдет «Аватар» заявлял еще президент Marvel Studios Кевин Файги на фестивале Comic-Con. Тогда нынешнему рекордсмену не хватало $500 000.

Согласно данным Box Office Mojo, пять из десяти самых кассовых фильмов в истории принадлежат студии Marvel. Помимо «Мстителей: Финал», это «Мстители: Война бесконечности» 2018 года ($2,04 млрд в прокате), «Мстители 2012 года» ($1,51 млрд), «Мстители: Эра Альтрона» ($1,4 млрд), «Черная пантера» ($1,34 млрд).

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Фото: КиноРепортер