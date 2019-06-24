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Мать или жена, жена или мать: извечный выбор в сериале «Невеста из Стамбула» на «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 521
Главная Новости Мать или жена, жена или мать: извечный выбор в сериале «Невеста из Стамбула» на «1+1»

24 июня в 17:10 на телеканале «1+1» стартует новый турецкий сериал «Невеста из Стамбула». Зрители увидят историю любви красавицы Сюрейи и успешного бизнесмена Фарука.

Ничто так не объединяет женщин, как общий мужчина. Жизнь сводит юную Сюрейу (Аслы Энвер) со свекровью, которая преграждает путь ее счастью с Фаруком (Озджан Дениз). По сюжету сериала, состоятельный бизнесмен с первого взгляда влюбляется в девушку из бедной семьи – Сюрейу. Вскоре они женятся, но враги Фарука, родные люди и особенно мать питают ненависть к избраннице из-за ее социального статуса. Сюрейе не уйти от сложных испытаний, оскорблений, унижения и предательства. Но все жизненные невзгоды, а также ненависть матери мужа, девушка попытается преодолеть с помощью своей искренности и любви.

Сценарий сериала основан на реальных событиях. Их описал турецкий писатель-психиатр Гюльсерен Будайиджиоглу в своей книге «Вернись к жизни». Сценаристы внесли в историю современность и изменили психотип главной героини, добавив ей мудрости и взвешенности. Режиссер проекта – Зейнеп Гюнай, который также работал над известным проектом «Величественный век. Новая правительница».

Почему турецкие сериалы пользуются большой популярностью среди аудитории «1+1»? Они раскрывают насущные проблемы борьбы за справедливость, счастье и любовь. Например, в основе «Невесты из Стамбула» лежит материальное неравенство влюбленных, извечное соперничество свекрови и невестки, а также дилемма мужчин всех веков и народов: мать или жена.

О том, что нужно знать о любви украинских телезрителей к данному жанру – читайте в нашем материале о феномене индийских и турецких сериалов на украинском ТВ.

Фото: пресс-служба «1+1»

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