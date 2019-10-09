🦅 ProПрокат: Беркут расправил крылья, двойной Уилл Смит и немецкий маньяк

С 10 октября спасаем родную деревню от монголов с Робертом Патриком, пытаемся увернуться от пуль молодого Уилла Смита и не верим американским бизнесвумен с внешностью Джулианны Мур.

«Захар Беркут»

В ролях: Роберт Патрик, Андрей Исаенко, Цегмид Церенболд, Томми Фленаган, Олег Волощенко, Поппи Дрейтон

10 октября – красный день в календарях поклонников творчества Ивана Франко и «Терминатора 2: Судный день». У «Захара Беркута» большой шанс занять место самого кассового украинского блокбастера (коих на пальцах пересчитать). Этому способствует масштабная рекламная кампания FILM.ua: будь то бутылка «Львовского», заигравшая «смереками» на полках супермаркетов, либо обилие рекламных стендов на остановках маршруток. К вопросу рекламы создатели «Захара Беркута» подошли с размахом советского партийного деятеля – банки чеканят монеты с фигурой Роберта Патрика, а «Укрпошта» выпускает коллекционную марку в честь премьеры, которую погасят на гала-премьере фильма в кинотеатре «Киевская Русь». А на днях во всех «ютубах» страны запел нардеп Святослав Вакарчук, чья песня «Перевал» вошла в официальный саундтрек картины. И это без упоминания специальных чтений отрывков из первоисточника украинскими звездами.

Новое детище Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна расскажет о противостоянии жителей села Тухля и монголо-татарской орды времен ига. Войско хана Бурундая не может преодолеть перевал, который контролируют тухольцы под предводительством Захара Беркута, и монголам приходится воспользоваться хитростью, выведав у местного предателя тайный проход.

«Двойник»

В ролях: Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Бенедикт Вонг, Дуглас Ходж

Омоложение в кинематографе с помощью графики – не новый прием. Им пользовались и Disney в «Изгое Один», и Netflix в грядущем «Ирландце». Если в «Звездных войнах» это был скорее уважительный кивок в сторону ушедших легенд, а в «Ирландце» – вынужденная процедура из-за возраста каста, то «Двойник» пугает своим стремлением поставить во главе истории саму технологию, потому что кроме этого твиста трейлер и заявленный синопсис ничего интригующего не предлагают. Уилл Смит не настолько стар, чтобы мы ностальгировали по его молодости.

Сюжет фильма Энга Ли вращается вокруг двух версий одного киллера: старого оригинала и юного клона. Первый планирует заканчивать с заказными убийствами, но на его пути становится молодой двойник, чья задача – устранить старика.

«После свадьбы»

В ролях: Мишель Уильямс, Джулианна Мур, Билли Крудап, Уилл Чейз, Эбби Куинн Джекман

Очередной любовный треугольник стал основой сюжета датского фильма Сюзанны Бир и его американского ремейка от Барта Фрейндлиха. С помощью силы воображения можно создать многое, но не пропитание для детского приюта в Индии, которым заведует героиня Мишель Уильямс. У организации есть выход – богатая американка готова пожертвовать им крупную сумму. Для этого хозяйка приюта приезжает в Америку в преддверии свадьбы дочери предпринимательницы. Поездка с благородной целью превращается в кошмар, когда главная героиня узнает в муже американки своего бывшего возлюбленного.

Новое немецкое кино

Недели европейского кино продолжаются. На этот раз кинотеатр «Жовтень» посетит программа «Нового немецкого кино». Показы организованы украинской компанией Arthouse Traffic и немецким Гете-институтом. На 25-м фестивале покажут один из самых противоречивых фильмов прошедшего года – «Золотую перчатку» Фатиха Акина, которая рассказывает о маньяке, подстерегающем жертв в небольшом баре в Берлине 1970-х. Также на фестивале можно будет посмотреть байопик о музыканте Герхарде Гундерманне, документальный фильм о Баухаузе, историю художника Герхарда Рихтера и постапокалиптическую драму о фрилансере, который остался единственным человеком на всей планете.

Фото: FILM.ua