«Викинги» с трембитами: первый тизер «Захара Беркута»
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«Викинги» с трембитами: первый тизер «Захара Беркута»

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 65
Главная Кино «Викинги» с трембитами: первый тизер «Захара Беркута»

На канале FILM.ua появился первый тизер исторического экшна «Захар Беркут», и пока новинка выглядит скорее как локализованное для Украины «средневековое» западное фэнтези, чем как экранизация повести Ивана Франко.

Закадровый голос вещает общие фразы о том, что нужно выстоять и победить, а лица Роберта Патрика («Терминатор»), Томми Флэнагана («Сыновья анархии») и Алекса МакНиколла («Аксель») выглядят на удивление органично. Типичные экспозиции «воины-берсерки бегут с топорами по лесу», «голые торсы на фоне пылающих факелов» и даже «девица при полном параде с луком наперевес» пока не дают понять, в чем же заключается пресловутая аутентичность фильма. Но если у нас есть кобзари с электрогитарами, почему бы не быть и «Викингам» с трембитами?

Напомним, что вместе с Ахтемом Сеитаблаевым в качестве сорежиссера над фильмом работает Джон Винн. Помимо вышеперечисленных зарубежных звезд, которых мы увидим в «Захаре Беркуте» — Элисон Дуди («Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Вид на убийство») и Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон», «Русалочка»). Премьера этого карпатско-голливудского боевика состоится 10 октября 2019 года.

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"

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