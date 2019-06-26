📺📻 Объединение, переезд и диджитализация: как у Кличко надумали реформировать муниципальные вещатели

7 мая столичный телеканал Киевского городского совета «Київ TV» возглавил медиаменеджер Юрий Лященко. 27 мая на должность директора муниципального вещателя «Радіо Київ» была назначена Наталя Лященко, глава Всеукраинской ассоциации вещания громад. Соответствующие распоряжения были приняты мэром Киева Виталием Кличко. Столичные коммунальные СМИ ждет реформирование – редакции вещателей будут объедены, на осень их новые руководители готовят изменения сеток. Концепцию телеканала и радиостанции тоже поменяют – они должны стать вещателями громад.

Почти сразу после кадровых назначений стало известно об изменениях в эфире медиаактивов. Телеканал отказывается от телемагазинов и программ ректора Киевского института культуры Михаила Поплавского. Радиостанция сменила музыкальное направление – российские песни были вытеснены украинскими и западными хитами. Сильные медиаактивы must have для европейской столицы, где исключительно местных вещателей почти не осталось. Не стоить исключать также политическую составляющую – через год в Украине местные выборы.

В офисе телеканала «Київ TV», на улице Крещатик, «Телекритикой» пообещалась с новым менеджментом телеканала и радиостанции. Какие изменения ждут в эфире телеканала и радиостанции? Как новое руководство вещателей намерено кооперироваться? Кто стал членом команды «реформаторов»? Как изменится редакционная политика телеканала и радиостанции?

Редакция радиостанции находится в офисе на Дегтяревской, но Наталью Лященко мы застали в офисе телеканала на Крещатике. Здесь проходили совещания по кооперации работы ТВ и радио, сообщила Наталья. Столичные телеканал и радиостанция вовсю погрузились в реорганизационные процессы – редакции телеканала и радиостанции ждет большой переезд.

Из-за отсутствия Юрия Лященко по уважительным причинам, экскурсию по телеканалу «Телекритике» провел недавно назначенный руководитель программной службы Александр Мельничук – бывший генпродюсер НТН, НТКУ, тематических телеканалов группы «Евромедиа» («История ЕМ», «Репетитор ТВ» и Farmer&Agro TV), а также экс-глава пресс-службы Владимира Гройсмана.

Александр был назначен в средине июня и фактически является генеральным продюсером вещателя: «Для меня мое назначение – это большой профессиональный вызов. Показать, что такое столичный телеканал, как он должен работать. Поскольку предприятие – государственное, назначение всех должностей должно отвечать классификатору. В нем нет должности генеральный продюсер, поэтому моя должность называется другими словами – руководитель программной службы. Но фактически, в соответствии с должностными обязанностями мои функции отвечают функциям генпродюсеров на коммерческих каналах. Я отвечаю за программную сетку, производство, планирование и закупки. Новостная служба также в моем подчинении. Ее новым главой стал Сергей Мамаев (был шеф-редактором публицистических программ НТН и главным редактором на проекте «1+1» «Право на владу». – Ред.). Его задача выстроить информационную структуру вещателя», – начал Александр.

Александр Мельничук сетует на условия труда: аварийное здание с советской планировкой, маленькие помещения, в которых трудно даже развернутся – переезд давно необходим.

Если включить телеканал «Киев» сегодня, его сетка переполнена большим количеством выпусков новостей – новости в эфире канала идут каждые два часа.

Александр утверждает, что конкурировать с новостными каналами, которые сконцентрированы на политических событиях в столице, канал не планирует. «Наш технологичный ресурс не позволяет конкурировать с информационными телеканалами. Специфика жизни города другая – не нужен на 100% информационный телеканал. Это должен быть информационно-познавательный канал в широком смысле. В городе происходит много событий, о которых не знают жители столицы. Мы хотим рассказывать людям о городе в контексте общенациональной жизни. За неделю моей работы на канале предложить целостную концепцию вещания – сложно. В моем понимании основная сетки – информационное вещание. Сейчас – это новости каждые два часа, хронометрах не будет унифицирован – где-то 5 минут, где-то – 10 минут. Вечером – итоговая программа дня. Итоговая еженедельная программа имеет место быть на канале. Развлекательные, познавательные программы также нужны – рассказывать городские легенды, местный колорит, о музыке, культуре».

Всего в помещении находится две студии – студия новостей СТН и отдельная разговорная студия.

Ведущая дневных выпусков СТН Александра Летинская готовится к эфиру. Александра рассказала «Телекритике», что работает на канале уже более 10 лет и начинала на канале с прогноза погоды.

Вторая студия – разговорная, она имеет чуть лучший вид, объясняет Александр, поскольку несколько лет тому назад в ней прошел ремонт. Во время нашей экскурсии шел прямой эфир.

Программа «Киев-LIVE» позиционирует себя как «ежедневный дискуссионный телевизионный клуб». Редакция тематических программ расположена на пятом этаже здания:

«Здесь неплохой коллектив, профессиональные люди. Точно такой же коллектив, как и на любом другом канале. Моя задача – поставить перед ними цель спланировать так программную сетку, чтобы она была экономически оправданной для регионального городского телеканала и отвечала тем техническим возможностям, которые здесь существуют» – отмечает Александр Мельничук.

Разбавит информационное и культурологическое вещание закупной продукт западных студий – сериалы, программы и документальные фильмы. «Сейчас налаживаем отношения с дистрибуторами контента – западными и европейскими. Но для начала нужно определится какой контент нам нужен. Общее понимание есть – это должны быть урбанистические сериалы, программы с привязкой к жизни города. Если это документалка, она должна быть о современном городе. Нужно создавать атмосферу и ритм жизни в 21-м столетии. Традиции – это хорошо, их нужно помнить, но при этом не забывать, что мы живем в мире современных технологий и их применения в инфраструктуре, медицине, образовании, жизни людей с инвалидностью. Если мы – городской телеканал, мы должны разбираться во всех этих проблемах» – резюмирует Александр Мельничук.

После экскурсии по телеканалу «Телекритика» побеседовала с Натальей Лященко о грядущем преобразовании вещателей, их трансформации и новой концепции столичных вещателей громад.

Наталья, вы с Юрием – одесситы, а возглавили столичные ТВ и радио. Как так получилось?

Ничего удивительного. Киев всегда был и есть магнитом для всего в нашей стране. Мы же здесь с 2008 года, когда запускали телеканалы Star TV (музыкальный вещатель альтернативной музыки. – Ред.) и «Погода ТВ». С 2015 года мы учредили «Ассоциацию вещания громад» (Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація мовлення громад». – Ред.), цель которой – формирование и развитие общественного вещания на самом базовом уровне – уровне территориальных громад.

Когда возникла УАМГ, мы предлагали концепции обновления киевских городских медиа – телеканала и радиостанции, но до презентации в городской администрации не доходило. В 2017-м мы принимали участие в проекте подготовки концепции Общественного вещания во время запуска Общественного вещателя (Юрий Лященко был в команде главы Госкомтелерадио Олега Наливайко, который в апреле 2017-го проиграл конкурс на должность главы правления Зурабу Аласании. – Ред.). А потом нас коллеги представили Виталию Владимировичу.

Расскажите об успехах ассоциации? Кто ее теперь будет возглавлять?

УАМГ за эти 4 годы набрала обороты. Как вы знаете, один из наших выдвиженцев – Максим Оноприенко, он стал членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по квоте парламента. Мы искренне рады, что наши идеи получили поддержку и оценку. Моя сегодняшняя позиция на «Радио Киев» позволяет заниматься общественной деятельностью. Сейчас я заняла позицию почетного председателя УАМГ и продолжаю курировать пилотные проекты в Донецкой области, которые мы запустили еще в 2016 году.

Кто работает в вашей команде? Какие кадровые «рокировки» планируете провести?

С одним из них новых участником команды вы сегодня познакомились – это Александр Мельничук. Он возглавил производство на телеканале, став, по сути, генпродюсером. Шеф-редактор новостей – Сергей Мамаев. Но мы не сторонники политики «новая метла чисто метет». Хотя, конечно, новых сотрудников привлекли и вероятнее всего привлечем еще. И, увы, с кем-то приходится прощаться.

Сколько людей работает в холдинге?

Сейчас совокупное число сотрудников – около 250 человек. На ТВ – 210 человек, на радио – 39.

Какая средняя зарплата?

Она конкурентная на рынке. Хотя, конечно, сотрудники поспорили бы с этим. (Смеется. – Ред.)

Какой бюджет «холдинга»? Какие главные статьи расходов?

Мы идем по смете прошлого года – бюджет телеканала был около 90 млн гривен, у радиостанции – около 15 млн гривен. Дело в том, что отчет о деятельности коммунальных предприятий – телеканала и радиостанции, в прошлом году не приняла профильная комиссия в горсовете. Вероятно, по итогам деятельности и показателям эффективности работы. Поэтому новый бюджет еще не утвержден. В этом году у нас бюджет такой же, как в прошлом году по расходным статьям. Главные расходы на ТВ – производство новостного контента. У радиостанции очень высокие платежи за передатчик и на содержание штата.

Могли бы вы рассказать о концепции телеканала и радиостанции, которую планируете внедрять? Когда ждать перезапуск ТВ и радио?

Перезапуск готовим на осень. Телеканал «Киев» и «Радио Киев» – это «последние из могикан» местного вещания в Киеве. Все без исключения другие вещатели в столице говорят и показывают что угодно, ориентируясь на демографию всей Украины, и только мы можем и должны погрузиться в городскую тему как можно глубоко. Главный вектор и ТВ и радио – городские хроники. ТВ-канал будет более консервативным вещателем, радио – более «продвинутым». Но не только традиционные платформы в поле нашей работы. При этом очень важный акцент будем делать на развитие всего цифрового – мы берем вектор на диджитализацию.

Главный вектор и ТВ и радио – городские хроники. ТВ-канал будет более консервативным вещателем, радио – более «продвинутым»

Как с интернетом планируете подружиться?

Это давно не секрет, что зритель уходит в интернет. Нам приходится следовать за ним. Проникновение интернета в Киеве самое высокое по Украине – 70%. Мы развиваем все диджитальные платформы – канал на YouTube, странички в Facebook, следим за трендами социальных сетей и поисковиков. Мы должны говорить о том, что действительно интересно киевлянам. А кто лучше Google знает, что нам на самом деле интересно? Хотим охватить все без исключения социальные сети, и даже такие, которые особой популярностью в Украине не пользуются. Например, SnapChat. Это наш задел на будущее. Некоторые радиопрограммы будут иметь видео-версию. Может подкасты наших программ запустим на сайте радиостанции. Все скатывается в цифру – люди хотят смотреть или слушать контент когда им удобно, а не когда он идет по телевизору или по радио.

Для всего этого работает отдельная digital-группа. Их задача – вылавливать тренды и постить наш контент, адаптированный для интернет-аудитории. Средний возраст сотрудников этого отдела – 20 лет. Молодые сердца! Все что касается digital – у нас «казацкая вольница», по крайней мере, пока. Я им так и говорю – делайте что хотите, но следите за аудиторией и лексикой.

Какой будет кооперация ТВ и радио?

Мы уже кооперируемся: когда выезжает съемочная группа телеканала на событие, она потом передает материал для радио. Также практикуем такой формат – когда съемочная группа телеканала приезжает снимать наших гостей на радио и потом делает сюжеты для новостей. Во-первых, такая кооперация – это единственный способ рационально использовать человеческий ресурс. Во-вторых – экономить средства при производстве контента. В-третьих, оптимизировать администрацию обеих компаний и, наконец, успевать больше. В данном случае 1+1 равно не 2, а гораздо больше.

Но если вы планируете объединение, то останется только одно коммунальное предприятие. Верно?

Да, вероятнее всего! Но пока мы не нашли окончательное решение.

Где находятся редакции ТВ и радио? Как планируете организовать объединение?

Редакции сейчас разбросаны по Киеву: если ТВ на Крещатике, то радио – на Дегтяревской. Вопрос переезда или, скорее, съезда для нас самый острый. Сами видите в каких условия работает ТВ. Радио на этом фоне грех жаловаться. Переезд пройдет, как только позволит процедура – мы должны будем подавать на тендеры. Вероятнее всего мы переедем в телецентр «Карандаш» на улицу Ильенко, 42 (ранее – улица Мельникова. – Ред.), но надеемся получить и помещения для гостевых студий в пространстве Общественного на Крещатике, 26.

Переезд пройдет, как только позволит процедура – мы должны будем подавать на тендеры. Вероятнее всего мы переедем в телецентр «Карандаш» на улицу Ильенко, 42, но надеемся получить и помещения для гостевых студий в пространстве Общественного на Крещатике, 26

Музыкальное направление радиостанции ранее ориентировалось больше на украинскую эстрадную музыку. Планируете ли смещать музыкальный вектор?

Как один из учредителей станции с форматом 100% национального украиноязычного продукта (волынская радиостанция «Радио 1». – Ред.), я с большим уважением отношусь к украинской музыке вообще и украинской эстраде в частности. Но музыка должна соответствовать месту и моменту. Киев – город размером с три Эстонии и при этом он не имел своего радио, которое бы отражало текущий момент времени. Так что мы поменяли формат сразу же. Сейчас мы играем евро CHR – радио актуальных хитов, полностью отказались от музыки на русском языке и запустили в ротацию целую массу новой украинской музыки, делая акцент именно на киевских группах. Музыкальная пропорция сейчас 50/50 – это больше заявленных в лицензии 35% украиноязычной музыки. Мы активно сотрудничаем с местными лейблами, готовы к сотрудничеству на безвозмездной основе с самыми «отвязными» молодыми талантами. К нам снова приходят отечественные звезды, чтобы представить свои новые работы. Это очень вдохновляет.

Какое информационное наполнение радиостанции?

По будням с 8 часов утра у нас новости два раза в час, есть разговорные программы. Мы работаем сейчас над запуском утреннего шоу, но пока это эксперименты. В части информационного контента – еще больше погружаемся в темы городской жизни. Ведем репортажи с улиц каждый день, целый день. Даем по одному-двум включениям корреспондентов. Еще у нас очень много синхронов и интервью. В идеале со временем в новостях на радио каждая новость у нас будет сопровождаться синхроном. У нас день Киева – каждый день. С 8:00 до 20:00 – линейный эфир, с 20:00 до 23:00 – специальные программы. Если все сложится хорошо, то в новом сезоне будут транслироваться unplug молодых исполнителей и команд. Ночью будут аудиокниги, специальные программы о животных и здоровье, чтобы развлечь таксистов и дежурных на своих постах.

В нас на радиостанции появился PR-отдел, им была поставлена задача кроме коммуникации с телеканалом заново наладить контакты со всеми коммунальными учреждениями культуры – в частности, театрами. Мы рассматриваем возможность трансляции спектаклей в теле- и радиоэфирах. Но возникает вопрос авторского права на предмет можно ли снимать спектакль.

«Разгосударствление» в прошлом году прошел «Вечерний Киев» – теперь это не газета, а интернет-сайт. Планируете какую-то кооперацию? Все же хоть и разные типы медиа, но источник финансирования один.

Уверена, что будем. Странно было бы то, если бы ТВ, радио и «Вечерний Киев» толком никак не взаимодействовали. (После реформирования печатной газеты в интернет-газету было создано новое коммунальное предприятие «Центр публичной коммуникации и информации». На 2019-й предприятие просило из городской казны 23,85 млн гривен. Была ли утверждена эта сумма – не сообщалось. – Ред.).

Что будете делать, когда «разгосударствление» дойдет до ТВ и радио?

Станем вещателями громад. Мы уже стремимся ввести принципы вещания громад в нашу работу. Мы были инициаторами изменений организационной структуры, создания наблюдательного совета. Новая объединенная структура должна иметь все формальные и фактические признаки Общественного вещателя. Киевские медиа должны стать хорошим примером другим региональным радио и ТВ. Наша работа в УАМГ дала нам много опыта, так что теперь наша задача масштабировать наши пилотные проекты до размеров трех Эстоний (смеется. – Ред.) или одного Киева.

У нас очень много синхронов и интервью. В идеале со временем в новостях на радио каждая новость у нас будет сопровождаться синхроном. У нас день Киева – каждый день. С 8:00 до 20:00 – линейный эфир, с 20:00 до 23:00 – специальные программы

У радиостанции есть FM-частота в Киеве – 98 МГц. В прошлом году в столице запустили цифровое радио. «Радио Киев» не подавало заявку на конкурс Нацсовета, хотя для столичного вещателя это было бы логично. Планируете какие-то «движения» делать в этом плане?

Я не очень верю в эфирное цифровое радио, поскольку не так много успешных примеров в мире. Мы свято верим в интернет.

Какой будет информационная политика на радио и ТВ? Как быть со стандартами журналистики на муниципальных медиа?

Как я говорила, мы – из гражданского сектора. Наша задача – быть платформой для общественной дискуссии, а не просто транслировать мнение власти. Освещать деятельность городских и национальных структур не значит падать ниц каждый раз, когда президент, премьер или мэр что-то говорит.

Директор телеканала «Киев» Юрий Лященко ответил на вопросы «Телекритики» письменно.

Юрий, расскажите какой вы видете концепцию телеканала?

Главная задача телеканала – быть каналом городской общины столицы, отвечать запросам горожан, быть площадкой для диалога властей и людей. То есть, стать образцом и пионером медиа громад для всех регионов. На базе холдинга можно разрабатывать форматы, создавать продукт и на неоплатной форме передавать другим местным редакциям ТВ и радио. Ряд программ у нас не имеют привязки к территориям.

Какая эфирная сетка у телеканала сейчас? На кого делаете ставку?

Новости СТН у нас каждые два часа, есть утреннее шоу, дневные и вечерние разговорные студии. Вечерние студии ведут Сергей Дойко и Василий Климчук. На выходных, например, днем идет программа Снежаны Егоровой Gorod S.

В моем понимании телеканал «Киев» – это телемагазины, продукция «Поплавка» и трансляции заседаний горсовета. Что со всем этим планируете делать?

Изменения в сетке уже видны. Продукция «Поплавка» пока что идет, но только в рекламных блоках, а не в линейном эфире. Насчет заседаний горсовета, насколько мне известно, у нас нет обязательств по трансляции. Хотя надо понимать, что иногда заседания горсовета – действо интересное и полезное для зрителей и слушателей. Не гладиаторские бои, конечно. Но тоже ничего.

Что касается телемагазинов, то честно говоря, не вижу в этом большого преступления, этим и старшие братья – большие телеканалы, не брезгуют. Просто всему должно быть свое время, чтобы телемагазины не становились главным продуктом. Сейчас, в период реформирования сетки, их нет. А дальше – посмотрим. Повторю, сетка уже меняется. В наших эфирах и на всех диджитальных площадках будет еще больше контента о Киеве.

Помнится, ранее, в Prozorro было много информации о покупке каналом старых фильмов за миллион гривен. Какой будет стратегия по закупкам при вас?

По контенту, который купили ранее, мы не можем объяснить по какому принципу он отбирался. Пока мы работаем с тем, что есть и выбираем новый продукт, который будет на наш взгляд лучше подходить к новой сетке и новым проектам.

Будете ли сохранять спутниковое вещание «Киев»? Насколько целесообразно держать спутниковую лицензию для местного вещателя?

Канал меряется в панели Nielsen и существует мнение, что это единственный объективный показатель эффективности работы. Но чтобы окупать исследования, каналу нужно сохранять и развивать региональную сеть, чтобы привлечь сейлзхаус для продажи рекламы по пунктам рейтинга, и стремиться попасть в максимальное число кабельных сетей. Пока мы не придумали эффективного способа передачи сигнала кабельным операторам, мы будем оставаться на спутнике. Предвосхищая вопрос о специфической лицензии, которая дает возможность каналам доставлять сигнал с помощью интернета, скажу, что мы этот вопрос изучаем.

Какое техническое обеспечение телеканала «Киев»? Планируете ли запуск HD-вещания?

В прошлом году на канале происходила покупка нового оборудования. Сейчас у нас есть довольно большое количество всего, но до сих пор оно не было введено в эксплуатацию. Может подождем переезд. По HD пока ничего не могу сказать. Но, думаю, что да – будем переходить. Но, скорее всего, не в течении первых 100 дней.

Более детально о трансформации вещателей Наталья и Юрий Лященко пообещали рассказать «Телекритике» осенью, после рестарта вещателей и переезда в новые редакции.

Фото: Виктория Гребенюк