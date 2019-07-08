🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

В это воскресенье вечером около 12 павильона на ВДНХ было не протиснуться. Именно тут, 7 июля, состоялся финал детского вокального конкурса «Голос.Діти». За несколько часов до эфира молодые исполнители распеваются, гримируются и делают напоследок сэлфи.

Напомним, до суперфинала смогли дойти только 6 участников проекта «Голос. Дети» – по двое из каждой команды тренеров. Согласно формату, шоу прошло в два этапа. Сначала выступили все участники – с помощью зрительского голосования был выбран один участник из каждой команды, который прошел в финал. Во втором этапе тройка лучших вокалистов состязалась за первое место.

И вот начался последний прямой эфир конкурса «Голос.Діти». Открыла финал победительница Евровидения-2018 из Израиля Нетта Барзилай. Вместе с финалистами проекта она исполнила песню Toy, с которой победила на песенном конкурсе в Португалии. Кстати, как сообщили ведущие проекта Юрий Горбунов и Катя Осадчая, это первое выступление мировой звезды в Киеве. Увидеть Netty вживую можно будет вскоре, в рамках Atlas Weekend 2019.

Сразу после этого в битву вступила команда Дзидзьо. На сцене – самая младшая участница в этом сезоне Вероника Морская.

Далее последовало совместное выступление Дзидзьо и его подопечных. Трио исполнило хит Михаила Хомы «Я і Сара».

Линии для голосования за участников из команды Дзидзьо открыты. На сцену готовится выйти украинская группа KAZKA с новой песней «Пісня сміливих дівчат».

Следующие на сцене – подопечные Джамалы.

Пока зрители имели последнюю возможность отправить смс за своих фаворитов, на сцене выступил Монатик с Данэлией Тулешовой – прошлогодней победительницей на проекте.

И не зря говорят, что самое последнее выступление – самое красочное. На сцене опять появилась очаровательная Netta c песней Nana Banana. После своего выступления певица рассказала ведущим, что поражена силой голоса участников украинского проекта.

Пришло время для самого главного – итогов конкурса. Так, ведущие сообщили, что линии для голосования во второй раз были закрыты, а также отметили, что впервые в истории проекта разрыв между голосами суперфиналистов был очень малым и каждую минуту результаты менялись. В результате победителем 5-го сезона детского вокального конкурса «Голос.Діти» стал 12-летний Александр Зазарашвили из команды «Время и Стекло».

После оглашения результатов ведущие объявили, что уже осенью в эфире телеканала «1+1» стартует новый сезон «Танців з зірками», а также вскоре начнутся кастинги на 10-тый сезон взрослого вокального конкурса «Голос країни».

Как проходила работа над созданием 5-го сезона «Голосу діти» – читайте в эксклюзивном интервью Владимира Завадюка для «Телекритики».

Фото: Александра Йорк и Алексей Анхимов