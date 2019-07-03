⭐ Владимир Завадюк о шоу «Голос. Діти»: «Ребенок звезды или обычных людей – какая разница?»

В «Суперфинале» шоу «Голос. Діти» в командах тренеров осталось по два исполнителя, каждый в прямом эфире поборется за звание победителя шоу. Чем участники и тренеры будут удивлять зрителей в финальном эпизоде? Как шоу впутывают в скандал из-за участия дочери актера «Квартала 95» Евгения Кошевого? А также – о Дзидзьо, украинизации проекта и целесообразности участия заграничных участников и возможном запуске «Голоса» с участниками 50+.

Владимир, закончился 5-й сезон «Голос. Діти». Довольны ли сезоном в целом?

Безусловно, да. Этот сезон у нас получился самым сильным по кастингу. На этапе слепых прослушиваний мы убедились, что все дети обладают очень мощным вокалом. Конечно, для всей нашей команды большим вызовом было то, что сезон впервые вышел в летнее время. Это был большой риск и наш личный прорыв.

Удовлетворили ли вас рейтинги? Как для межсезонья, показатели могли быть и выше – нет конкуренции на других каналах. Согласны?

Учитывая летнее время выхода проекта, мы довольны цифрами. Мы понимали, что заходим в межсезонье и с этой точки зрения мы рассчитывали на эти цифры. Шоу было лидером и по доле, и по рейтингу несколько воскресений как в своем слоте, так и по дню.

Судя по музыкальному наполнению сезона, создалось впечатление, что вы практически полностью отказались от русскоязычной музыки в пользу зарубежных хитов и украинской музыки – народной, эстрадной и современной. Это ваша целенаправленная стратегия?

У нас нет никаких стратегий в репертуаре, это шоу происходит здесь и сейчас. В этом-то и магия этого проекта. В шоу звучали те треки, те песни, которые любят наши телезрители, которые помогают нашим участникам в полной мере продемонстрировать свой талант. Они приходят со своими треками и часто вдохновляют нас. Это во-первых. Во-вторых – у нас нет никаких предубеждений по поводу репертуара.

Кто принимает последнее решение по песням, которые прозвучат в эфире – тренеры, музыкальный продюсер или продюсеры шоу?

Все вместе, поскольку это общая работа, общее решение. В процессе участвует музыкальный продюсер Руслан Квинта, тренеры, а также дети и вся наша творческая команда.

Талантливые дети из разных стран отмечают, что у нас особая душевная атмосфера, поэтому и приезжают к нам

В этом сезоне многие русскоязычные дети в кадре и подводках говорили по-украински. Это связано с квотой на украинский язык?

Мы никого не заставляли говорить на украинском языке. Те дети, которые приехали на наше шоу из других стран, разговаривают на родном языке. Еще раз – у нас нет предубеждений ни по поводу репертуара, ни национальности, ни языка. Главное в этом шоу – это талант, голос.

Какая целесообразность участия детей из стран СНГ в украинском шоу? Для «изюминки» или не хватило украинских детей на кастинге?

Мы создаем большое шоу, которое любят и знают во всем мире. Талантливые дети из разных стран отмечают, что у нас особая душевная атмосфера, поэтому и приезжают к нам. Они мечтают выступить на сцене и поработать с нашими тренерами, потому что считают, что именно в украинской версии шоу они смогут проявить себя и стать услышанными. Не вижу в этом ничего плохого. Тем более, с каждым сезоном таких участников становится все больше – шоу очень популярное в digital. Они видят наше шоу на YouTube и хотят в нем поучаствовать.

Они вас находят или вы их находите? Согласитесь, где Украина, а где, например, Казахстан.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели, сколько собирает «Голос. Діти» на YouTube – это миллионы просмотров. Наш «Голос. Діти» смотрят в Казахстане, Молдове, в странах нашего ближнего зарубежья, в Европе в том числе. На прошлой неделе я был в Британии, встречался с коллегами, которые работают на британском «Голосе», они видели и смотрят украинский «Голос. Діти» и «Голос країни». В целом, наши проекты смотрят и любят в разных странах. Мы всегда работаем в нескольких направлениях кастингов: есть открытый кастинг и есть «точечный» кастинг. Мы отсматриваем все видео которые нам присылают талантливые вокалисты даже в instagram и открыты для всех.

Дзидзьо в нашем проекте раскрылся не просто как оживший «мультяшный» герой, но и как трогательный человек со своими переживаниями

Как по мне, одним из рейтингообразующих факторов шоу в этом сезоне, кроме детей и песен, стал Дзидзьо. Его манера поведения и стиль «заводилы» в некой мере напоминала Потапа со взрослого «Голоса». Как распределяли роли между тренерами?

Мы довольны всеми тремя тренерами. Дзидзьо в нашем проекте раскрылся не просто как оживший «мультяшный» герой, но и как трогательный человек со своими переживаниями. Он скорее модератором был – это не обязательно прототип Потапа. В каждом шоу есть свой модератор, во взрослом «Голосе» это Потап, в детском это, может быть, Дзидзьо. В прошлом сезоне им был MONATIK. Модератор как-то определяется сам по себе, по ходу шоу.

Мы долго анализировали, выбирая тренеров. Мы хотели соответствовать настроению нашей целевой аудитории, которая бы хотела увидеть именно этих звезд в креслах. Мы не планируем никакие роли. В этом проекте нет четкого, заведомо прописанного сценария – это шоу ценно тем, что в нем, как я уже говорил, все проходит здесь и сейчас. Безусловно, мы понимаем, какие типажи нас интересуют в проекте, но не более. Для нас это то шоу, которое происходит внутри шоу.

Какую цель ставите на финальный прямой эфир? Как удалось привлечь звезду «Евровидения»?

Поскольку выходим летом – это должен быть максимально веселый, яркий контент. В «Суперфинале» у нас будет много звезд. Netta выступит не просто со своей песней, а со всеми детками-суперфиналистами они вместе исполнили ее хит с «Евровидения». С премьерой новой песни выступит также MONATIK, вместе со своей подопечной и победительницей прошлого сезона – Данэлией Тулешовой. Она специально приедет на «Суперфинал».

Также в «Суперфинале» у нас будет работать новая группа режиссеров-постановщиков. Они с нами будут работать также на других проектах в течении года. Наши Наташи (Наталья Ровенская и Наталья Лысенкова. – Ред.) с нами, но они будут заниматься другими делами уже для следующего сезона. Финал «Голос. Діти» в этом году закрывали Леся Подолянко и Дима Гук. Эти ребята раньше работали режиссерами визиток и закрывали всю beauty-часть нашего шоу – все, что касается стиля шоу и того, каким вы видите его на ТВ. Мы растем и развиваемся все вместе.

Почему так мало эпизодов в этом сезоне «Голоса. Діти»?

Это форматные особенности, которые действуют во всем мире. В целом, обычное количество эпизодов «Голос. Діти» – шесть. Мы увеличили их до семи. По формату идет обычно 3 эпизода «слепых прослушиваний», два эпизода – «бои»-«нокауты», один эпизод – прямой эфир. У нас было 4 эфира «слепых прослушиваний», потому что кастинг прошло большое количество талантливых деток.

Насколько было трудно воспринять такое количество выступлений? В нокауты из 36 участников попало только 12. Это, наверное, психологически непросто и для самих детей.

Это условия формата – в боях выступает по трое детей, потому что психологически детям легче выходить на сцену втроем. Из-за ухода участников иногда сложнее нам – съемочной группе, которая уже привыкла к ним. Все эти дети – это будущие артисты, абсолютно новое поколение. Это дети, которые четко знают свои цели, зачем они пришли сюда – получить новый яркий опыт, стать сильными артистами. На доли секунды, безусловно, кто-то из них расстраивается, но не более. Скорее, расстраиваются их родители. Но мы вместе с группой психологов работаем с каждым из них. Нам важно, чтобы дети вынесли максимально позитивный опыт. Они – наше будущее.

Из-за ухода участников иногда сложнее нам – съемочной группе, которая уже привыкла к ним. Все эти дети – это будущие артисты, абсолютно новое поколение. Это дети, которые четко знают свои цели, зачем они пришли сюда – получить новый яркий опыт, стать сильными артистами

Что можете сказать тем критикам, которые считают, что участие детей в шоу – это большая психологическая травма, в первую очередь, для самых детей?

Как я уже сказал, с участниками проекта и их родителями работает команда психологов, которая заботится о том, чтобы детки воспринимали все происходящее больше как интересную игру, да и проект для них – это сказочное место, в котором они учатся и находят новых друзей. К тому же, дети, которые участвуют в различных конкурсах, более стрессоустойчивы, чем дети, которые не выступают. Рано или поздно каждый ребенок сталкивается с публичным выступлением, и такой опыт очень полезен. Очень важно, чтобы были такие проект, которые позволяют талантливым деткам проявить свой талант. Смотря на то поколение, которое приходит на «Голос. Діти», у нас будет крутое шоу-бизнесовое будущее.

Не кажется ли вам, что было бы правильным для детского «Голоса» подобрать других ведущих – детей или тинейджеров? Например, в «Сніданку» есть девчонка Фрося, которая ведет рубрику о погоде – она очень удачно коммуницирует.

Возможно, рассмотрим такую возможность в следующем сезоне. Кстати, участие детей в шоу – это международная тенденция. Я, как говорил раньше, недавно побывал на ВВС, где имел возможность представить Украину с нашей адаптацией «Танці з зірками», которая очень ценится среди правообладателей своим креативным подходом. В мире все больше появляется новых форматов с участием детей. Например, шоу «Танцы со звездами. Дети», которое успешно зашло в Америке и Британии. Там «звездные» дети танцуют с детьми-танцорами. У нас в «Танцах со звездами» есть целый эфир, в котором наши танцевальные пары выступают вместе с самыми талантливыми детьми. Именно этот кейс вызвал самую большую волну восхищения и вдохновения среди всех других стран, в том числе и в Америке. Создатели американской адаптации интересовались нашей технологией производства и кастингом детей.

Правильно ли понимаю, что форматчиков вдохновил на запуск «Танцы с детьми» именно украинский выпуск «Танцев со звездами», в котором участвуют дети?

Да, наш выпуск с участием детей вдохновил американцев на сезон с детками.

Следующему шестому сезону «Голосу. Діти» быть?

Мы всегда думаем о следующем сезоне. У нас пока нет окончательного «да» или окончательного «нет». Мы – продакшн, канал – заказчик. Если канал закажет этот продукт, мы его сделаем. Хорошие показатели – это только одна из составляющих продления на новый сезон.

Из-за участия Вари Кошевой не боитесь, что может повториться история с российским детским «Голосом»? Я о скандале из-за нечестной победы дочери Алсу.

У нас не может повториться ситуация с российским «Голосом», поскольку все голосования у нас честные и объективные. Это нерушимые правила в течении всех 8 лет, которые мы производим «Голос країни» и «Голос. Діти». А Варя Кошевая круто и достойно выступила. Кто победит – решает зритель.

Но, по сути, зритель решает только в финале! На «боях» и «нокаутах» решает тренер.

Да, кто дойдет до прямых эфиров – решает тренер, но кто победит – решает все же зритель.

В чем «фишка» участия детей звезд? Вы сами предлагаете им принять участие или они сами заполняют анкету на кастинг? Помнится, ранее у вас была на шоу дочь премьер-министра. Варя Кошевая сама хотела участвовать в этом шоу?

Мы не берем детей звезд, они сами к нам приходят. Софийка Яценюк сама пришла к нам на кастинг. Варя Кошевая к нам на кастинг приходила два раза. И Варя провела над собой невероятную работу для того, чтобы прийти к нам во второй раз. Вы это увидите, если вы посмотрите на YouTube ее прошлое выступление и из этого сезона.

Почему у нас так много предубеждений? Да какая разница – это ребенок звезды или обычных людей? Для меня нет никакой разницы – все решает телезритель.

Варя Кошевая к нам на кастинг приходила два раза. И Варя провела над собой невероятную работу для того, чтобы прийти к нам во второй раз

Но вы же, наверное, видели эти комментарии под видео «боев» с участием Вари Кошевой – народ негодует, упрекая, в том числе, вас.

Да, видел. И невероятное количество позитивных отзывов тоже. Это абсолютно европейская практика отношения социума к нашим участникам. Но еще раз – у нас нет никаких предубеждений кроме того, что участники должны обладать мощными голосами.

Случайно не интересовались – дочь Владимира Зеленского поет или только шутит?

Нет, совершенно не интересовались.

Насколько экономически успешным был этот сезон детского «Голоса»? У шоу был не один спонсор. Удалось ли покрыть затраты на производство?

Все наши шоу производятся при абсолютно грамотном бюджете, который отвечает вызовам рынка на данный момент. Все бюджеты наших шоу направлены на повышение маржинальности. Мы запустили в работу все наши главные активности – это грамотная работа с планированием, программингом, рекламными блоками, спонсорством, всевозможными коллаборациями с нашими офф-эйр активностями. Речь идет о всяческих продажах билетов: не только на прямой эфир, но и на генеральный прогон, наши репетиции, экскурсии в павильон. Например, у зрителей есть возможность побывать на прямом эфире и пообщаться с тренером, человек может поучаствовать в розыгрыше и побывать в тренерском кресле, увидеть генеральную репетицию.

Также уже могу рассказать о том, что мы запускаем образовательную программу в рамках Big Entertainment Show. Мы отправляемся с кастингом 10-го сезона по городам Украины и кроме кастингов будут мастер-классы нашей команды о производстве больших проектов. Нам очень часто задают вопросы о создании шоу, кастингах и мы решили ответить на них в мастер-классах. Нам важно дать шанс талантливым людям из регионов. Я, например, тоже из региона – из города Винницы. Я был бы очень счастлив, если бы 11 лет назад в моем городе были подобные мастер-классы.

Во время взрослого «Голоса» много говорилось о «Голосе» с участием талантов 50+. Рискнете с запуском такого шоу? Оно бы легко вписалось в недавно запущенный социальный проект медиагруппы о проблеме эйджизма.

Безусловно, мы интересовались этим форматом в Каннах. Пока мы находимся на стадии «присматривания» к этому формату. Если мы решимся производить такое шоу, обязательно сообщим вам об этом. Было бы круто, если бы нам выпала возможность производить такой проект. Вы же знаете, что наша компания против предубеждений к возрасту. Во всех наших проектах мы пытаемся изменить отношение к возрасту в нашей стране. Кстати, переводя этот вопрос в немножко другую плоскость – мы в рамках социальной инициативы 1+1 media запустили стажировку для людей старшего возраста #забутипровік. Кандидаты могут прийти поработать в том числе и на «Голос країни».

На «1+1» идут анонсы «Голос. Найкраще». Что это за проект?

Это буде подборка всего того, что выходило у нас за все годы «Голоса країни». Зритель сможет увидеть самое лучшее из выпусков за эти годы. Проект будет выходить летом.

Что расскажете о «Танцах со звездами»? Анонсы уже идут в эфире! Сколько эпизодов готовите в этом сезоне шоу? Чем будете удивлять?

Это будет по-настоящему взрывной сезон. Эпизодов будет 14, как и в прошлом году. Могу только сказать, что у нас будет очень крутой кастинг. А также обновится судейская панель. Следите за нашими анонсами. Пока что держим интригу, чтобы потом было интереснее смотреть.

Страна в этом году живет выборами – президентскими, парламентскими. Отразится ли это как-либо на вашем шоу? Будут ли участвовать в нем «звездные» политики?

Мы сейчас финализируем кастинг, и когда достигнем окончательных договоренностей с участниками, расскажем, кто будет покорять паркет в этом году.

Фото:«1+1»