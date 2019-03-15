🏅 В Киеве снимают драму о паралимпийской чемпионке

Оксана серьезно пострадала в результате автомобильной аварии, однако не отказалась от мечты о спорте, став чемпионкой Паралимпийских игр в 2008 году и призеркой игры в 2012 году.

В FILM.UA сообщают, что спортсменка консультировала сценаристов фильма Ярослава Войцешека и Максима Черныша. Кроме того, она продолжает работать с актерами и съемочной группой, чтобы они максимально точно воспроизвели реальные тренировки и нюансы, связанные с моторикой и поведением человека, частично потерявшего зрение.

Главную роль в фильме «Пульс» сыграет Наталья Бабенко (Аня в «Звонаре»). «Это человек, с которого хочется брать пример, – рассказывает она о своей героине. – Часто получается так, что родители или общество оттягивают тебя назад от твоей мечты – не делай, не надо, это не принесет денег. А моя героиня идет вперед несмотря ни на что. Обычно, именно таким сложным и оказывается путь к настоящему счастью».

Режиссером фильма выступит Сергей Чеботаренко, а продюсирует спортивную драму Егор Олесов. Производством занимается компания Kinorob. Также в фильме снимутся Виктория Левченко («Встречная полоса»), Наталья Доля («Столетие Якова»), Александр Кобзарь («Сувенир из Одессы»), Станислав Боклан («Черта»), Лилия Ребрик («Ефросинья») и другие. Ахтем Сеитаблаев исполнил роль врача.

Лента выйдет в прокат в начале 2020 года.

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Фото: FILM.UA