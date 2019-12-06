Бокс-офис: дорогая «Цена правды», успех «Холодного сердца» и крепкие «Аутсайдеры»

Вторая победа подряд «Холодного сердца II» была неизбежной – мощный старт и отсутствие серьезных конкурентов помогли добиться очередного впечатляющего результата. Отметим, что в ограниченном прокате (всего лишь 7 экранов, без дубляжа и субтитров) вышел «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта – фильм разместился на 13-й строчке чарта , сборы составили 244,6 тыс. грн ($10,2 тыс.).

В конце 2019-го основное внимание в нашем кинопрокате было приковано то к «Джокеру», то к сиквелу «Малефисенты», однако в ближайшее время главным поставщиком новостей станет «Холодное сердце II», демонстрирующее впечатляющую динамику по выручке. Вышедшие 5 декабря мультфильмы «Мосли» и «Зверополюс» не окажут серьезного влияния на позиции «Холодного сердца II», поэтому проект Disney имеет отличные шансы на сохранение первого места третью неделю подряд. Как обстоят дела во всем мире? Разумеется, прекрасно – общие сборы на данный момент составляют уже $793 млн.

Продолжает штамповать отличные результаты спортивная драма «Аутсайдеры», которая и в третий уик-энд смогла избежать серьезного падения, пополнив копилку на 6,784 млн грн ($283 тыс.). Этого хватило, чтобы не оставить шансов преследователям-новинкам, выстроившимся в ряд: драма «Цена правды» заработала 3,97 млн грн ($165,6 тыс.), полнометражное продолжение одноименного сериала «Аббатство Даунтон» – 3,529 млн грн ($147,2 тыс.), а криминальный триллер «21 мост» – 2,613 млн грн ($109 тыс.).

Для «Цены правды» (совместное производство Украины, Польши и Великобритании) такой старт пусть и не стал сногсшибательным, но это все-таки успех, однако ни о какой даже приблизительной окупаемости не может идти и речи – бюджет ленты составил 262,2 млн грн.

Умеренными падениями ограничились «Мидуэй» (1,614 млн грн, или $67,3 тыс.), сиквел «Малефисенты» (620,2 тыс. грн, или $25,8 тыс.) и «Обратный отсчет» (610,5 тыс. грн, или $25,4 тыс.), а вот «Ангелам Чарли», потерявшим больше половины экранов, пришлось действительно несладко (804,7 тыс. грн, или $33,5 тыс.). Замкнула первую десятку еще одна новинка уик-энда – комедийная мелодрама «Свадебный год», заработавшая 474,4 тыс. грн ($19,7 тыс.).

Фото: MMD