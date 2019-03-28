▶ 🦗Шоу про выживание от Netflix: личинку не хотите?
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▶ 🦗Шоу про выживание от Netflix: личинку не хотите?

от Telekritika
От Telekritika 19
Главная Новости ▶ 🦗Шоу про выживание от Netflix: личинку не хотите?

Netflix анонсировал на своем YouTube-канале первый трейлер интерактивного шоу «You vs. Wild», ведущим которого стал эксперт по выживанию Беар Гриллс.

Главный герой шоу – британский путешественник, эксперт по выживанию и телеведущий Эдвард Майкл Гриллс, более известный как Беар Гриллс.

Раньше этот путешественник снимался в аналогичном шоу на выживание «Man vs. Wild» для канала Discovery.  Новое же шоу для Netflix отличается концепцией и отсутствием заранее подготовленного сценария. 

В сериале «You vs. Wild» Беар Гриллс посетит несколько различных локаций, включая джунгли, горы, пустыни и леса, поэтому вопросы по выживанию будут максимально разнообразны.

Ключ к пониманию проекта лежит в самом названии – «You vs. Wild». В ответственные моменты зрителю будут предлагать ответить на вопросы, связанные с выживанием в разных условиях, таким образом определив судьбу ведущего.

Если ответ правильный – шоу продолжается, если же нет – сможем увидеть воочию, к чему может привести неправильный выбор в недружественной среде.

Пилотный запуск шоу состоит из 8 эпизодов. Все серии можно будет посмотреть уже 10 апреля 2019 года на стриминговом сервисе.

А пока решите для себя, примете ли вы звонок от ведущего шоу, и какие последствия повлечет ваше положительное или отрицательное решение?

 Ранее «Телекритика» писала о новом шоу Discovery, цель которого – выявить самого выносливого выживальщика. 

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