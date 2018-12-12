👑 Олег Винник и Жан Рено – звезды украинского кино

Какие фильмы ждать в 2019 году

На мероприятии были подробно представлены четыре грядущих фильма – экшен «Захар Беркут» по мотивам одноименной повести Ивана Франко, исторический триллер «Гарет Джонс» Агнешки Холланд, спортивная драма «Пульс» и семейное фэнтези «Полина».

Помимо тизера «Захара Беркута», который мы уже обсуждали, на презентации показали бэкстейдж фильма, от которого действительно захватывает дух: разоблаченный Роберт Патрик по-английски рассуждает об истории Украины, пока над средневековыми воинами кружат дроны. А вот стихи Ивана Франко в исполнении западных актеров на этот раз не прозвучали – исправляем упущение, ведь у этого наивного и очаровательного ролика на YouTube незаслуженно мало просмотров:

Также гости и журналисты Кинорынка увидели трейлер «Гарета Джонса»: увы, пока это было эксклюзивное превью, но по секрету можем сказать, что фильм о журналисте-свидетеле Голодомора и впрямь обещает быть «тихим шедевром». Кадры оказались неброскими, с акцентом на полутонах: прибывая из Европы приглушенных цветов в СССР, экранный Гарет Джонс (Джеймс Нортон из «Макмафии») оказывается в практически монохромном пространстве. Кроме того, теперь мы знаем еще два важных факта о картине: во-первых, в ней действительно важную роль сыграет фигура Джорджа Оруэлла, а во-вторых, теперь известна дата премьеры – 28 ноября 2019 года.

Детище совместного производства Украины, Бельгии и Франции «Полина» с Жаном Рено в одной из главных ролей выйдет пораньше (27 июня 2019-го) – и пора бы, ведь производство этой сказки началось еще в ноябре 2015 года.

Увидев звезд «Гарета Джонса» и «Полины» на общем коллаже с Потапом и Олегом Винником с подписью «Звезды FILM.UA Group», мы поинтересовались у открывавшего презентацию Филиппа Ильенко, не слишком ли разнится калибр Винника и Жана Рено.

«Не знаю, для кого это сравнение более выгодное – для Олега Винника или Жана Рено. Мы интегрируемся в европейское и мировое кинопространство, в наших фильмах появляются иностранные звезды, мы снимаем вместе с другими странами. Это важно не только для того, чтобы вывести фильм на большие рынки, но и для обмена опытом. Члены съемочной группы “Захара Беркута” рассказывали, что они многому научились у иностранных коллег», – рассказал глава Госкино Украины.

Что касается «Пульса» – фильма о слепой паралимпийской спортсменке, – то о нем пока доступно мало информации помимо того, что релиз запланирован на осень-зиму 2019 года.

Как будет продвигаться отечественное кино

Представители FILM.UA Group, помимо промоматериалов, позволили мельком взглянуть и на планы по продвижению грядущих фильмов. В частности, в рамках BTL-активностей промо-кампании «Захара Беркута» оригинальная повесть Ивана Франко будет издана в кинообложке – ожидаемый ход, который, тем не менее, все еще заставляет хвататься за сердце любителей литературной классики. В честь выхода фильма будет выпущена памятная марка и монета, что тоже не редкость для отечественных проектов. Любопытнее выглядят пока не конкретизированные планы по сотрудничеству с культурными учреждениями: пожалуй, любые лекции и мероприятия, посвященные истории XIII века и ее отражению в прозе Франко, – это заранее интересно.

В случае с «Гаретом Джонсом» непрямой маркетинг будет включать, помимо прочего, установку памятника британскому журналисту и переименование одной из столичных улиц в его честь. Само собой, все эти активности не отменяют продвижения фильмов посредством диджитал-коммуникации, трейлеров и радио-анонсов.

На сегодняшний день планы FILM.UA по промоушену выглядят довольно разнообразно и многообещающе, в отличие от ситуации со многими недавними премьерами, у которых, по словам нашего обозревателя, «единственной маркетинговой стратегией являлся выход фильма в прокат под праздничные даты».

«Скажений» продакт-плейсмент

Под занавес презентации представители компании пообещали в 2019 году некий «Скажений сюрприз» – подозреваем, что речь о возможном продолжении прокатного хита «Скажене весiлля». Упомянув о фильме и его достижениях, руководитель направления спонсорских проектов FILM.UA Юлия Пилипенко выступила со словами на столь важную и больную тему для отечественного кино – интеграцию с брендами. Важную, потому что 60% производственного бюджета «Скаженого весiлля» поступили от спонсорства, а больную – потому что критики единогласно называли появление четырех заветных логотипов в кадре «Весiлля» топорным.

«Два инструмента, которые мы используем в FILM.UA, – это продакт-плейсмент, когда бренд становится неотъемлемой частью жизни героев фильма, и второй, не менее важный – интеграция в промокампанию фильма. Я уделяю ей столько внимания, потому что на своих успешных кинотеатральных релизах в этом году мы узнали: чтобы привлечь 500 тысяч зрителей в кинотеатры, нужно охватить минимум 20 миллионов людей. Для этого мы используем трансмедийный сторителлинг».

Что ж, будем мириться с продакт-плейсментом в комедиях о современных реалиях. Но самым успешный кейсом, пожалуй, будет ситуация, когда зрители после исторической правды «Гарета Джонса» пойдут покупать перевод «Скотного двора» Оруэлла от какого-то из отечественных издательств.