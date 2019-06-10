▶🎤 Его дочь, ее сын и просто наша подруга: третий этап слепых прослушиваний на «Голосі. Діти»

Третьи слепые прослушивания в сети уже прозвали «звездными». Ведь во вчерашнем эфире зрители познакомились с подросшей дочерью Евгения Кошевого Варварой, а также увидели сына Джамалы, который только начал говорить.

Давайте же узнаем, кого из молодых участников мы увидим в боях.

Первой на сцену вышла Есения Селезнева. Девочка исполнила песню Тины Кароль «Шиншилла». Как оказалось позже, папа девочки – барабанщик в оркестре «Голосу». Ее любимица – Кристина Соловий из «Голосу країни». В будущем Есения хотела бы быть похожей на нее. К юной певице развернулись Дзидзьо и Джамала. Девочка выбрала команду Джамалы.

Затем показал свой талант 12-летний Никита Ачкасов. Он поет, танцует, придумывает стильные прически, любит рисовать эскизы платьев. Считает, что именно из-за своих увлечений ему сложно найти общий язык с одноклассниками. Как заявил молодой певец, он пришел на проект, чтобы стать профессиональным певцом, как Тина Кароль, Потап или MELOVIN. Голосу Никиты удалось развернуть к себе все тренерские кресла, из которых он выбрал команду Джамалы.

Следующая на сцене – Елизавета Кирилюк. Для нее это третье участие в «Голосі». Ведь до этого девушке не удавалось пройти дальше на проекте, она оставалась в тени своих звездных подруг Вероники Коваленко, Нино Басилаи и Александры Мазур. Талант вокалистки оценила Джамала, и участница продолжит путь в составе ее команды.

Карина Столаба также третий раз приходит на кастинг «Голосу. Діти», но этот год для нее – особенный. У девушки остался последний шанс принять участие в проекте, ведь ей уже исполнилось четырнадцать лет. Юная исполнительница своим взрывным выступлением развернула к себе всех тренеров (!) и выбрала команду группы «Время и Стекло».

Далее на сцене – армянка Лиана Андреасян, которая исполнила хит «Плакала». Девушка уже давно мечтает выступить на сцене «Голосу». Она долго не решалась подать заявку, но успех ее землячки Србуи Саргсян во взрослом вокальном конкурсе стал определяющим. Девушка выбрала команду Дзидзьо.

Продолжила соревнования Ангелина Теренникова. Ради Ангелининой мечты ее семья переехала в Киев строить жизнь с начала. Когда мама заводит речь о возвращении в Житомир, девочка начинает плакать – она не хочет упустить свой шанс стать звездой. Ангелина выбрала песню группы «Антитіла» – «Там, де ми є», и развернула двух тренеров – Дзидзьо и Джамалу. Ангелина пошла в команду Джамалы.

Давид Красилюк выбрал для слепых прослушиваний непростую композицию California Dreaming. Мальчик страдает редкой болезнью – остеопороз. Давид решил, что если с пением у него не сложится, то он станет травматологом и будет помогать детям бороться с тем, что пережил сам. Участник признается, что в минуты отчаяния его спасает только музыка. К мальчику развернулись Надя Дорофеева и Позитив, именно с ними он продолжит путь на детском шоу.

Последней участницей третьего эфира стала Варвара Кошевая. Дочь известного комика Евгения Кошевого уже выступала на сцене «Голоса». Как мы помним, в третьем сезоне шоу девушка дошла до «батлов», но проиграла своей конкурентке. На этот раз ей удалось развернуть три тренерских кресла. Варя выбрала команду Джамалы.

Елена Усенко, Анастасия Еременко, Михаил Екимов и Валерия Низовая не сумели развернуть тренерские кресла.

Следующий эфир «Голосу. Діти» состоится в это воскресенье, 16 июня, в 21:00 на телеканале «1+1».

Фото: «1+1»