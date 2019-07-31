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▶ Помолодевшие Де Ниро и Пачино в трейлере «Ирландца» Скорсезе

от Telekritika
От Telekritika 791
Главная Кино ▶ Помолодевшие Де Ниро и Пачино в трейлере «Ирландца» Скорсезе

Netflix наконец поделился трейлером долгожданного «Ирландца» от Мартина Скорсезе с его старой гвардией в главных ролях. Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши окунутся в криминальный Нью-Йорк 1970-х.

Мартин Скорсезе возвращается к родному криминальному жанру и расскажет о ветеране Второй мировой войны Фрэнке Ширане (Де Ниро), который известен как гангстер, работавший на влиятельных людей Нью-Йорка. Его имя связано с одним из неразгаданных до сих пор преступлений – убийством профсоюзного лидера Джимми Хоффы (Аль Пачино).

Многие ожидали увидеть «Ирландца» на Каннском кинофестивале, в надежде на примирение Netflix и каннских организаторов, но этого не случилось. Позже «Ирландца» хотели показать в Венеции, но специалисты из Industrial Light & Magic не успели вовремя «омолодить» персонажей. Хотя, судя по трейлеру, они уже проделали большую работу, а Роберт Де Ниро и Аль Пачино таки сбросили десяток лет. Теперь фильм покажут в конце сентября на Нью-Йоркском кинофестивале, а точная дата премьеры на Netflix все еще неизвестна.

Кроме пресловутой троицы, в картину Скорсезе вписался его давний друг Харви Кейтель. Также в фильме снялись Рэй Романо, Бобби Каннавале, Стивен Грэм, Анна Пэкуин, Джесси Племонс и др.

Накануне А24 показали трейлер психологического хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.

Фото: Netflix

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