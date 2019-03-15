🏅 В Киеве снимают драму о паралимпийской чемпионке
КиноНовости

🏅 В Киеве снимают драму о паралимпийской чемпионке

от Telekritika
От Telekritika 10
Главная Кино 🏅 В Киеве снимают драму о паралимпийской чемпионке

Стартовали съемки спортивной драмы о чемпионке Паралимпийских игр 2008 года, легкоатлетке Оксане Ботурчук, которая в начале карьеры практически лишилась зрения.

Оксана серьезно пострадала в результате автомобильной аварии, однако не отказалась от мечты о спорте, став чемпионкой Паралимпийских игр в 2008 году и призеркой игры в 2012 году.

В FILM.UA сообщают, что спортсменка консультировала сценаристов фильма Ярослава Войцешека и Максима Черныша. Кроме того, она продолжает работать с актерами и съемочной группой, чтобы они максимально точно воспроизвели реальные тренировки и нюансы, связанные с моторикой и поведением человека, частично потерявшего зрение.

Главную роль в фильме «Пульс» сыграет Наталья Бабенко (Аня в «Звонаре»). «Это человек, с которого хочется брать пример, – рассказывает она о своей героине. – Часто получается так, что родители или общество оттягивают тебя назад от твоей мечты – не делай, не надо, это не принесет денег. А моя героиня идет вперед несмотря ни на что. Обычно, именно таким сложным и оказывается путь к настоящему счастью».

🏅 В Киеве снимают драму о паралимпийской чемпионке

Наталья Бабенко. Фото: FILM.UA

Режиссером фильма выступит Сергей Чеботаренко, а продюсирует спортивную драму Егор Олесов. Производством занимается компания Kinorob. Также в фильме снимутся Виктория Левченко («Встречная полоса»), Наталья Доля («Столетие Якова»), Александр Кобзарь («Сувенир из Одессы»), Станислав Боклан («Черта»), Лилия Ребрик («Ефросинья») и другие. Ахтем Сеитаблаев исполнил роль врача.

🏅 В Киеве снимают драму о паралимпийской чемпионке

Лента выйдет в прокат в начале 2020 года.

Подробнее о грядущих проектах FILM.UA читайте в нашем материале с Зимнего кинорынка.

Фото: FILM.UA

Вас так же может заинтересовать

Разгневанные пользователи Facebook отводят душу на YouTube

13.04.2018

🔥 BBC Radio 2 исключила из ротации Майкла...

04.03.2019

🦇 Нашли помоложе: Бен Аффлек остался без роли...

31.01.2019

Тор вызвал зависть подписчиков фотографиями с отдыха

09.03.2018

Что смотреть в кинотеатрах в сентябре

28.08.2018

За медиахолдинг 21st Century Fox предлагают $65 млрд...

21.06.2018

Бывший главред «Медузы» может вернуться на свой пост

11.01.2019

В Украине назвали лучший телеканал и лучшего ведущего...

26.03.2018

За расследование об имуществе и паспортах Семочко тянет...

15.11.2018

Николас Кейдж окончательно сменил амплуа

24.01.2019
FacebookTwitter
0