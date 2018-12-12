Стало известно, как будут продвигать фильм «Захар Беркут»

Всего посетителям было представлено четыре проекта – «Захар Беркут», «Полина», «Гарет Джонс» и спортивная драма «Пульс», о которой пока известно меньше всего. Представители FILM.UA Group, помимо промо-материалов, позволили мельком взглянуть и на планы по продвижению грядущих фильмов. В частности, в рамках BTL-активностей промо-кампании «Захара Беркута» оригинальная повесть Ивана Франко будет издана в кинообложке – ожидаемый ход, который, тем не менее, все еще заставляет хвататься за сердце любителей литературной классики. В честь выхода фильма будет выпущена памятная марка и монета, что тоже не редкость для отечественных проектов. Любопытнее выглядят пока не конкретизированные планы по сотрудничеству с культурными учреждениями: пожалуй, любые лекции и мероприятия, посвященные истории XIII века и ее отражению в прозе Франко – это заранее интересно.

Помимо тизера, который мы уже обсуждали, на презентации был показан бэкстейдж фильма, который действительно захватывает дух: разоблаченный Роберт Патрик по-английски рассуждает об истории Украины, а над средневековыми воинами кружат дроны.

Кроме того, были озвучены успехи диджитал-промоушена фильма: вышеупомянутый тизер посмотрели 400 тыс. человек, ролик ко дню рождения Франко – 60 тыс., а блоги Ахтема Сейтаблаева – 80 тыс.

Подробнее о презентации читайте в вечернем материале «Телекритики».

Напомним, что карпатско-голливудский экшен «Захар Беркут» выйдет на экраны 10 октября 2019 года.