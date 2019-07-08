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🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 364
Главная ТВБекстейджи 🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Соло от победительницы Евровидения-2018, концерты украинских звезд и помпезные декорации – «Телекритика» отправилась на финал соревнований, чтобы воочию понаблюдать за тем, как создают один из самых дорогих проектов на украинском ТВ, а вместе с тем собрать самые яркие эмоции, которые бурлили на «Голосі.Діти».

В это воскресенье вечером около 12 павильона на ВДНХ было не протиснуться. Именно тут, 7 июля, состоялся финал детского вокального конкурса «Голос.Діти». За несколько часов до эфира молодые исполнители распеваются, гримируются и делают напоследок сэлфи.

Напомним, до суперфинала смогли дойти только 6 участников проекта «Голос. Дети» – по двое из каждой команды тренеров. Согласно формату, шоу прошло в два этапа. Сначала выступили все участники – с помощью зрительского голосования был выбран один участник из каждой команды, который прошел в финал. Во втором этапе тройка лучших вокалистов состязалась за первое место.

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Поддержать финалистов пришла экс-участница 5-го сезона Моника Глазер из команды «Время и Стекло»

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Через пару минут встречаем еще одного экс-участника Ярослава Рогальского из команды Дзидзьо

Голос діти

Пока юные певцы позируют фотографам, в зале — последняя готовность

Голос діти

И уже через пару минут в зал постепенно заходят зрители, среди которых родственники и друзья финалистов, а также украинские телеведущие и звезды

Голос Діти

Позируя на камеры, выбывшие участники обещают обязательно вернуться еще на сцену «Голосу. Діти»

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Для многих участников 12 павильон на ВДНХ стал местом встречи старых знакомых и друзей

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Финалист 12-летний Александр Зазарашвили из команды «Время и Стекло» прибыл на площадку уже в качестве молодой звезды

Голос діти

В это время еще один финалист из команды Дзидзьо Ярослав Карпюк уже дает интервью журналистам, рассказывая о чувствах перед финалом

Голос діти

Команда Дзидзьо в сборе и готова покорять зрительский зал

Голос Діти

Время для селфи должно быть всегда

Голос діти

Проверка микрофонов

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

…И последние минуты в ожидании начала финала конкурса

И вот начался последний прямой эфир конкурса «Голос.Діти». Открыла финал победительница Евровидения-2018 из Израиля Нетта Барзилай. Вместе с финалистами проекта она исполнила песню Toy, с которой победила на песенном конкурсе в Португалии. Кстати, как сообщили ведущие проекта Юрий Горбунов и Катя Осадчая, это первое выступление мировой звезды в Киеве. Увидеть Netty вживую можно будет вскоре, в рамках Atlas Weekend 2019.

Сразу после этого в битву вступила команда Дзидзьо. На сцене – самая младшая участница в этом сезоне Вероника Морская.

Голос діти

Для финала 7-летняя участница выбрала песню Mamma Mia группы Abba

Голос діти

Следующий на сцене – волынский Элвис Пресли Ярослав Карпук с песней Дункана Лоренса – Arcade

Далее последовало совместное выступление Дзидзьо и его подопечных. Трио исполнило хит Михаила Хомы «Я і Сара».

Голос діти

Дзидзьо, Вероника Морская и Ярослав Карпук

Линии для голосования за участников из команды Дзидзьо открыты. На сцену готовится выйти украинская группа KAZKA с новой песней «Пісня сміливих дівчат».

Голос Діти

Тем временем мы за кулисами встречаем солистку KAZKA Александру Зарицкую

Голос діти

Через пару минут группа зажгла зрительский зал

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Дзидзьо ( Михаил Хома)

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

В перерывах между выступлениями нам удалось словить тренера Надю Дорофееву из группы «Время и Стекло»

Следующие на сцене – подопечные Джамалы.

Голос Діти

Первой из команды выступила дочь «кварталовца» Варвара Кошевая, исполнив песню Джамалы – «Крила»

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Продолжил состязание Никита Ачкасов и песня Элтона Джона Your Song

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Пришло время открывать линии для голосования за участников из команды Джамалы

Голос діти

После совместного исполнения хита Alyona Alyona «Рибки» Джамала пожелала своим подопечным удачи

Голос Діти

А пока зрители решались, за кого отдать свой голос, зал разогревал вокал The Hardkiss и их песня «Серце»

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Во время выступления украинской группы, Джамала успела сменить образ

Голос діти

БДСМ, кажется, нынче в моде. За кулисами тем временем с цепями развлекались бэк-вокалистки группы KAZKA

Голос діти

Кому — цепи, а кому — селфи

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Пришло время для последней команды — «Время и Стекло»

Голос

Открывает командные соревнования 14-летняя Карина Столаба и песня «Небо» «Один в каноэ»

Голос діти

Последний сегодня на сцене первого тура — грузинский молодой певец Александр Зазарашвили с песней Once in the street Нино Катамадзе

Голос

После выступления участник не сдерживает слез

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Традиционное трио с тренерами — Надеей Дорофеевой и Позитивом. Из-за одинакового вида в сети стали называть их «командой бежевых»

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

За выступлениями всех участников наблюдает продюсер Big Entertainment Show «1+1 продакшн» Владимир Завадюк

Голос

Пока все ожидают первых результатов на сцене спела Джамала, а следом за ней — Мишель Андраде

Голос

Спустя несколько минут ведущие пригласили всех на сцену

Голос

Стало известно, что во второй тур попал Ярослав Карпук, Варвара Кошевая и Алекандр Зазарашвили

Голос

Остальные участники были вынуждены покинуть проект

Голос

Первым в суперфинале выступил Ярослав Карпук с песней Can not help falling in love Элвиса Пресли

Голос

Следом состязание продолжила Варвара Кошевая с песней Fall in line Джамалы

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

И завершил конкурс Алекандр Зазарашвили, исполнив All by myself канадской звезды Селин Дион

Пока зрители имели последнюю возможность отправить смс за своих фаворитов, на сцене выступил Монатик с Данэлией Тулешовой – прошлогодней победительницей на проекте.

И не зря говорят, что самое последнее выступление – самое красочное. На сцене опять появилась очаровательная Netta c песней Nana Banana. После своего выступления певица рассказала ведущим, что поражена силой голоса участников украинского проекта.

Пришло время для самого главного – итогов конкурса. Так, ведущие сообщили, что линии для голосования во второй раз были закрыты, а также отметили, что впервые в истории проекта разрыв между голосами суперфиналистов был очень малым и каждую минуту результаты менялись. В результате победителем 5-го сезона детского вокального конкурса «Голос.Діти» стал 12-летний Александр Зазарашвили из команды «Время и Стекло».

🎤⭐Финал «Голосу.Діти»: как это было за кулисами

Участник опять не сдержал слез, услышав о победе

Голос дети

Поздравить Александра вышли все участники 5-го сезона

Голос

Александр вместе с кубком получил заслуженный приз – поездку в Диснейленд в Париж

После оглашения результатов ведущие объявили, что уже осенью в эфире телеканала «1+1» стартует новый сезон «Танців з зірками», а также вскоре начнутся кастинги на 10-тый сезон взрослого вокального конкурса «Голос країни».

Как проходила работа над созданием 5-го сезона «Голосу діти» – читайте в эксклюзивном интервью Владимира Завадюка для «Телекритики».

Фото: Александра Йорк и Алексей Анхимов

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