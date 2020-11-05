«Холостячка» проти «Холостяка», і до чого тут «Герої та коханці»?

Ну що? Ви вже чули чи обговорювали цифри такої програми як «Холостячка»? Ну то мені здається, що ми щось схоже і, суб’єктивно, навіть краще бачили вже раніше з Аліною Астровською у проєкті нового каналу «Герої та коханці». Там, звісно, є багато форматних різниць, і шоу таки різні, але для глядача і тоді, й зараз є ключовою ознака того, що жінка когось обирає. Зрозуміло, серед читачів можуть бути й ті, хто не просто радіє показникам програми, але й ті, хто (як і велика кількість читачів, що зараз клацнули на заголовок) не розуміє, чому показники удвічі вищі, ніж вони б їх очікували. Є ще і третя категорія читачів-листувальників, які взагалі не знають, про які цифри йдеться. Тому для них почнемо просто з цифри, а потім розберемося, суб’єктивно, звісно, чому у програми такі високі показники.

Отже, у нас є три програми, на які хочеться подивитися (насправді чотири). Це останній «Холостяк», ну, може, відзнімуть ще одного; перший «Холостяк», «Холостячка» з Ксенією Мішиною і «Герої та коханці» з Астровською.

СТБ НОВИЙ СТБ СТБ Випуски «Холостяк» «Герої та коханці» «Холостяк-10» «Холостячка» 1 випуск 9,3 3,9 13,1 15,5 2 випуск 10,9 3,7 11,1 14,9

Що ми бачимо? Що «Холостячка» на каналі з невеликими показниками встановила всі можливі рекорди. Частка «Холостячки» вища за показники розкрученого десятого сезону «Холостяка» на тому ж каналі тільки навесні. Астровській було важко, не зайшло зовсім. Тому, це те місце, чому захотілося глянути – показники продукту надзвичайні, і цікаво, наскільки на них впливає кодування супутника чи інші методологічні особливості вимірювання. Що ще цікаво: другий випуск «Холостячки» просів відносно першого так само, як це було і з «Героями та коханцями» на Новому – на 4%. Отже, що ми дізналися: «Холостячка» – це найкраще шоу як за першого, так і за останнього «Холостяка» – констатація цифр за комерційною аудиторією 18-54.

Отже, хто ці глядачі «Холостячки» на СТБ, і звідкіля вони прийшли? Як ми це дізнаємося? Як завжди – фіксуємо аудиторію тих, хто дивився «Героїв і коханців» та «Холостячку». Глядачі у мене – це ті, хто подивися принаймні 6 хв контенту. Тут є складність, що програму розривають «Вікнами», тому питання, чи треба два рази по 6 хв? Чи можна один раз по 12 хв?

Що тут важливо – друга частина має, природно, вищі показники – це така собі програмна хитрість, якою поки лише СТБ навчився користуватися: глядачі залипають і засинають у пізній час, а телевізори продовжують працювати й міряти рейтинги. А решта каналів такого не мають, тому і частка поступово росте. Ось тут є відповідь: спочатку дивимося на аудиторію першої частини програми до 22:00. Фіксуємо аудиторію першої частини. Далі дивимося, що вони робили чотири тижні до цього (у цьому слоті).

«Холостячка» примусила людей увімкнути телевізор – тобто велика частина глядачів прийшла з темноти.

25.09.2020 02.10.2020 09.10.2020 16.10.2020 23.10.2020 30.10.2020 середнє до середнє під час різниця Total TV 32,9275 38,8824 40,5719 43,2725 61,1652 61,7937 38,9136 61,4795 58,0%

Бачимо, що в аудиторії «Холостячки» приріст споживання у слоті першої частини ТБ збільшився на 58%, тобто значна частинна цих глядачів була поза межами ТБ у цей час. І звалилися ці глядачі нізвідки й цією появою додали рейтингів програмі, так ніби до цього вони переховувалися і чекали саме на цю програму, щоб увімкнути ТБ саме у цей час. Можливо, через таких глядачів у нас і не росте загальний телеперегляд поки немає таких шоу, заради яких хочеться увімкнути ТБ. Тут ви, читачі, задумайтеся, чи не стали б ви частіше вмикати ТБ вдома з 19 до 22 щоп’ятниці?

Таким чином «Холостячка» зайшла з показниками, які майже не повинні були чіпати показники інших каналів. Перевіримо, які канали найбільше постраждали від появи «Холостячки» у слоті, дані у наступній таблиці: перше – це середні рейтинги за чотири тижні до перших двох випусків, і потім – середні за два випуски у слоті 19-22. Нагадаємо, що це показники лише щодо глядачів «Холостячки».

Бачимо, що не дарма я згадував Аліну Астровську, – найбільше від «Холостячки» постраждав Новий канал. В аудиторії Новий канал втратив 1,25 рейтингу або 25% всіх рейтингів до того. Далі за втратами йдуть «1+1» та ТЕТ. Загалом, суттєвого удару програма завдала всім основним конкурентам «Нового».

Але що надзвичайно цікаво: є два топові канали, які абсолютно не втратили показників за цією аудиторією (нагадаємо, це глядачки «Холостячки»), – ІСТV та «Україна», для яких поява «Холостячки» лише спрацювала в плюс. Чому? Нагадаємо, що до 58% прийшли з нізвідки, і їхній прихід розділився не лише на СТБ, але і на ці два канали.

А ще можна подивитися, які програми йшли на тому тижні, коли була «Холостячка» (які любить її аудиторія), окрім програм, які вона дивиться протягом дня, коли в ефірі «Холостячка». Це їх топові програми.

Тут прем’єрні випуски «Маскараду», випуски «Танців» та трохи фільмо-серіалів ТРК «України». Отже, бачимо, що загалом у слоті постраждали «Новий» і ТЕТ, але за типом споживання – це споживачі нових шоу. Іншими словами – не важливо, як робити шоу, важливо, щоб вони були свіжі й нові, і тоді до 15% уваги гарантовано серед глядачів, які скучили за «Новим» настільки, що вони готові увімкнути ТБ заради цього, чого вони не робили раніше. І завдяки тому, що у слоті на ТРК давно стоїть шоу Шустера, «Україна» встигла цих глядачів розігнати раніше, тому слот не страждає від «Холостячки», але глядачки ще більше переходять з ТРК на СТБ, що і пояснює падіння показників зараз, і, можливо, навіть надалі.

І на завершення порівняємо показники та популярність «Холостячки» у різних контрольних цільових групах.

!18-54, 50+ (міста понад 50 тис.) комерційна аудиторія 18-54 50- (малі міста і села) 23.10.2020 («Холостячка» 1) 15,46 6,97 2,218 30.10.2020 («Холостячка» 2) 14,89 5,47 2,722 STB (канал за два тижні без даних за п’ятницю) 7,8818 5,8208 1,354

Бачимо, «Холостячка» змога реально зацікавити чомусь лише глядачів у великих містах: її частки у містах понад 50 тис. мешканців більші у 2,5 рази, тоді як дивлення каналу загалом лише на 35% вище у великих населених пунктах. Це означає, що контент унікальний і в малих містах і селах не цікаво дивитися на муки чоловіків у битвах за жінку, яку непогано дивилися у серіалі де вона була актрисою. Якось недійшла інформація до сіл про новий продукт. Дехто скаже, що це через те, що супутник закодований, тому у селах і малих містах дивитися його важко. Спробуємо поглянути, як програми дивилися на всіх платформах, за винятком супутника.

Без врахування дивлення на супутнику !18-54, 50+ (міста понад 50 тис. комерційна аудиторія 18-54 50- (малі міста і села) 23.10.2020 («Холостячка» 1) 15,8769 9,2943 1,708 30.10.2020 («Холостячка» 2) 15,3567 7,8032 1,968 STB (канал за два тижні без даних за п’ятницю) 8,1632 7,6074 1,073

Ситуація дуже схожа, ефект супутника тут неважливий.

І на закінчення – аналогічні дані лише у Т2, де взагалі майже ідентична конкуренція.

Лише серед дивлення у Т2 !18-54, 50+ (міста понад 50 тис.) комерційна аудиторія 18-54 50- (малі міста і села) 23.10.2020 («Холостячка» 1) 11,8262 9,9445 1,189 30.10.2020 («Холостячка», 2) 14,0255 8,9603 1,565 STB (канал за два тижні без даних за п’ятницю) 8,6385 8,4873 1,018

Також різниця присутня. Цікаво, які ходи авторів відлякують від формату і продукту жителів малих міст і сіл? Чому ж вони не дивляться: краса не та чи чоловіки метроорінтовані?

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Фото: СТБ

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