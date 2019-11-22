Бокс-офис: триумф «Аутсайдеров»

Перед началом уик-энда могло показаться, что за первую строчку развернется интересная борьба между «Аутсайдерами» и «Ангелами Чарли», однако на деле мы увидели уверенную победу ленты с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях. Из интересного: на 7 дней в кинотеатры вернулась «Матрица: перезагрузка», однако старт получился слабее, чем у первой части на прошлой неделе – 98 тыс. грн ($4 тыс.) на 14 экранах без дубляжа и субтитров, чего хватило для 14-й строчки чарта.

Основанная на реальных событиях спортивная драма – не самый однозначный претендент на статус хита в украинском прокате, однако «Аутсайдерам» удалось заработать впечатляющие 15,57 млн грн ($645 тыс.). Почему данному результату можно только порадоваться – мы напишем в нашей рецензии, но сходить в кинотеатр призываем уже сейчас. На второй строчке разместился приключенческий боевик «Ангелы Чарли» – 8,626 млн грн ($357,3 тыс.). Существенное отставание от лидера не должно удивлять, поскольку и на других территориях у фильма не лучшее положение.

Если проводить сравнение с американским прокатом, где в числе новинок также были картины Джеймса Мэнголда и Элизабет Бэнкс, то там разрыв получился еще более внушительным – почти в 4 раза («Аутсайдеры» собрали $31,4 млн, тогда как «Ангелы Чарли» – лишь $8,3 млн). Уже очевидно, что перезапуск «Ангелов Чарли» – провалившаяся затея, не вызвавшая должного интереса у зрителей, поэтому разговоров о продолжении мы, скорее всего, не услышим.

На одну строчку вниз переместилась «Малефисента: Владычица тьмы» (3,781 млн грн, или $156,6 тыс.), замкнув топ-3. Как мы писали ранее, у всех лент для семейной аудитории с 21 ноября появляется серьезнейший конкурент в лице яркого и музыкального «Ледяного сердца 2», которое захватит безоговорочное лидерство, а также поборется за звание самого кассового мультфильма года не только в Украине, но и во всем мире. Почему мы так уверены в данном заявлении? Первая часть проекта студии Disney по сей день является самой кассовой анимацией в истории – $1,274 млрд общемировых сборов.

Уик-энд ознаменовался отсутствием существенных падений сборов у анимационных фильмов из первой десятки (от 42,5 до 53%); опять же, держим в уме выход «Ледяного сердца 2». Сохранившая за собой четвертую строчку «Семейка Аддамс» заработала 3,409 млн грн ($141,2 тыс.), «Сельма в городе призраков» – 488,2 тыс. грн ($20,2 тыс.), а «Клара и волшебный дракон» – 386,5 тыс. грн ($16 тыс.), чего хватило для возвращения в топ-10.

Потеряв значительное количество экранов уже перед вторым уик-эндом (с 301 до 168), умеренным для такой ситуации 57% падением сборов ограничился «Доктор Сон» – 2,882 млн грн ($119,4 тыс.). Совсем иначе обстоят дела у фантастического боевика «Терминатор: фатум», который, будучи лидером, опустился на шестую строчку, пополнив свою копилку на 2,882 млн грн ($119,4 тыс.) при падении выручки на 70,7%. Джеймс Кэмерон, выступивший продюсером провалившейся в мировом прокате ленты, наверняка не унывает, поскольку продолжает готовить к выходу обреченные на успех сиквелы «Аватара» (премьера второй части – в декабре 2021 года).

То, о чем мы говорили не одну неделю, все-таки произошло – «Джокер» Тодда Филлипса преодолел миллиардный рубеж сборов во всем мире (на текущий момент – $1,022 млн, 42-е место за всю историю). Немного помогли этому собранные у нас 1,043 млн грн ($43,2 тыс.) – потрясающий результат для седьмого уик-энда.

Данных по второй прокатной неделе драмы «Домой» предоставлено не было, в то же время «Захар Беркут» преодолел отметку в 35 млн грн общих сборов в Украине – этому поспособствовали собранные на прошедших выходных 479,1 тыс. грн ($19,8 тыс.).

Фото: 20th Century Fox

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