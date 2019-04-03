▶🤖 Почему интерактивность – будущее украинских сериалов

С технической точки зрения «Брандашмыг» не был таким уж новым словом в индустрии развлечений. Компьютерные игры с закрученным «реиграбельным» сюжетом и роскошно сделанными кат-сценами порой могут похвастаться сюжетом, достойным Премии гильдии сценаристов. А первый интерактивный фильм, если верить голливудской мифологии, выпустил легендарный Уильям Касл еще в 1961 году: зрителям в кинотеатре предлагалось проголосовать за «жестокую» или «снисходительную» концовку ленты «Мистер Сардоникус».

Однако спецвыпуск «Черного зеркала» ознаменовал новую эру для веб-сериалов, а грядущее интерактивное шоу с Беаром Гриллзом от Netflix, по-видимому, закрепит успех. Несмотря на то, что у такого формата есть свои противники (например, те, кто боится сбора данных о решениях зрителей), мы решили все же примерить его на украинские реалии.

Итак, четыре причины для отечественных сериалов стать интерактивными – не совсем серьезные, но с долей правды.

Зафолловить крепостную можно уже сейчас

Какого бы мнения вы ни были о сериале «Крепостная» на СТБ, трудно поспорить с тем, что на его промо руководство канала не поскупилось. Одной из сторон масштабной кампании было «создание дополненной реальности». На специальном лендинге, куда попадал зритель, отсканировавший QR-код, можно было посмотреть трейлер сериала и несколько отрывков «Крепостной» с элементами «50 оттенков серого» (в последнем ролике зрителю, по-видимому, смотрящему на происходящее глазами главной героини, даже плещут водой в лицо из ведра).

А еще у крепостной Катерины Вербицкой из XIX века появился… Инстаграм, в котором она тегает свою хозяйку Лидию Шефер.

Пусть подписаться на оба аккаунта и рискнули в общей сложности лишь 4 тысячи человек, в комментариях у обеих героинь несется настоящий «интерактив»: зрители советуют Катерине, как ей лучше поступать, и желают Лидии скорейшей насильственной смерти.

Мы не заметили, чтоб SMM сериала отвечал комментирующим (еще не хватало, чтобы невинная промо-кампания сломала пространственно-временной континуум или хуже того – отошла от «канона» первоисточника), но каким-никаким шагом в интерактивность этот опыт считать все-таки можно.

Звезды сериала «Школа» будут всегда на связи

Не секрет, что общение с актерами сериала «Школа» на «1+1» стало неотъемлемой частью зрительского опыта его аудитории. В прошлом году звезды проекта срывали аншлаги в туре по Украине и делились с «Телекритикой» секретами неутомимости после многочисленных встреч с фанатами. Кроме того, их активность в соцсетях удачно дополняет user experience, а книга «Дневник Лолы», будучи и по форме дневником, тоже стала одним из форматов взаимодействия «сериал-зритель».

Увы, даже такие трудяжки, как Лиза Василенко и Анна Тринчер не научились пока, как Фигаро, быть одновременно сразу в нескольких местах. И раз в национальных масштабах популярность «Школы» уже соизмерима с популярностью звезд K-pop, почему бы «школьникам» не последовать примеру корейца Кима Джэджуна, вместо которого дает концерты его голограмма? Поначалу можно отправлять виртуальных звезд в туры, а позже – материализовать их с помощью дополненной реальности дома у поклонников.

«Марк+Наталка» сами не перевоспитаются

В Украине, как и за рубежом, порой случаются ребуты популярных в прошлом сериалов. Но пока в США прогрессивный Джордан Пил переосмысливает «Сумеречную зону», частный детектив Магнум становится латиноамериканцем, а «Зачарованные» получают леволиберальную версию, в наших краях герои остаются плодом ушедшей эпохи, даже если возвращаются под новыми именами.

Интерактивный элемент позволит в решающий момент выбрать за инфантильного Марка – начать ему отношения с женщиной или завести собаку. Последний вариант осчастливит не только одну экранную героиню, но и многих зрителей

Так произошло с сериалом «Леся+Рома», воскрешенным под называнием «Марк+Наталка». «Стоит признать, уровень сексизма и прославления патриархальных отношений в сериале просто зашкаливает. При этом героиню, которую сыграла Наталья Кобизская, кажется, вообще по сценарию не наделили умением размышлять, а единственный функционал Наташи – ревновать, желать детей и общаться с Марком, как с ребенком», – писала наша обозревательница в материале «Что не так с сериалом “Марк+Наталка”».

Похоже, объяснять эту «нетаковость» создателям будет бесполезно: проще внедрить в очередной итерации ситкома ICTV интерактивный элемент, который позволит в решающий момент выбрать за инфантильного Марка – начать ли ему отношения с женщиной или завести собаку. Последний вариант осчастливит не только одну экранную героиню, но и многих зрителей.

Для некоторых сериалов хуже уже не будет

Не то чтобы мы имели что-то против 100-серийных мелодрам телеканала «Украина», но порой кажется, что написание сценария нейросетью в реальном времени (именно такое будущее пророчат сериалам после наступления технологической сингулярности и досконального изучения вкусов отдельных зрителей) будет и более экономным, и более разумным вариантом. Если клики зрителя нечаянно создадут в сценарии зацикленную петлю длиной в десяток серий, этого может никто и не заметить. А накладки случаются даже при тщательной человеческой работе: например, создатель «Брандашмыга» признался, что в фильме по неосторожности оказался потайной отрывок, который нельзя увидеть.

Но возможно, конечно, что уровень украинских сериалов совершит качественный скачок быстрее, чем уровень digital-технологий, и вскоре мы увидим не отечественную «Рабыню Изауру 2049», а продукт уровня международных ТВ-рынков. (Некоторые производители уже научились брать у западных вдохновителей лучшее: например, «Прятки» от FILM.ua снят по канонам «скандинавского нуара»). Но это настолько светлое будущее, что не хочется его ненароком сглазить.