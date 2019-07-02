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⚔ Телерейтинги: война библиотечного контента

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 154
Главная ТВ ⚔ Телерейтинги: война библиотечного контента

Ко Дню Конституции многие телеканалы подготовили праздничные концерты, разбавив сетку выходного дня заученной наизусть советской киноклассикой. Также на прошлой неделе «1+1» запустил в эфир новый турецкий сериал.

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория на прошлой неделе, с 24 по 30 июня.

Праздничная программа

Первый концерт с названием «С днем рождения, Украина» стартовал в эфире «Украины» 28 июня в 16:40 и принес каналу средние показатели доли – 12,5% по аудитории 18-54 и 14,6% по 18-54 (50k).

Концерт Монатика НСК

Концерт Монатика на НСК «Олимпийский»

В 22:20 «Плюсы» показали концерт Монатика «Love it Ритм». Показатели телетрансляции были еще меньше, чем у «Украины» – 9,9% по 18-54 и 7% (18-54 (50k)).

Кадр из кинофильма Бриллиантовая рука

Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»

В этот же день в дневных слотах «Интер» показал две ленты Леонида Гайдая – «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Первый фильм в 14:40 получил 10% доли по аудитории 18-54. Второй – 10,7% по той же аудитории.

Концертная программа на «Украине» продолжилась и на следующий день. Так, 29 июня в 22:50 канал показал «Музыкальную платформу» – концерт украинских звезд получил 10,3% по аудитории 18-54 и 17,3% по 18-54(50k).

Сериалы

«1+1»

Невеста из Стамбула

Кадр из сериала «Невеста из Стамбула»

В понедельник, 24 июня, телеканал «1+1» запустил в предпрайме очередной турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (будни, 17:10). Показатели многосерийки, как и «Величественного века. Роксоланы», который расположился в сетке канала пару часами ранее, достаточно нестабильны. К примеру, премьера сериала стартовала с показателей 11,7% по аудитории 18-54, а ко вторнику доля проекта понизилась до 9,8%. И уже в среду поднялась до 12,5%.

На прошлой неделе немного повысились показатели повтора сериала «Школа» (вторник, 22:50). Если еще неделями ранее доля проекта не превышала 6%, то на прошлой неделе сериал принес каналу 7,2% по аудитории 18-54.

Сериал "Родственнички" на 1+1

Производством сериала «Родственнички» в 2016 году занимался «Квартал 95»

Также на прошлой неделе в эфире появился повтор сериала «Родственнички» (будни, с 20:00 до 23:00). Доля сериала на прошлой неделе держалась стабильно на уровне 11% доли по аудитории 18-54. Самые высокие показатели у повтора были в четверг, когда в 21:40 доля проекта по той же аудитории поднялась до 12,7%.

СТБ

Сериал "Вангелия" на СТБ

Сериал «Вангелия» на СТБ

После финала «Скорой помощи» канал поставил в сетку еще два повтора – сериал «Красная королева» (будни, 21:00) и «Вангелия» (будни, 22:50). Показатели у первого повтора достаточно низкие – премьера стартовала с 5,5% по аудитории 18-54. У биографической многосерийки немного лучше – 8,9% по той же аудитории (вторник).

ТЕТ

В это время на ТЕТ держат лидерство новые серии «Однажды под Полтавой», «Страна У» и «Село на миллион». В прайме данные сериалы набирают до 7% доли, а вот в дневном и ночном прайме доли проектов превышают 11% по аудитории 18-54.

«2+2»

За прошлую неделю повторы сериала «Опер по вызову» не падали меньше 5% доли по 18-54.

ICTV

Сериал Пес на ICTV

Сериал «Пес» на ICTV

«Пес» не теряет показателей на ICTV, оставаясь на канале рейтингообразующим контентом уже четвертую неделю. Так, максимальные показатели «Пса» на прошлой неделе были в среду, 26 июня, – 13,3%.

Развлекательные проекты

ICTV

Лучшим развлекательным проектом на прошлой неделе стал «Дизель шоу» на ICTV. Пятничный выпуск развлекательного шоу принес каналу 17,1% доли по аудитории 18-54(50k). Также в праздник ICTV забил сетку повторами «На троих» – с 13:50 до 18:50 и в 23:40.

"На троих" проект ICTV

Проект ICTV «На троих»

Максимальные показатели в дневном прайме составили 7,7% по той же аудитории. А вот ночью доля скетчкома превысила 14,4% доли.

«1+1»

На фоне роста интереса к «Дизель шоу» теряет аудиторию «Вечерний квартал». В предпрайме в субботу (16:30) показатели проекта не превышали 10% по аудитории 18-54(50k). В 21:40 – 12,4%. «Рассмеши комика. Дети» получают еще меньше (суббота, 18:30) – 7,6%. «Лига смеха» (пятница, 20:20) – 9,3% по той же аудитории.

Варя Кошевая

Варя Кошевая на шоу «Голос. Дети»

Чем ближе финал, тем стремительней падают показатели у «Голос. Діти». Если на позапрошлой неделе первые бои принесли каналу 13% доли, то нокауты – 10,6% по обеим аудиториям.

«Украинские сенсации» (суббота, 20:30) – 12,4% по аудитории 18-54(50k). «Світське життя» ( суббота, 23:30) – 10,6%.

«Новый канал»

Повторы «Нового» пока не приносят каналу высокие цифры. Лучше всего на канале заходит повтор «Любовь на выживание» (среда, 17:10) – на прошлой неделе показатели романтического проекта составили 8,1%. Не везет «Топ-модели по-украински» – ее показатели не превышают и 6% доли (вторник, 12:30), а в утреннем прайме – 3%.

Политические ток-шоу

«Свобода слова» вернулась в свой привычный слот в понедельник и при этом сохранила показатели прошлой недели. Выпуск 24 июня получил 7,8% по аудитории 18-54 и 9% в больших городах.

«Право на владу» (четверг, 22:30) – 10,1% по аудитории 18-54.

Юлия Тимошенко в эфире "Головна тема. Вибор"

Юлия Тимошенко вступила в дебаты со Святославом Вакарчуком в эфире «Головної теми. Вибір»

Прорыв у «Главной темы. Выбор»: если на позапрошлой неделе проект получил 5,5%, то на прошлой – рекордные для «Украины» 10,6%.

Европейские игры

На прошлой неделе закончились II Европейские игры в Минске. Трансляция соревнований по «Интеру» брала в среднем до 3% доли по аудитории 18-54. Самыми высокими показателями отметился финал по легкой атлетике – 5,6% по той же аудитории (пятница, 18:00). Само же закрытие игр и торжественное награждение участников принесло каналу 2,7% (воскресенье, 22:00).

Что смотрели зрители с 17 по 23 июня – читайте ЗДЕСЬ.

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