👁«Благие намерения»: российское производство или кооперация?

В предыдущем обзоре мы рассматривали сериал «Черная кровь», который выходил в эфире телеканала «Украина» уже дважды и вызвал возмущение среди украинских телезрителей. Сразу после этого телеканал запустил еще один сериал сомнительного производства «Благие намерения». Если с «Черной кровью» все было достаточно однозначно, то сериал, снятый по мотивам «Саги о Форсайтах» Дж. Голсуорси вызывает куда больше вопросов, ответы на которые найти оказалось куда сложнее. Стоит лишь указать название сериала в поисковых системах, как все оказывается шито белыми нитками – сериал не только произведен в России, но и премьера его состоялась на телеканале «Россия-1» еще 18 сентября 2017 года. О чем сообщает, к примеру, сайт kino-teatr.ru.

В то жк время, согласно анонсу телеканала «Украина», сериал все же был произведен в кооперации с Украиной, соответственно показ сериала после премьеры на российском канале – не является нарушением законов Украины.

Первую несостыковку видим в паспорте сериала, выданном в Российской Федерации. Согласно нему, сериал был полностью произведен в России, а производством занималась российская компания НАО «Новая студия».

Если вернуться на сайт kino-teatr.ru, то в графе «Производитель» указана лишь одна компания – УПС («Украинская продакшен студия»). Что такое УПС? Согласно данным Министерства юстиции, компания с таким названием была зарегистрирована в 2008 году. По официальным данным, в компании работают только два сотрудника. Они же – учредители, директор и бухгалтер УПС. Речь о Чемерис Ирине и Шевченко Галине.

Согласно открытым источникам, компания с 2013 года занималась производством сериалов для украинского и российского ТВ. В последнее время о продакшене в СМИ стало куда больше упоминаний – за последние пару лет на экранах «Украины» появились такие ленты производства УПС, как «Кто ты?», «Радуга в небе», «Балерина», «Взойдет рассвет», «Перекрестки», «Я никогда не плачу», «Между любовью и ненавистью». В этом году УПС произвела для «Украины» рейтинговый продукт «Солнечный ноябрь», а в марте объявила, что готовит вместе с режиссером Анатолием Матешко 4-серийку «Пропавшие».

Продюсером многих многосериек от УПС, в том числе и «Благих намерений», выступает Ирина Заря. Правда, далеко не все сайты, на которых размещен анонс сериала, с этим согласны. Согласно сайту showshow.ru, в продюсерской группе состоят генеральный продюсер компании «Рекун-синема» Илья Неретин и главный продюсер службы кинопоказа ГТК «Телеканал “Россия”» Александр Кушаев.

Расходятся данные и по количеству серий. Ряд сайтов, указывающих на то, что производством ленты занималась Россия, пишут, что серий у сериала было 8, хотя по официальному паспорту серий у «Благих намерений» – 20.

Также стоит отметить, что главный герой сериала Дмитрий Орлов с 2014 года находится в списках «Миротворца» за нарушение государственной границы Украины.

Несмотря на ряд разногласий, «Телекритике» все же удалось найти небольшое подтверждение того, что сериал снимался хоть частично в Украине.

Напомним, сериал «Благие намерения» выходит на «Украине» по будням в 21:00.

Фото: телеканал «Украина»