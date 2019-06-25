Чернобыль
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Телерейтинги: история, скрытая под саркофагом, принесла «Плюсам» рекорд

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 1015
Главная ТВ Телерейтинги: история, скрытая под саркофагом, принесла «Плюсам» рекорд

Все же случаются в ряде июньских повторов единичные премьеры – например, показ сериала «Чернобыль» на «1+1». Переведенная на украинский язык 5-серийка, вышедшая через 2 недели после премьеры последней серии на HBO, собрала у экранов страны практически 5 миллионов зрителей и стала лучшей программой месяца на ТВ.

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория 17 – 23 июня.

Сериалы

«1+1»

Чернобыль сериал

Стеллан Скарскорг и Джаред Харрис в сериале Чернобыль. Фото: «1+1»

Еще в начале июня, сразу после того, как HBO показал последнюю серию сериала «Чернобыль» телеканал «1+1» объявил, что получил эксклюзивное право на показ проекта в Украине. Премьера сериала об украинской трагедии, которая всколыхнула мир, стала лучшей программой июня по аудитории 18-54 и 18-54 (50k) среди всех телеканалов Украины. Показ первой серии прошел с рейтингом 4,5% и долей 18,6% по аудитории 18-54 и 4,2% и 17,2% по аудитории 18-54 (50k). Во время показа второй серии показатели выросли – 5,8% и 20,8% по 18-54 (Украина) и 5,4% и 20,9% по 18-54 (50k). Так, в первый же день сериал «Чернобыль» стал лидером слота по аудиториям 18-54 и 18-54 (50k). Общий охват зрителей составил 4,9 миллионов человек (4 +). Третья серия получила немного меньше по долям – 18,3% по аудитории 18-54 и 19,3% по 18-54 (50k). Четвертая – 19,8% и 20,5% соответственно. Пятая и финальная серия, которую канал показал в четверг, получила самые низкие показатели – 15,8% и 15,5%.

В субботу, 22 июня, телеканал запустил повтор сериала. Правда, цифры не приблизились к премьерным. Так, с 13:10 до 19:30 самые высокие показатели у «Чернобыля» были в 15:30 – 11,1% по аудитории 18-54 и 14,1% по 18-54 (50k).

Сериал "Моя чужая жизнь"

Сериал «Моя чужая жизнь». Фото: «1+1»

Также на прошлой неделе закончилась целая эпоха турецкого сериала «Моя чужая жизнь» и уже с понедельника, 24 июня, на экранах «Плюсов» в этом слоте появился новый сериал «Невеста из Стамбула». Несмотря на финальные эпизоды, доля сериала особо не поднималась по сравнению с прошлыми месяцами и составила 11,6% по аудитории 18-54. Эти показатели сериал сохранял всю прошлую неделю, кроме вторника, когда доля «Моей чужой жизни» была 10,6% по той же аудитории.

В это время у «Величественного века» (будние, 14:40) наоборот наблюдаются скачки показателей. Доля сериала во вторник, 18 июня, составила 10,8%, в среду она поднялась до 12,3%, а в четверг – до 15% и уже в пятницу упала до 11%.

В понедельник, 17 июня, выходная сетка «1+1» состояла из двух повторов сериалов – «Крестная» ( с 8:20 до 12:00) и «Когда прошлое впереди» (с 12:00 по 00:00 с перерывом на новости). Самые высокие показатели первого повтора были в 10:10 – 12,4% по аудитории 18-54. Второго сериала – в 17:40 (11,5%) и в 23:10 (17,1%) по той же аудитории.

СТБ

Телеканал СТБ все продолжает повтор сериала «Скорая помощь» (будние, 21:00) – уже какую неделю его показатели колеблются от 4 до 7%.

«Украина»

В понедельник, 17 июня, канал показал сериал «Любовь под микроскопом» (15:30), который получил высокий охват телесмотрения – 15,7% по аудитории 18-54.

Благие намерения сериал

Сериал «Благие намерения» . Фото: «Украина»

На прошлой неделе телеканал «Украина» показал финальные серии сериала «Благие намерения». Доля проекта откровенно желала лучшего. Если в понедельник, 17 июня, доля сериала составила 10,7% по аудитории 18-54, то уже во вторник доля по той же аудитории упала до 8,7%. Финальная серия в четверг, 20 июня, принесла каналу 10,8% доли.

ТЕТ

У ТЕТ уже какую неделю наблюдается стабильность в показателях – новые серии «Однажды под Полтавой», «Страна У» и «Село на миллион» не теряют свою аудиторию, принося каналу от 5 до 8% доли в утренний и вечерний прайм.

ICTV

Самым популярным сериалом на канале остается «Пес», который получает за серию от 11 до 13% доли по аудитории 18-54.

«2+2»

Опер по вызову сериал "2+2"

Кадр из сериала «Опер по вызову». Фото: «2+2»

После того, как канал закончил повтор первого сезона «Ментовских войн. Харьков», в сетке появился повтор «Опера по вызову». И? Снова успех. Показатели первых серий повтора взяли столько же, сколько и премьера – 7,6% (четверг, 20 июня, 20:30).

Развлекательные проекты

«Новый канал»

На «Новом» сезон повторов. В понедельник, 17 июня, в 17:00 канал показал еще один выпуск «Ревизора с Тищенко». Повтор получил низкие показатели – 4,4% по аудитории 18-54 (50k). Следом, в 19:50, на канале стартовало его пост-шоу «Страсти по Ревизору», показатели были еще ниже – 3,8% по той же аудитории.

3 сезон любовь на выживание

Кадр из проекта «Любовь на выживание». Фото: «Новый канал»

На «Новом» самым популярным развлекательным проектм на прошлой неделе был «Любовь на выживание». Третий сезон проекта, несмотря на повтор, получил в среду, 19 июня, 7,9%, а в пятницу – 8,8% по аудитории 18-54 (50k). Повторы «Топ-модели по-украински» выше 5% пока не берут.

«1+1»

На прошлой неделе из эфира пропал «Вечерний квартал», который после ухода Зеленского получил достаточно низкие показатели. Пятничный выпуск «Лиги смеха» (20:30) пока тоже не «приносит» – 10,1% по аудитории 18-54 (50k).

Первые вокальные бои на Голосі.Діти

«Голос. Діти». Фото: «1+1»

Не поднимается в топ и проект «Голос. Діти». Первый этап боев принес каналу 13% доли по аудитории 18-54 (50k).

ICTV

В это время внимание телезрителей приковано к Dizel show. Проект уже какую неделю стабильно приносит каналу высокие показатели – 12,9% в 20:10 и 17,3% в 21:50 (пятница, 21 июня).

Политические ток-шоу

Что интересно, на прошлой неделе «Свободу слова» на ICTV перенесли на вторник, вместо понедельника, вероятно, из-за выходного. Ведь, напомним, на позапрошлой неделе проект выходил дважды в неделю: и в понедельник, и во вторник. Показатели проекта возросли до 8,4% по аудитории 18-54 против 4,8% в понедельник на позапрошлой неделе.

У «Право на владу» все стабильно – 10,4% на прошлой неделе против 10% на позапрошлой.

Та же история наблюдается на проекте «Украины» «Главная тема. Выбор» – 5,5% на прошлой неделе против 5,2% на позапрошлой по аудитории 18-54.

Европейские игры

Статистика Европейских игр

21 июня в Минске стартовали II Европейские игры. Украину на этих соревнованиях представляют 198 спортсменов, а транслирует спортивные соревнования телеканал «Интер». Так, открытие соревнований в 22:00 принесло каналу очень маленькие показатели – 2,2%. На следующий день, в субботу, показатели выше не стали – трансляция состязаний по художественной гимнастике и по многоборью взяла 2,3% доли по аудитории 18-54. По большим городам охват аудитории был таким же.

Что смотрели зрители с 10 по 16 июня  – читайте по ссылке.

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