Бокс-офис: «Доктор Сон» не прошел испытание «Малефисентой»

В прокате появилось много новинок, но попасть в топ-3 чарта удалось лишь хоррору «Доктор Сон», снятому по одноименному роману Стивена Кинга. В первой десятке также оказались украинская драма «Домой» и мексиканский мультфильм «Сельма и город призраков», тогда как «Райские холмы» (654 тыс. грн, или $26,6 тыс.) и «Неприятность на 5 Baksiv» (292,9 тыс. грн, или $11,9 тыс.) расположились на 12-й и 14-й строчке соответственно. Отметим также возвращение в кинотеатры «Матрицы» – фантастический боевик, премьера которого состоялась 20 лет назад, собрал 137,8 тыс. грн ($5,6 тыс.) на 17 экранах без дубляжа и субтитров.

Фантастический боевик «Терминатор: Фатум» смог сохранить лидерство, заработав 8,316 млн грн ($339,3 тыс.), однако дела в мировом прокате по-прежнему складываются плохо, подтверждая опасения о неминуемой убыточности проекта.

Школьные каникулы подошли к концу, но это никак не отразилось на стойкости фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы» – 34-процентное падение сборов обеспечило 7,728 млн грн ($315,3 тыс.). Общая касса – 83,096 млн грн ($3,391 млн).

На третьей строчке расположился «Доктор Сон» (6,725 млн грн, или $274,3 тыс.) – продолжение «Сияния» совсем немного уступило сиквелу «Малефисенты» и шестому «Терминатору», а стартового результата оказалось достаточно, чтобы оставить позади «Семейку Аддамс» (5,933 млн грн, или $242 тыс.).

Наши обзоры сложно представить без главного хедлайнера этой осени, который продолжает свою впечатляющую поступь по кинотеатрам планеты. «Джокер» на прошлой неделе был 7-м в украинском чарте, но на прошедших выходных вернулся в топ-5 (1,77 млн грн, или $72,2 тыс.) – стойкость продолжает удивлять. Однако куда важнее другие новости: картина Тодда Филлипса преодолела сразу две значимые отметки в Украине – 100 млн грн сборов и 1 млн проданных билетов. Общие сборы в мировом прокате на текущий момент – $993,8 млн. Миллиардный рубеж покорится еще до выходных.

Не только «Джокер» прекрасно чувствует себя в нашем прокате, но и «Захар Беркут», чьи сборы уменьшаются без серьезных обвалов – пятый уик-энд принес фильму 1,096 млн грн ($44,7 тыс.). Немного больше положил в копилку «Сирота Бруклин» – 1,218 млн грн ($49,6 тыс.), но, судя по динамике, на следующих выходных он окажется позади вольной экранизации повести Ивана Франко.

В 2,5 раза сократилось количество экранов у комедийного трэш-хоррора «Зомбилэнд: Двойной выстрел», что привело к существенному падению сборов – фильм заработал 1,043 млн грн ($42,5 тыс.) в третий уик-энд.

Прошедший уик-энд ознаменовался выходом на большие экраны украинской драмы «Домой», которая отправлена на «Оскар» от Украины. Как расценивать стартовый результат в 982,4 тыс. грн ($40 тыс.)? Положительно, поскольку лента Наримана Алиева – отнюдь не развлекательная. Будет интересно наблюдать за тем, как сложится судьба на второй неделе, поскольку «сарафан» у картины – положительный, что особенно важно для взрослой аудитории.

Замкнувший первую десятку мультфильм «Сельма в городе призраков» стартовал на уровне с дебютировавшим на прошлой неделе аниме «Дитя погоды» (прокатчиком обоих картин выступает «Вольга») – 956,4 тыс. грн ($39 тыс.).

Фото: Warner Bros.