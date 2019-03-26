📸 Читайте «Захара Беркута»: послание потомкам от FILM.UA и Multiplex

Новый фильм будет выходить ежемесячно, начиная с августа 2019 года, при участии дистрибьютора MMD. О совместных релизах компаний, которые запланированы на 2019 – начало 2020 года («Полина и тайна киностудии», «Захар Беркут»,«Гарет Джонс», «Скажене весiлля 2», «Пульс»), «Телекритика» уже писала в материале «Олег Винник и Жан Рено – звезды украинского кино».

Вот лишь немного цифр, которые позволяют говорить о том, насколько актуально сейчас партнерство FILM.UA и Multiplex как крупных представителей рынка кино и кинотеатров соответственно. По официальным данным, релизы FILM.UA в сети Multiplex (которая насчитывает по Украине 128 залов) за 2018 год собрали 57 млн грн и порядка 693 тыс. зрителей. Всего за 2017-2018, для сравнения, на украинские фильмы было продано 3,75 млн билетов на общую сумму более 289 млн грн: 1,4 млн зрителей и 110 млн грн при этом пришлось на картины FILM.UA.

«Мы всегда думаем о рисках, которые есть в нашем бизнесе, и одним из таких рисков является зависимость от голливудского продукта, потому что подавляющее большинство интересных зрителям фильмов производится именно в Америке. А Америке, увы, до нас пока дела нет – ни одна звезда первой величины пока до Украины не доехала. И сетка релизов выстраивается под американские праздники, а не под украинские, – поясняет генеральный директор сети кинотеатров Multiplex Виталий Писаренко. – У американских студий, скорее всего, есть свои проблемы – например, сегодня запускается стриминговый сервис Apple, они тоже на эти риски реагируют, и есть еще большой перекос в сторону франшиз и блокбастеров. (Не то чтобы это было плохо или хорошо – это просто факт.) Но мы здесь увидели большое окно возможностей для национального продукта. Во многих странах, включая соседнюю Польшу, национальный продукт составляет около 20% от бокс-офиса. Для нас как для сети кинотеатров это дополнительные 20% выручки».

Из новых промо, еще не показанных на предыдущих мероприятиях FILM.UA, увы, были продемонстрированы только 10-секундный тизер «Скаженого весiлля 2» и бэкстейдж «Пульса» (который, впрочем, внушает большие надежды насчет молодой актрисы Натальи Бабенко в роли паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук). Менеджмент FILM.UA также поиграл в тамаду, спрашивая гостей, знают ли они об Оксане и читали ли «Захара Беркута» Франко. «Лес рук», видимо, разочаровал вопрошающих, так что к выходу фильмов представители FILM.UA призвали всех восполнить пробелы в образовании. После этого прямо на 7 этаже ЦУМа, где вскоре появится новый кинотеатр сети Multiplex, была заложена капсула с пожеланиями партнеров на будущее.

Что ж, ждем обещанных релизов. А о том, как западные кинокритики отреагировали на премьеру «Гарета Джонса», можете прочесть в нашем обзоре СМИ.