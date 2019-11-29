Бокс-офис: как Дисней «растопил» сердца украинцев

Главные новости прошедшего уик-энда – великолепный старт «Холодного сердца II» и стойкость «Аутсайдеров», и в обоих случаях можно говорить об ожидаемом развитии событий. Следует также отметить, что на 8-й неделе проката первую десятку покинул «Джокер» Тодда Филлипса – 498,3 тыс. грн ($20,7 тыс.) хватило лишь для 11-й строчки. Общие сборы в Украине составляют 103,308 млн грн, чего оказалось достаточно, чтобы оставить позади финальный результат блокбастера «Мстители: Война бесконечности» (103,102 млн грн) – это 4-5 места за всю историю нашего кинопроката.

На прошлой неделе мы уже упоминали, что первая часть «Холодного сердца» является самым кассовым мультфильмом в истории ($1,274 млрд общемировых сборов), что открывало перед сиквелом прекрасные перспективы. Что же, мы были правы: собранных 33,687 млн грн ($1,4 млн) хватило для того, чтобы с большим отрывом занять первое место чарта. И это только начало, ведь впереди – Рождество и новогодние праздники, которые станут отличным катализатором для семейных походов в кино. На текущий момент у проекта Disney уже $392 млн общемировых сборов – с такой мощной стартовой неделей сомнений в преодолении миллиардного рубежа уже нет.

На вторую строчку отступили «Аутсайдеры», однако такой расклад не должен разочаровывать, ведь выручка снизилась всего лишь на 32,2% – в копилку отправились приличные 10,563 млн грн ($439,2 тыс.). Прекрасный сарафан помог ленте остаться главным выбором для взрослой аудитории вторую неделю подряд, и это в уик-энд, когда стартовало приличное количество новинок на любой вкус – и военный блокбастер «Мидуэй» (3,676 млн грн, или $152,8 тыс.), и драма «Идеальная ложь» (1,853 млн грн, или $77 тыс.), и хоррор «Обратный отсчет» (1,37 млн грн, или $56,9 тыс.). Из перечисленного выше именно 100-миллионный «Мидуэй» можно считать главным неудачником среди премьер, поскольку сводки во всем мире не соответствуют ожиданиям с учетом масштаба проекта (сборы на текущий момент – $93,5 млн). Разумеется, разбиваются в пух и прах и надежды на результат на уровне близкого по духу «Перла Харбора» ($449,2 млн).

Выход «Холодного сердца II» обернулся катастрофой практически для всех релизов семейной направленности, причем особенно непросто пришлось оказавшимся за пределами топ-10 мультфильмам «Клара и волшебный дракон» и «Сельма в стране призраков» – падение сборов на 95% и 98% соответственно. Если же вернуться к первой десятке, то впервые за все время проката в Украине с трудностями столкнулся сиквел «Малефисенты» (1,581 млн грн, или $65,7 тыс.), но существенно хуже обстояли дела у анимации «Семейки Аддамс» (504,9 тыс. грн, или $20,9 тыс.), обвалившейся сразу на 85,2%.

«Ангелы Чарли» избежали большого обвала (3,415 млн грн, или $142 тыс.), однако стремительная потеря экранов и высокая конкуренция стали причиной серьезной потери выручки у лент «Доктор Сон» (776,9 тыс. грн, или $32,3 тыс.) и «Терминатор: Фатум» (539,7 тыс. грн, или $22,4 тыс.).

Фото: Walt Disney Pictures