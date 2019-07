▶ «Два кольори» против The Weekend и Арианы Гранде: как прошли нокауты на «Голосі. Діти»

Первым право на тяжелейший выбор получил Дзидзьо.

На сцену вышел 13-летний Ярослав Карпук и лишил слов всех в зале – его «Два кольори» звучали не по-детски зрело и наставник с ходу взял его в суперфинал.

Вторая участница уже претендовала на последнее доступное место в суперфинале. София Винник исполнила песню My kind of love Эмели Санде. Звездный тренер решил повременить с выбором и дать оставшимся исполнителям проявить себя. София заняла свое место в кресле.

Вслед за девочкой на сцену вышел Ярослав Рогальский, который решил выбрать песню Тимы Белорусских «Мокрые кроссы». Хит в исполнении Ярослава пришелся по душе Время и Стекло, но Дзидзьо отправил парня во второе кресло.

Последняя участница команды Дзидзьо не дала шанса своим конкурентам встать из кресла в суперфинал. Вероника Морская справилась с этапом нокаутов благодаря композиции You raise me up.

После Дзидзьо пришел черед выбирать Джамале. Никита Ачкасов исполнил песню из прошлогоднего мюзикла «Великий шоумен» Never Enough. Чувственное исполнение парня отметили и участники, и наставники, но Джамала отправила Никиту ожидать своего решения в кресло.

Следующей на сцену поднялась Надежда Довбуш. Девочка не справилась с волнением и по ходу выступления неоднократно забывала слова. Тем не менее, допев песню Насти Каменских «Тримай» до конца, наставница посадила девочку рядом с Никитой.

Третий участник нокаутов от команды Джамалы Ярослав Политов исполнил песню «Вигадав» экс-участника «Голосу Країни» LAUD. Мальчик, вслед за Никитой и Надей, отправился наблюдать за последним выступлением с кресла.

Наконец сцену вышла покорять Варвара Кошевая, которая исполнила песню Call Out My Name американского поп-исполнителя The Weeknd. После ее выступления Джамала взяла время, чтобы взвесить решения, после чего объявила своих финалистов. Ими стали Никита Ачкасов и Варвара Кошевая.

Третья команда звездных тренеров из Время и Стекло замыкала вокальные сражения за места в суперфинале. Первые три участника не смогли повторить успех Ярослава Карпука из команды Дзидзьо и заняли свои места в креслах.

Даша Бугайчук выступила с хитом Арианы Гранде Dangerous Woman.

Заводную композицию IOWA «Улыбайся» исполнила самая юная участница проекта Таисия Скоморохова.

А Карина Столаба поборолась за выход в суперфинал с песней Million Reasons Леди Гаги.

Но первым участником суперфинала от наставников Время и Стекло стал их последний исполнитель в нокаутах – Александр Зазарашвили. Вскоре к нему присоединилась Карина Столаба и список суперфиналистов стал полностью укомплектован.

Фото: пресс-служба «1+1»