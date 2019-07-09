🚀Телерейтинги: «Сватам» удалось побить рекорд «Чернобыля» на «1+1»

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория с 1-7 июля.

Развлекательные проекты

«1+1»

В прошлое воскресенье на телеканале «1+1» завершился 5 сезон «Голосу.Діти», в котором победил 12-летний участник из Грузии Александр Зазарашвили из команды «Время и Стекло». Правда, благодаря финалу рейтинги проекта особо не скакнули – если полуфинал получил 10,6% по обеим аудиториям, то финал взял 12,7% по 18-54 и 15% по 18-54 (50k).

Неплохо на прошлой неделе прошел выпуск «Гроші»: программа расследования в понедельник (22:40) принесла «Плюсам» 14,8% по 18-54. Пятничные выпуски «Лиги смеха» (20:30) немного набрали по сравнению с прошлой неделей – 11,8% против 9,3% (18-54(50k)). «Вечерний квартал» (суббота, 21:40) хранит свою аудиторию уже вторую неделю, сохраняя невысокие, как для проекта, 11-12% доли.

А вот у «Украинских сенсаций» (суббота, 20:30) небольшой спад: 9,5% на прошлой неделе против 12,4% на позапрошлой. У «Світського життя» (суббота, 23:30) без перемен – проект стабильно приносит каналу 10-11% доли по обеим аудиториям.

ICTV

На ICTV главным развлекательным проектом последних месяцев после того, как «Вечерний квартал» лишился Зеленского, является «Дизель шоу». На прошлой неделе, в пятницу, проект принес каналу 13,3% в 20:10 и 16% в 22:00 по аудитории 18-54 (50k).

Так, в последнее время в прайме (среда, 20:20) неплохие показатели каналу приносит проект «Гражданская оборона» – 10,1% по всей Украине (18+).

«Украина»

Телеканал запустил повтор уже закрытого шоу «Братья Шумахеры» (суббота, 22:00) еще в июне, но высоких показателей юмор «братьев» не приносит – 11,6% по 18-54 (50k).

«Новый канал»

На «Новом» все те же старые повторы проектов. В понедельник четвертый сезон «Аферистов в сетях», который канал транслировал с 17:00 до 21:00 принес максимальные показатели в 19:00, когда доля проекта составила 6,7% по большим городам. Во вторник, 2 июля, канал традиционно запустил повтор «Топ-модели по-украински» с 10:10 до 15:20. Максимальная доля повтора составила 3,7% по той же аудитории. А в среду вовсе упала до 2,3%. «ПоLOVEинки» тоже не показывают успеха: 3,7% во вторник и 4,4% в среду. Немного лучше обстоят дела у повтора «Любовь на выживание» – если еще во вторник проект получил 4,6%, то уже в четверг доля романтического реалити возросла до 7,7%.

Сериалы

«1+1»

Самой громкой премьерой прошлой недели, бесспорно, стал повтор 6 сезона сериала «Сваты», который впервые вышел на экраны страны еще в 2012 году. Не зря говорят, что скандалы и «черный» пиар лишь приманивают внимание аудитории – по цифрам повтор «Сватов» принес «Плюсам» больше доли, чем, к примеру, премьера сериала «Чернобыль».

Так, первая серия в понедельник, 1 июля, в 20:50 принесла каналу 16% по 18-54 и 15,1% по 18-54(50k). Вторая серия в 21:40 уже замахнулась на рекорд, собрав 22,7% и 20,8% соответственно. Во вторник доля проекта не понизилась: 17% по 18-54 и 14,8% по 18-54(50k), вторая серия – 19,4% и 19,5% соответственно. Такие же показатели ожидали сериал и в среду. Максимальная доля проекта составила 19,9% по аудитории 18-54 в 21:50. И лишь к четвергу средний охват аудитории упал до 17%.

Неплохие цифры приносит «Плюсам» новый турецкий сериал «Невеста из Стамбула»: доля проекта по аудитории 18-54 не падает меньше 10%, а в четверг, 4 июля, даже поднялась до 14,2%. Подобная картина сопутствует сериалу «Величественный век»: на прошлой неделе максимальные показатели у проекта также были в четверг – 12,2% по всей Украине.

Кстати, на фоне интереса аудитории к «Сватам» выросли показатели у повтора сериала «Школа» (вторник, 23:00) с 7% на позапрошлой неделе до 8,8% на прошлой (18-54).

«Украина»

Канал на прошлой неделе запустил повтор сериала «Путешествие к центру души» (2018), рассказывающий о судьбах двух девушек – Риты и Веры, ставших близкими подругами в переломный исторический момент распада СССР. Первая серия в понедельник принесла каналу 12,1% доли по всей Украине. Уже со вторника вовлеченность аудитории стала падать (11,3%). В четверг показатели вышли на новую планку – 14% по той же аудитории.

СТБ

Повтор сериала «Красная королева» приносит каналу до 5%.

ICTV

На фоне интереса аудитории к «Сватам» стала падать доля сериала «Пес». На прошлой неделе проект взял лишь от 9-11% по аудитории 18-54 против 13-15% на прошлых неделях. Получить «старые» доли «Псу» удалось в предпрайме в субботу, 6 июля. Канал запустил повтор сериала с 14:20 до 18:50 – максимальные показатели у детектива были в 18:00, когда «Пес» получил 15,3%.

«2+2»

Повтор последнего сезона «Опер по вызову» на канале «заходит» в некоторые дни даже лучше, чем премьера. К примеру, в понедельник в 20:30 сериал принес «2+2» 7% доли по всей Украине.

Политические ток-шоу

Лучшим политическим проектом на прошлой неделе все остается «Право на владу» на «1+1». В четверг проект принес «Плюсам» 11% по 18-54.

Нарастить показатели получилось на прошлой неделе «Главной теме. Выбор». В 19:50 проект получил 9,1% по целевой аудитории. А вот премьера «Оппозиции» на «Украине» пока не «зашла» – 4,5%.

«Свобода слова», наоборот, потеряла свою аудиторию по сравнению с прошлыми неделями: 4,5% против 9%.

Что смотрели зрители с 24 по 30 июня – читайте ЗДЕСЬ.

Заглавное фото: кадр из сериала «Сваты»