🔥 В эпизоде «Черное зеркало: Брандашмыг» есть тайный отрывок

Директор по контенту Netflix Тед Сарандос пригласил Брукера и его коллегу Аннабель Джонс на сцену во время своего выступления на форуме Series Mania.

Брукер и Джонс рассказали о процессе монтажа интерактивного эпизода «Брандашмыг», а также сообщили, что между интерактивными переходами в нем есть отрывок, который широкая публика так и не увидела.

«Там есть кусок, к которому нельзя добраться, потому что [при монтаже] мы кое-что поменяли, и внутри фильма появился отрывок, который зритель не сможет увидеть. Я даже предложил наложить на него музыку The Beatles: тогда у нас в фильме был бы отличный трек, за который не пришлось платить, и беспрецедентная “пасхалка”», – шутит Брукер.

Напомним, что на Series Mania представили и украинский проект – вернее, копродукционный украинско-польско-чешский сериал «Принцип удовольствия». Сюжет десятисерийного детективного триллера разворачивается вокруг череды жутких убийств, происходящих одновременно в трех странах, в каждой из которых местные следователи начинают свое расследование.

Рецензию «Телекритики» на «Черное зеркало: Брандашмыг» читайте по ссылке.

Фото: Netflix