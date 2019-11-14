«Джокер» заработал в украинском прокате 100 млн гривен

«Джокер» стартовал в Украине 3 октября и в первый уик-энд заработал 31,8 млн грн. За 6 недель проката на фильм купили более 1 млн билетов, и за последние выходные он сумел подняться с 7 на 5 место, в общем заработав за весь период кинопроката в Украине 100,9 млн грн.

В мировом прокате «Джокер» уверенно приближается к отметке в $1 млрд, что делает его самым кассовым фильмом с рейтингом R и помещает на четвертое место среди сборов кинокомиксов DC.

Напомним, «Джокер» рассказывает о комедианте-неудачнике Артуре Флеке, который под давлением общества становится легендарным злодеем. Фильм стал победителем Венецианского кинофестиваля, а Warner Bros. выдвинула картину во всех доступных номинациях на «Оскар». Подробнее о фильме в нашей рецензии.

Подробнее о результатах украинского проката за последний уик-энд читайте в нашей еженедельной рубрике «Бокс-офис».

Фото: Warner Bros.

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