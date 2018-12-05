«Викинги» с трембитами: первый тизер «Захара Беркута»

Закадровый голос вещает общие фразы о том, что нужно выстоять и победить, а лица Роберта Патрика («Терминатор»), Томми Флэнагана («Сыновья анархии») и Алекса МакНиколла («Аксель») выглядят на удивление органично. Типичные экспозиции «воины-берсерки бегут с топорами по лесу», «голые торсы на фоне пылающих факелов» и даже «девица при полном параде с луком наперевес» пока не дают понять, в чем же заключается пресловутая аутентичность фильма. Но если у нас есть кобзари с электрогитарами, почему бы не быть и «Викингам» с трембитами?

Напомним, что вместе с Ахтемом Сеитаблаевым в качестве сорежиссера над фильмом работает Джон Винн. Помимо вышеперечисленных зарубежных звезд, которых мы увидим в «Захаре Беркуте» — Элисон Дуди («Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Вид на убийство») и Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон», «Русалочка»). Премьера этого карпатско-голливудского боевика состоится 10 октября 2019 года.