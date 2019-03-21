Сериал «Ничто не случается дважды» установил рекорд на YouTube

Многосерийная сага о любви, которую сняла Оксана Байрак для телеканала СТБ, стала настолько успешной, что даже после премьеры на телевидении продолжает бить рекорды, только на другой платформе. «Ничто не случается дважды» за месяц просмотрели более 15 миллионов раз на YouTube-канале FILM.UA Group.

В планах телеканала на этот год было увеличение количества сериалов собственного производства, что мы и можем наблюдать на экранах. Ранее «Телекритика» писала о 9 сериалах СТБ, которые выйдут в этом телесезоне. Масштабная работа канала над сеткой не прошла даром, и мы уже видим первые результаты. Премьера сериала «Ничто не случается дважды» состоялась 11 февраля, и после первых двух эпизодов он стал лидером слота 20:00–22:00. Спустя полтора месяца телесага поставила новый рекорд в онлайн просмотрах – за месяц 16 эпизодов просмотрели более 15 миллионов раз.

Исходя из успеха, телеканал продолжает работу над сериалом, сообщила поклонникам режиссер Оксана Байрак в своем Intstagram аккаунте:

Будет второй сезон. Счастлива, что фильм всех так потряс!

Еще одной успешной премьерой СТБ стал сериал «Крепостная». Будет ли продолжение проекта, какие отношения сложились с актерами и другие вопросы «Телекритика» задала в интервью с креативным продюсером и автором идеи сериала Талой Пристаецкой.