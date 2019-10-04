🧨 Убийственная шутка – рецензия на фильм «Джокер» Тодда Филлипса

За последнее десятилетие тандему Disney и Marvel удалось создать из MCU отлаженный конвейер успешных блокбастеров, венцом которого стали «Мстители: Финал». Кинокомикс, пускай и со второй попытки (его запускали в повторный прокат с добавленной сценой), сумел побить рекорды кассовых сборов «Титаника» и «Аватара».

В сложившемся раскладе творцам кинокомиксов остается либо наследовать концепцию лидера рынка, надеясь на то, что зритель не перенасытился, либо предлагать ему что-то радикально другое. Недавние «Аквамен» и «Шазам» свидетельствовали, что DC Comics/Warner Bros приняли правила игры главного конкурента, однако внезапно случился анонс «Джокера».

В фильме увидели попытку вернуться к реалистичным мотивам трилогии Кристофера Нолана о Темном рыцаре, но режиссер «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филлипс поставил себе более нетривиальную задачу – сделать многослойное авторское кино на материале комиксов. Кино, которое сможет претендовать на главные награды сезона и вызовет дискуссии в среде зрителей и критиков. И судя по «Золотому льву» Венецианского кинофестиваля, а также неоднозначным оценкам (они варьируются от «шедевр» до «полный провал») в прессе, Филлипс на правильном пути.

Как сделать «Таксиста» XXI века

Несмотря на более чем семидесятилетнюю историю персонажа Джокера, его биография до начала преступной карьеры в комиксах была описана предельно скупо и пунктирно. Согласно самой распространенной версии, он был незадачливым комедиантом, который во время ограбления фабрики упал в чан с химикатами, после чего получил перманентный клоунский макияж и полный разлад в голове. Филлипс сохранил отсюда только первый элемент, написав полностью оригинальный сценарий.

Он разворачивается в Готэме начала 80-х (временной промежуток выбран неслучайно). Из-за затянувшейся забастовки мусорщиков улицы утопают в отходах, власти урезают финансирование, и обстановка в городе накаляется до взрывоопасной. Посреди всего этого живет протагонист Артур Флек. Он перебивается заработками в качестве клоуна, ухаживает за больной матерью, засматривается на молодую маму по соседству и лелеет мечту работы стендапом-комиком. Социализироваться ему мешает психическое расстройство – неконтролируемые вспышки смеха.

Историю фильма нельзя назвать необычной или нешаблонной. «Джокер» обращается к уже неоднократно поднятой в искусстве теме хорошего человека, которого от превращения в злодея отделяет всего один неудачный день. Сюда же в связке идет используемый еще со времен Байрона сюжет о герое, чувствующем себя лишним в этом мире. Прелесть картины Филлипса в подаче этих хрестоматийных сюжетов.

В первую очередь «Джокер» остается тяжелым и некомфортным зрелищем весь свой хронометраж. Отдельные проблески в безысходности случаются, но их быстро тушат самым брутальным образом, словно желая сказать: «у нас тут не типичный голливудский фильм об аутсайдере, добивающемся успеха».

Способствуют погружению в мрачную атмосферу «Джокера» тревожные партии скрипки в саундтреке Хильдур Гуднадоттир. Исландская композитор, ранее написавшая музыкальное сопровождение к «Сикарио», «Прибытию» и «Чернобылю», вновь выдала нечто завораживающие и почти потустороннее. Немного разряжают обстановку только легкие вкрапления юмора, причем черного и высокой концентрации.

Во-вторых, отдельные сюжетные ходы «Джокера» сильно перекликаются с «Таксистом» и «Королем комедии» Мартина Скорсезе. Благодаря участию самого маэстро в качестве продюсера и появлению Роберта Де Ниро в небольшой роли это смотрится не как плагиат, а реверансом и аллюзией в сторону голливудской классики. Также заметны и мотивы «Острова проклятых»: ближе к концу зрителям дают легкий намек на то, что все показанное – не более чем байка самого Джокера. Тем не менее, при всем массиве референсов работу Тодда Филлипса нельзя назвать полностью оторванной от комиксного первоисточника: для фанатов Бэтмена заготовлено достаточно фансервиса.

Просто надень улыбку

Джокер небезосновательно стал одним из самых узнаваемых злодеев массовой поп-культуры. Он полностью анонимен и, как его главный противник Бэтмен, лишен любых суперспособностей. Принц-Клоун преступного мира Готэма лишь обладает уникальным талантом сеять анархию и беспорядок. После многочисленных произведений на эту тему он многими воспринимается не как личность (а ее у него по большому счету нет), а как живое воплощение хаоса. Загонять этот архетип в рамки рассказа про обиженного на весь мир неудачника, переступающего черту, было крайне рискованным делом. Однако создателям «Джокера» удалось справится с этой задачей, не в последнюю очередь благодаря Хоакину Фениксу (Филлипс даже заявлял, что, если бы тот отказался от роли – фильм вообще не состоялся бы). Актер сумел филигранно показать смерть Артура Флека и рождение воплощенной метафоры бунта и хаоса, поводыря для всех разочаровавшихся в обществе.

Обратной стороной этого стал тот факт, что картина – практически моноспектакль, в котором остальным персонажам остается отыгрывать только роль своеобразных триггеров, способствовавших вышеупомянутому превращению странноватого чудика в хладнокровного психопата.

«Джокер» – отнюдь не шедевр, которым его поспешили некоторые экзальтированные зрители (стоит ожидать ренессанса пабликов вроде «Философия Джокера»). Это красиво снятая и хорошо сыгранная атмосферная личная драма о трагедии одного человека. Она задевает важные социальные проблемы и не пытается на них однозначно ответить или протолкнуть банальные послания вроде «дискриминация – это плохо, ребятки». «Джокер» оставляет широкий простор для интерпретаций и оценок увиденного, как и положено хорошему авторскому высказыванию.

Фото: Warner Bros.

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