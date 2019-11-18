Галь Гадот и Бен Аффлек требуют режиссерскую версию «Лиги справедливости»

В сети набирает популярность хештег #ReleaseTheSnyderCut. Первым на него обратил внимание Джейсон Момоа («Аквамен»). Далее его поддержали актеры Галь Гадот, Рэй Фишер, Бен Аффлек и сам Зак Снайдер, заявив, что Чудо-женщина и Бэтмен не могут ошибаться.

Напомним, Снайдер покинул «Лигу справедливости» на этапе постпродакшена из-за самоубийства дочери. Монтаж и часть сцен за него доделал Джосс Уидон. Фильм получил негативные отзывы критиков и провалился в прокате ($658 млн при бюджете в $300 млн, не учитывая маркетинга). После этого Снайдер заявил, что «Лига справедливости» должна была получиться другой.

С тех пор фанаты начали требовать режиссерскую версию проекта. В компании Warner Bros. рассказали, что такой версии нет, но если эта инициатива получит большую поддержку, то они подумают над выпуском режиссерской «Лиги справедливости» на стриминговом сервисе HBO Max.

Тем временем «Джокер» перешагнул в украинском прокате 100 млн грн.

Фото: Warner Bros.

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