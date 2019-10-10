💵 Бокс-офис: мощный взлет «Джокера» и крутое пике «Щегла»

Премьеры «Джокера» (31,811 млн грн) и «Йети» (12,871 млн грн) отразились на старожилах проката, многие из которых не ограничились незначительными падениями сборов. Из интересного: еще никогда фильмы на основе комиксов DC не стартовали так мощно в Украине.

Никто не сомневался, кто станет лидером в прошедший уик-энд, уж слишком высоким был градус ожидания нового Джокера в исполнении Хоакина Феникса. «Золотой лев» Венецианского фестиваля, нестандартное представление известного широкой аудитории героя, стертая до чистой драмы комиксовая оболочка – все это было интригующе. Итог: «Джокер», собрав 31,811 млн грн ($1,279 млн), продемонстрировал 5-й стартовый результат в 2019 году, уступив лентам «Мстители: Завершение» (51,231 млн грн), «Король Лев» (37,534 млн грн), «Капитан Марвел» (36,938 млн грн) и «Форсаж: Хоббс и Шоу» (32,728 млн грн). С учетом превью среды у «Джокера» уже 33,28 млн грн ($1,34 млн).

Следующий уик-энд обещает стать для картины Тодда Филлипса не менее удачным, поскольку впечатляющий ажиотаж в социальных сетях и положительный «сарафан» – гарантия стойкости и, как следствие, пополнения копилки очередной солидной суммой. Что подтверждается даже касательно прошедших выходных, когда по всему миру официальные данные оказались на порядок выше предварительных – $248,4 млн против $234 млн. Что касается американского проката, то благодаря «Джокеру» стартовый рекорд октября теперь составляет $96,2 млн (предварительная сумма – $93,5 млн).

Вторая строчка в нашем прокате досталась анимационному приключению «Йети», заработавшему 12,871 млн грн ($517,5 тыс.). Проводить параллели с предыдущим проектом DreamWorks Animation «Как приручить дракона 3: Скрытый мир» не совсем корректно, поскольку там – известная франшиза и финальный аккорд в ней (27,041 млн грн на старте), зато по тематике напрашивается другое сравнение – с мультфильмом «Смолфут» от мультипликационного отдела Warner Bros. (7,779 млн грн на старте). «Йети» останется главным анимационным выбором вплоть до 31 октября, когда на большие экраны выйдет «Дитя погоды» Макото Синкая – японский проект собрал на родине колоссальные $123,4 млн.

Уверенно пролидировав две недели, фантастическая драма «К звездам» потеряла 69,8%, заработав 2,246 млн грн ($90,3 тыс.). Этот результат позволил фильму остаться в топ-3, опередив не изменившегося с прошлой недели преследователя – картину «Глазами собаки» (1,595 млн грн, или $64,1 тыс.), просевшую на приемлемые 54,6%. Еще два фильма из первой десятки смогли избежать серьезных обвалов – мелодрама «Ты умеешь хранить секреты?» на -53,1% (1,027 млн грн, или $41,3 тыс.) и неувядаемые «Мошенницы с Уолл-стрит» на -57,4% (704,8 тыс. грн, или $28,3 тыс.).

Тяжело встретила прямого конкурента приключенческая лента «Фокстер & Макс», растеряв сразу 65,7% от кассы прошлого уик-энда – 862,1 тыс. грн ($34,6 тыс.), и такой сценарий был неизбежен. Если помните, мы неоднократно отмечали удивительную стойкость мультфильма «Беда», но, как и ожидалось, «Йети» расставил все по местам и тут – 16-я строчка чарта и только 69 тыс. грн ($2,7 тыс.) при падении сборов на 88,1%.

Невнятно стартовавший «Щегол» во второй уик-энд лишь усугубил собственное положение, обвалившись сразу на 73,8% – 424,7 тыс. грн ($17 тыс.). Да, сборы того же хоррора «Оно 2» упали на 81% (279,7 тыс. грн, или $11,2 тыс.), однако ситуации совершенно разные. Вторая часть похождений клоуна Пеннивайза по городку Дерри преодолела красивую отметку в 50 млн грн сборов по итогам пяти недель проката (первый фильм заработал в Украине 37,997 млн грн).

Кто бросит вызов «Джокеру»? Стартующий 10 октября «Двойник» (лишь 38% положительных рецензий на Rotten Tomatoes) попытается навязать борьбу за лидерство в украинском прокате, но противостоять Хоакину Фениксу – задача непростая, даже с учетом наличия сразу двух Уиллов Смитов в кадре. В аналогичном положении находится и масштабный украинский проект «Захар Беркут», который, скорее всего, сконцентрируется с «Двойником» на борьбе за 2-3 места, при этом нельзя сбрасывать со счетов «Йети» – лишь 17 октября на большие экраны выйдет вторая «Малефисента», которая выступит магнитом для семейной аудитории. Для справки: первая часть фильма с Анджелиной Джоли демонстрировалась в 2014-м, заработав в украинском прокате 31,57 млн грн ($2,373 млн) – этого хватило для 7-й строчки по итогам года.

Фото обложки: Warner Bros.