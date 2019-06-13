⭐ Cпециальным гостем «Голос. Діти 5» станет Нетта Барзилай

Суперфинал состоится уже 7 июля в прямом эфире канала «1+1». И специальным гостем прямого эфира станет победительница Евровидения-2018 Netta (Нетта Барзилай), которая также в этом году выступит в Киеве на Atlas Weekend 2019.

Кроме того, на сцене вокального проекта споют дуэтом финалисты прошлого сезона проекта – Данелия Тулешова и ее тренер MONATIK. Свои хиты исполнят популярная группа KAZKA, Michelle Andrade и The Hardkiss.

Как сообщают организаторы, каждый желающий может попасть на живой концерт и увидеть выступления суперзвезд и финалистов проекта. Впервые в истории «Голос. Діти» поклонники шоу могут купить билеты на генеральные репетиции, чтобы увидеть кроме выступлений звезд шоубиза все самое интересное, что зачастую остается за кадром.

Напомним, что звездными тренерами пятого сезона стали артист Дзидзьо, молодая мама Джамала, и солисты группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив. Ведущие детского супершоу – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Суперфинал и генеральная репетиция состоятся 7 июля в павильоне на ВДНХ в 21:00. Генеральная репетиция – 7 июля в 13:30.

В это воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1» зрители увидят последний день слепых прослушиваний «Голос. Діти 5».

Как прошел третий, предпоследний, этап слепых прослушиваний «Голос. Діти 5» – читайте по ссылке.

Фото: СТВ