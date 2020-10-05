Ганнуся Ярмоленко, «Секс, Інста і ЗНО»: «Наш сериал – это украинский ответ Sex education»

Летом 2020-го творческая группа «Секс, Інста і ЗНО» во главе с режиссером Антонио Лукичом, а также руководительницей 1+1 Digital Studios и автором идеи Ириной Никончук отсняли сериал о мире современных подростков и их проблемах. В центре событий – четыре персонажа и их ближайшие друзья, у которых, кроме классических проблем generation Z, еще и экзамены на носу. Премьера «Секс, Інста і ЗНО» состоится на 1+1 video в ноябре 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке.

«Телекритика» еженедельно будет знакомить читателей с актерами, которые снялись в сериале.

Первое интервью – с Ганнусей Ярмоленко, актрисой, студенткой 3 курса КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, ученицей мастерской Дмитрия Богомазова. Девушка родом из Фастова. В сериале «Секс, Інста і ЗНО» играет главную роль Саши. В интервью Ганнуся рассказала о начале актерской карьеры, кастингах, съемках, своей героине и своих сериальных предпочтениях.

Ганнуся, как ты решила стать актрисой?

У меня никогда не было такого, что я с 5 лет хочу стать актрисой и никем другим. Для себя я поняла это после 9 класса. И в старшей школе я уже точно знала, куда пойду, просто еще никому не говорила. Ведь, как известно, не все считают, что актер – это профессия.

Когда-то в Фастове я посмотрела спектакль «Мастер и Маргарита», и мне очень не понравилась игра актеров. Но мне понравился Воланд, и в тот момент я подумала, что тоже хочу на сцену. Тогда я уже ходила немножечко в театральную студию, но она была более как кружок, где мы готовились к различным тематическим праздникам. Но и это мне очень нравилось, поэтому никакого другого варианта, кем стать, я для себя не рассматривала.

Для тебя это профессия или призвание?

Думаю, что актер – это больше о призвании. И вот теперь, после съемок в сериале, тяжело отпускать эту историю, людей, с которыми мы стали как родные. И я иногда даже думаю, зачем было идти сюда, лучше бы стала инженером, ходила бы на работу, и у меня не было бы такой сильной привязанности. Поэтому для меня быть актрисой – это больше, чем работа, однозначно.

Как ты узнала о сериале? Что ты почувствовала, когда прошла все этапы отбора?

Мне написала кастинг-директор Алла Самойленко. Как правило, те, кто занимается кастингами, обновляют базу с актерами-студентами, поступившими на первый курс. Это все было в период карантина. Я сняла свои самопробы и отправила Алле, и где-то через неделю меня вызвали на пробы вживую. Там я уже имела возможность познакомиться с Антонио Лукичем и нашими продюсерами. Через некоторое время меня позвали еще и на пробы в парах. Но после этого я очень долго ждала звонка. Это знакомая всем актерам составляющая работы, которая иногда бывает тяжелой. Ты стараешься не думать и заниматься другими вещами, но чувство ожидания все равно всегда с тобой в каком-то фоновом режиме.

Когда меня утвердили, это были невероятные эмоции, потому что это моя первая главная роль в кино, да еще и в сериале, режиссер которого – Антонио Лукич. Все, о чем я могла мечтать, это хотя бы сыграть какую-то маленькую эпизодическую роль. Ведь на пробах он показался мне родственной душой. И я тогда думала «Ну хотя бы 5 минут побыть на съемочной площадке».

И вот когда мне позвонили, я и плакала, и смеялась. Я была очень счастлива! А уже ближе к читкам сценария приходило понимание, что это главная роль и очень большая ответственность. Это моя первая большая роль в кино. И я поймала себя на мысли, что не знаю, как играть именно в кино, потому что до этого никогда не снималась. Я сейчас перешла на третий курс университета. И хотя позади два года обучения, но именно киноискусству нас не учат, к сожалению. У нас обучение направлено в первую очередь на формирование нас как актеров театра. Но когда началось съемки, все стало на свои места, и это оцепенение прошло.

А когда началось съемки и закрутился весь процесс, что ты чувствовала? Какие эмоции переживает начинающий актер?

В первые дни съемок мне было страшно. Я думала, что меня ненавидит операторская группа, я не знала, что такое «мастер», что такое «крупный план». Я не понимала, какая камера снимающая, можно смотреть в камеру сейчас или нет. А еще большим страхом было – забыть слова и у меня будет много дублей. Потому что, знаете, как говорят об Эмме Уотсон – «все с первого дубля». И мне тоже так хотелось. А не «Ганнуся – 29 дублей» (смеется). Потом я поняла, что дубль зависит не только от тебя, бывают и технические дубли, и звуковые… А я думала, что все из-за меня.

Все же игра в театре и игра актера на съемочной площадке отличаются, и поэтому я переживала, смогу ли я на камеру так же передать эмоцию, чтобы в результате получился хороший кадр.

Когда стало получаться, было легче и страхи отпускали. Я общалась с операторами, проговаривала все моменты. Рада, что тогда мне говорили – многие вещи приходит с опытом и если что-то не получается с первого раза – это нормально. И потом ты сама уже знаешь и будешь чувствовать, каким боком стать, как повернуться к свету и так далее. Это все придет.

Поговорим о твоей героине – Саше, вокруг которой разворачивается сюжет. Близка ли она тебе как личность? Что у вас похожего? Что ты вложила в Сашу от себя, а что пришлось заимствовать?

Саша в начале своей истории, когда еще никто не знал ее тайны, – королева школы, лучшая девушка, отличница, красавица. В своей жизни я была среди лидеров в классе, но не была первой из первых, идеалом. Мне всегда было плевать на критику других: это их мнение, пусть они с ним и остаются. Я всегда делала то, что считала нужным, я была неформальным лидером. А Саша – наоборот, всем хотела угодить – лучшая ученица, все домашнее задание выполнено и т.д. Легкое превосходство, которое присуще Саше, я брала извне, потому что у Ганнуси такого нет. Что касается отношений с мамой, то иногда было ощущение, что и ничего играть не надо. Не знаю, то ли мне очень хорошо маму подобрали (авт. – роль мамы играет Ольга Сафронова), у нас с ней сразу получился очень хороший коннект. И в жизни у нас с мамой так же. Единственное, что моя мама никогда не указывала, куда я должна поступать. Она поддержала мой выбор.

Всевозможные девчачьи разборки, как и у Саши в сериале, были и у меня в школе, поэтому очень знакома эта история. И особенно после перевоплощения Саши, когда все меняется и она становится несколько резкой и очень бунтарской, здесь я практически не играла. Это мне давалось легко. По эмоциям и поведении – это была уже более моя стихия.

А еще Саше от меня добавили суржик. Потому что сначала, по сценарию, Саша не должна была говорить так. А после проб это в моей героини изменили и она начала разговаривать, как я в жизни.

Были моменты, о которых я спрашивала у других людей, потому что не было такого опыта. К примеру, паническая атака. Мне рассказывали, что происходит с человеком в этот момент, и я уже физиологически пыталась брать это на себя. Но образ пыталась создать сама. Мне часто говорили, что я похожа на главную героиню Sex education, но я не пыталась ее воплотить, так получилось. Однако во внешности действительно есть что-то похожее. В этом есть какая-то символичность, поскольку думаю, что наш сериал – это украинский ответ Sex education, только с нашими реалиями.

Полученные на обучении знания тебе пригодились на практике?

Когда ты разбираешь какую-то пьесу, то ты все равно говоришь о жизни. И здесь, когда мы разбирали сценарий, то подход тот же. И эти две сферы во многом пересекаются. Разница лишь в том, что в театре у тебя широкий жест и голос поставлен. А в кино это все нужно делать крупнее, как нам говорил Антонио Лукич, тише. Но тише не по голосу, а по внутреннему состоянию.

Антонио часто говорил мне, что я многое показываю глазами, и это не плохо. Что любая эмоция у меня сначала рождается в глазах, а потом уже подключаются мимика и остальное. Мне важно знать такие свои особенности на будущее.

Ты переживаешь из-за реакции и фидбэка мастера курса?

Мне было бы очень интересно услышать его мнение. Я думаю, что будет критика, но для меня это очень ценно и важно для развития. Я буду прислушиваться.

Какие советы со съемок ты приняла во внимание?

Фактически каждый день была куча нового и полезного, что я для себя отмечала. И вот теперь думаю, что стоило бы это все записывать.

Кроме игры и того, что у тебя есть партнер, надо еще держать в голове тот факт, что необходимо стать на точку, правильно выбрать свет… Все эти детали вызвали у меня большой интерес.

Я хотела бы более усовершенствовать такой ​​навык – проводить линию персонажа. Я умею это делать, но мне хотелось бы делать это лучше, чтобы история моей героини была ровной, чтобы мой образ был цельным, но моя героиня могла легко и быстро переключаться на разные эмоции и состояния. Но актер учится всю свою жизнь. Если ты скажешь, что все умеешь, то можешь просто уходить с этой профессии. Здесь так не работает, как, наверное, и везде.

Какие у тебя отношения с другими актерами? Вы общаетесь вне съемочной площадки?

Я сначала немного переживала, потому что пришла в коллектив позже и опасалась, что меня не примут. Но все они оказались таким классным. Среди актеров были те, с которыми мы учимся на одном курсе, в мастерской Богомазова. Это Гриша Наумов и Юра Рекс, а также Виталий Зеленый, с которым мы дружим в университете. А еще во время съемок я подружилась с Роландом Мишко. Рада, что мы познакомились.

И уже после съемок мы стараемся постоянно видеться. Однажды у меня не получилось с ними встретиться, и я так жалела, что меня тогда не было рядом с этими людьми. Сейчас, когда съемки уже завершилось, все те моменты, пережитые на площадке, становятся еще ценнее и важнее. Мы надеемся, что после проекта нам все же удастся сохранить эту связь. Я уже ищу способы, предлоги, чтобы нам всем еще раз встретиться.

А еще я очень подружилась с операторской группой, с гримерами и со всеми-всеми.

Атмосфера была очень дружественной, все было так идеально, как по мне, что наверняка кто-то со стороны может даже не поверить в это. Было очень тепло, и хочется еще раз вернуться в эту атмосферу.

Ты уже знаешь атмосферу сериала. По твоему мнению, почему стоит посмотреть этот сериал?

Во-первых, важно то, что история затрагивает тему ЛГБТ. Я считаю, что об этом стоит говорить. В нашем обществе это еще не воспринимается, и этих людей как бы не существует. Также тема секса, о чем речь идет уже в самом названии сериала. Необязательно об этом говорить на каждом шагу, но отношение к этому однозначно нужно менять. И именно в школе, по моему мнению, должно быть половое воспитание. К сожалению, реалии таковы, что учитель толком ничего не рассказывает, потому что ему стыдно. Об этом надо знать.

Инста. Это о моей героине, ведь Саша была зависимой от этой соцсети, что станет одним из ключевых моментов в нашей истории.

ВНО. Это будет линия для родителей. Надо, чтобы родители давали свободу выбора детям и помогали выбрать то, что их действительно интересует, не принуждали. А еще есть проблема, когда человек в 17 лет не знает, куда поступать, потому что ничем не интересовалась до этого. Возможно, это проблема родителей, которые не водили на разные кружки, не направляла, не рассказывали…

На ВНО мне было так же страшно, как и моей героине, ведь это была единственная возможность, надо, чтобы все удалось с первой попытки. Если я не сдам ВНО, то не стану нормальным человеком. Я так думала, когда заканчивала школу, и так думает Саша. И это действительно ужасные мысли. Если я училась в школе хорошо и так волновалась, то представляете, какой был стресс у моей Саши, максималистки-отличницы, от мысли, что она может завалить ВНО?

А какие фильмы, сериалы смотришь ты? Всегда интересно, какие предпочтения у самых актеров? Кто из иностранных или украинских актеров тебе импонирует? Возможно, у кого ты учишься на расстоянии, с кого берешь пример?

Относительно учителя. Мне кажется, я еще очень мало пересмотрела фильмов, чтобы выделить кого-то. И вообще меня еще ждет очень много важных фильмов, которые я не имею права не посмотреть. Потому что, честно говоря, к поступлению в университет, я не смотрела много. Смотрела сериалы и в основном те, что показывали по телевизору, то есть те, что смотрят все, ничего суперуникального. И зарубежного кино тоже смотрела очень мало. Сейчас я люблю смотреть фильмы с Марго Робби, Кейт Уинслет (особенно – «Жизнь сначала» и «Портниха. Месть от кутюр»), Одри Тоту «Коко до Шанель» и «Амели».

А мой любимый фильм, сага – это, конечно, «Гарри Поттер», а Олдмен, который играл Сириуса Блэка, – один из моих любимых актеров и персонажей в этом фильме.

Среди сериалов – это, конечно, Sex education. Я посмотрела его не так давно, и могу однозначно рекомендовать к просмотру.

Относительно украинских актеров, то я просто обожаю, как играют Ксения Жданова, Александр Пискунов, Анастасия Пустовит – они выпускники мастерской Д. Богомазова. А еще Виталий Ажнов и Александр Печерица. Мне нравится, что они играют и в театре, и в кино.

А еще я обожаю весь актерский состав нашего сериала, среди которых не только мои одногруппники, но и известные Наталья Васько, Ирма Витовская, Ирина Варенич-Островская. Я смотрела на них когда-то по ту сторону экрана, а теперь имела возможность быть знакомой с ними и видеть, как они работают – это для меня до сих пор чрезвычайно потрясающие воспоминания.

Какой самой забавный историей ты можешь поделиться? Что смешного и курьезного случалось с тобой во время съемок?

Последний съемочный день в Киеве. Мы снимаем сцену, не буду спойлерить, но для кадра нужно было, чтобы меня облили. Стоит лестница, на ней – наш художник, который должен меня поливать, я и миска. Всех этих технических нюансов в кадре никто не увидит, конечно. И вот на меня льется вода, я говорю свой текст, все идет по плану, а когда я выхожу из миски и делаю первый шаг, поскальзываюсь и падаю. Я лежу и не двигаюсь, никто не говорит «стоп», «снято». И я не понимаю – я в кадре или нет. Стоит тишина, ничего не происходит. Затем слышу, кто-то быстро бежит и крики: «Ганнуся! Ганнуся!». Я встаю, даю понять, что в порядке и спрашиваю: «Ну, как сцена была?». Все были в шоке, потому что очень переживали за меня. И даже то, что у меня ничего не болело, они списали на шоковое состояние. Словом, для меня история была смешной, а для всей съемочной группы – не очень.

Когда на секунду съемки для всех остановилось, то Ганнуся продолжила играть, лежа на полу?

Получается так. Затем я даже просила еще один дубль, потому что считала, что этот момент могу сыграть лучше, совершеннее.

Красивее упасть?

Ну как-то так (смеется). Я переживала, что не отыграла падение и просто упала, думала, что второй дубль улучшил бы картинку. Но на самом деле тот незапланированный кадр был очень естественным, потому что в реальной жизни все так бы и произошло.

Читайте также:

Фото: 1+1 media и Саша Щербак

Подписывайтесь на «Телекритика» в Telegram и Facebook!