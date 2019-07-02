⚔ Телерейтинги: война библиотечного контента

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория на прошлой неделе, с 24 по 30 июня.

Праздничная программа

Первый концерт с названием «С днем рождения, Украина» стартовал в эфире «Украины» 28 июня в 16:40 и принес каналу средние показатели доли – 12,5% по аудитории 18-54 и 14,6% по 18-54 (50k).

В 22:20 «Плюсы» показали концерт Монатика «Love it Ритм». Показатели телетрансляции были еще меньше, чем у «Украины» – 9,9% по 18-54 и 7% (18-54 (50k)).

В этот же день в дневных слотах «Интер» показал две ленты Леонида Гайдая – «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Первый фильм в 14:40 получил 10% доли по аудитории 18-54. Второй – 10,7% по той же аудитории.

Концертная программа на «Украине» продолжилась и на следующий день. Так, 29 июня в 22:50 канал показал «Музыкальную платформу» – концерт украинских звезд получил 10,3% по аудитории 18-54 и 17,3% по 18-54(50k).

Сериалы

«1+1»

В понедельник, 24 июня, телеканал «1+1» запустил в предпрайме очередной турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (будни, 17:10). Показатели многосерийки, как и «Величественного века. Роксоланы», который расположился в сетке канала пару часами ранее, достаточно нестабильны. К примеру, премьера сериала стартовала с показателей 11,7% по аудитории 18-54, а ко вторнику доля проекта понизилась до 9,8%. И уже в среду поднялась до 12,5%.

На прошлой неделе немного повысились показатели повтора сериала «Школа» (вторник, 22:50). Если еще неделями ранее доля проекта не превышала 6%, то на прошлой неделе сериал принес каналу 7,2% по аудитории 18-54.

Также на прошлой неделе в эфире появился повтор сериала «Родственнички» (будни, с 20:00 до 23:00). Доля сериала на прошлой неделе держалась стабильно на уровне 11% доли по аудитории 18-54. Самые высокие показатели у повтора были в четверг, когда в 21:40 доля проекта по той же аудитории поднялась до 12,7%.

СТБ

После финала «Скорой помощи» канал поставил в сетку еще два повтора – сериал «Красная королева» (будни, 21:00) и «Вангелия» (будни, 22:50). Показатели у первого повтора достаточно низкие – премьера стартовала с 5,5% по аудитории 18-54. У биографической многосерийки немного лучше – 8,9% по той же аудитории (вторник).

ТЕТ

В это время на ТЕТ держат лидерство новые серии «Однажды под Полтавой», «Страна У» и «Село на миллион». В прайме данные сериалы набирают до 7% доли, а вот в дневном и ночном прайме доли проектов превышают 11% по аудитории 18-54.

«2+2»

За прошлую неделю повторы сериала «Опер по вызову» не падали меньше 5% доли по 18-54.

ICTV

«Пес» не теряет показателей на ICTV, оставаясь на канале рейтингообразующим контентом уже четвертую неделю. Так, максимальные показатели «Пса» на прошлой неделе были в среду, 26 июня, – 13,3%.

Развлекательные проекты

ICTV

Лучшим развлекательным проектом на прошлой неделе стал «Дизель шоу» на ICTV. Пятничный выпуск развлекательного шоу принес каналу 17,1% доли по аудитории 18-54(50k). Также в праздник ICTV забил сетку повторами «На троих» – с 13:50 до 18:50 и в 23:40.

Максимальные показатели в дневном прайме составили 7,7% по той же аудитории. А вот ночью доля скетчкома превысила 14,4% доли.

«1+1»

На фоне роста интереса к «Дизель шоу» теряет аудиторию «Вечерний квартал». В предпрайме в субботу (16:30) показатели проекта не превышали 10% по аудитории 18-54(50k). В 21:40 – 12,4%. «Рассмеши комика. Дети» получают еще меньше (суббота, 18:30) – 7,6%. «Лига смеха» (пятница, 20:20) – 9,3% по той же аудитории.

Чем ближе финал, тем стремительней падают показатели у «Голос. Діти». Если на позапрошлой неделе первые бои принесли каналу 13% доли, то нокауты – 10,6% по обеим аудиториям.

«Украинские сенсации» (суббота, 20:30) – 12,4% по аудитории 18-54(50k). «Світське життя» ( суббота, 23:30) – 10,6%.

«Новый канал»

Повторы «Нового» пока не приносят каналу высокие цифры. Лучше всего на канале заходит повтор «Любовь на выживание» (среда, 17:10) – на прошлой неделе показатели романтического проекта составили 8,1%. Не везет «Топ-модели по-украински» – ее показатели не превышают и 6% доли (вторник, 12:30), а в утреннем прайме – 3%.

Политические ток-шоу

«Свобода слова» вернулась в свой привычный слот в понедельник и при этом сохранила показатели прошлой недели. Выпуск 24 июня получил 7,8% по аудитории 18-54 и 9% в больших городах.

«Право на владу» (четверг, 22:30) – 10,1% по аудитории 18-54.

Прорыв у «Главной темы. Выбор»: если на позапрошлой неделе проект получил 5,5%, то на прошлой – рекордные для «Украины» 10,6%.

Европейские игры

На прошлой неделе закончились II Европейские игры в Минске. Трансляция соревнований по «Интеру» брала в среднем до 3% доли по аудитории 18-54. Самыми высокими показателями отметился финал по легкой атлетике – 5,6% по той же аудитории (пятница, 18:00). Само же закрытие игр и торжественное награждение участников принесло каналу 2,7% (воскресенье, 22:00).

Что смотрели зрители с 17 по 23 июня – читайте ЗДЕСЬ.