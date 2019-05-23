1+1 media презентовала масштабный проект по борьбе с эйджизмом

Проект стал логическим продолжением социальной активности «Люди ідей» запущенной в прошлом году с целью рассказать о самой ценной составляющей любой современной компании – о сотрудниках. Напомним, что уникальный для медиасферы, по масштабу и месседжу проект стал финалистом престижной PR-премии European Excellence Awards 2018.

В этом году цель коммуникации «Люди ідей+. #забутипровік» – информировать общество о важной и сложной проблеме неоцененности трудового и творческого потенциала людей старшего возраста. В основе проекта – социологическое исследование, проведенное по заказу 1+1 media исследовательским агентством Info Sapiens.

Согласно полученным результатам, при оценке факторов влияния на способность человека творчески подходить к решению задач и легко приспосабливаться к изменениям респонденты придают возрасту относительно меньшее значение, чем «образованию, профессии, специальности», «врожденным способностям», «семье, друзьям, окружению».

Что касается трудовой дискриминации, то именно «зрелый» возраст респонденты называют наиболее весомым фактором (54% наблюдали такие случаи или сталкивались с ними лично). Этот фактор занимает первое место для всех возрастных категорий, а также в разбивке по полу. Для женщин на втором месте случаи, связанные с наличием малолетних детей, а для молодежи – слишком молодой возраст. Те, кто сталкивался с дискриминацией из-за «слишком зрелого возраста», отмечали, что в среднем это – 49 лет. Примерно каждый третий респондент говорит, что знает по крайней мере единичные случаи, когда руководство хуже относится к работникам старшего возраста. Респонденты 61–70 лет знают таких случаев больше.

Лариса Брувер, HR-директор 1+1 media, прокомментировала, что в медиахолдинге работает около 12% сотрудников, кому далеко за 50. «Большинство из них стояли у истоков компании и работают здесь более 20 лет. При этом в производительности труда, идейности или желании реализовывать новые проекты они совершенно не уступают младшим коллегам. Наоборот, часто такие сотрудники становятся менторами и наставниками и задают правильный темп работы. А что касается отбора кандидатов, то возрастной ценз или любые другие дискриминационные требования – точно не наша история, для нас главное – вера в себя и свои идеи», – комментирует Лариса.

Безусловно, такие инициативы, как создание информационной среды и создание поля для общественной дискуссии особенно ценны, когда инициируются одним из ведущих медиахолдингов Украины. «Мы, как медиагруппа, которая часто присоединяется к различным социальным проектам и является инициатором многих общественных изменений, не можем стоять в стороне от этой проблемы. Тем более, понимая, что подобные стереотипы не имеют никаких оснований. Мы попробуем доказать это вместе с командой единомышленников, а также попытаемся мотивировать украинцев почтенного возраста обрести веру в себя и понять, что время забыть о возрасте, ведь это обычная формальность», – комментирует Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media.

Следующим шагом проекта «Люди ідей+. #забутипровік» после объявления результатов социологического исследования станет старт программы стажировок «Ближче до ТБ», стартует цикл экспертных интервью с психологами, историками, социологами, международными спикерами и представителями HR-рынка Украины. Также в течение нескольких месяцев на сайте проекта «Люди Ідей+. #забутипровік» будут публиковаться интервью с мотивационными героями кампании – лидерами мнений, известными художниками, актерами, журналистами, музыкантами, сотрудниками 1+1 media.

В пресс-конференции в УНИАН приняли участие: Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media, Лариса Брувер, HR-директор 1+1 media, Анастасия Будаш, руководитель отдела исследований 1+1 media, Мирослава Кухта, магистр психологии, кандидат социологических наук, автор диссертации «Социальный потенциал людей старшего возраста в современном украинском обществе», Юрий Перч, территориальный директор кадровой компании ANCOR Ukraine, и Анна Соловьева, HRBP компании Rabota.ua.

Получить всю необходимую информацию о проекте и об участии в программе стажировок можно по ссылке.

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Фото: 1+1 media