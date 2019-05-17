⚡ Лященко вместо Криворучко возглавил муниципальный телеканал Кличко

Столичный телеканал Киевского горсовета «Київ TV» (КП Киевского городского совета «Телекомпанія “Київ”») сменил директора. Вместо Светланы Криворучко, которая с 2011-го исполняла обязанности директора, временным и. о. директора стал медиаменеджер Юрий Лященко. Соответствующая информация отображена в государственном реестре предприятий. По данным ресурса Оpendatabot, смена руководства произошли 13 мая.

По данным источников «Телекритики» в коллективе канала, изменения произошли якобы еще в конце апреля – Светлана Криворучко написала заявление по согласию сторон. Причины увольнения источник не сообщает. Информацию об уходе подтвердила «Телекритике» Светлана Криворучко, отказав в комментарии.

Работники канала рассказывают, что в числе первых решений Юрия Лященко не были продлены контракты на выход концертов Михаила Поплавского – с 1 июня в эфире «Київ TV» останется только кулинарная программа с его участием. Также изучается юридическая возможность непродления контракта на выход телемагазинов, которыми переполнен эфир телеканала – они были подписаны предыдущим руководителем на долгосрочный период.

В профиле на Facebook-странице Юрия Лященко в графе место роботы с 7 мая указан телеканал «Київ TV»:

Новый директор канала пообещал «Телекритики» предоставить комментарий со временем, сославшись на занятость.

Юрий Лященко – сооснователь волынской радиостанции украиноязычной музыки «Радио Один». В 2000-х построил сеть радиостанции альтернативной музыки Star FM. После продажи радиостанции «Радиогруппе УМХ» в конце 2000-х запустил два тематических телеканала – музыкальный Star TV и «Погода ТБ». В 2011-м, после продажи телеканалов группе юристов Андрея Портнова, экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича, оба вещателя вошли в эфирную цифровую сеть «Зеонбуда», позже сменив название на Business и Dobro (сегодня на этой частоте вещает ZIK). Параллельно участвовал в радиопроектах в Польше и Венгрии. После продажи телеканалов проживал в Будапеште и Нью-Йорке. Согласно профилю в Facebook, в Нью-Йорке Юрий учился и работал в сфере коммуникаций и social marketing. В 2017-м был автором программы перестройки общественного вещателя в команде главы Госкомтелерадио Олега Наливайко во время его участия в конкурсе на пост главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Супруга Юрия Лященко Наталья – радиоменеджер, директор «Украинской ассоциации вещания общин».

Светлана Криворучко работала на «Київ TV» с 2007-го: в течение 2007–2010 – занимала должность директора информационно-публицистического вещания, с 2010 – директор канала. За этот период телеканал регулярно попадал в скандалы с сомнительной редакционной политикой, закупкой техники (в 2013-м на канале было проведено полное техническое переоснащение) и кинопродукции. В 2011–2015 годах Криворучко совмещала работу на столичном канале с должностью директора телеканала Нацбанка БТБ. созданного во время руководства НБУ Сергея Арбузова, который мигрировал в Россию после Евромайдана. В 1998–2001 Криворучко работала в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Как известно, столичный телеканал «Київ TV» входит в условный медиахолдинг Киевского горсовета вместе с «Радіо Київ» и интернет-газетой «Вечірній Київ». Напомним, в прошлом году телеканал «Київ TV» просил утвердить бюджет на 2019-й в размере 92,12 млн гривен; «Радіо Київ» – 15 млн гривен; коммунальное предприятие «Центр публичной коммуникации и информации», созданное после реформирования «Вечірнього Києва» из печатной газеты в интернет-сайт – 23,85 млн гривен.

По информации «Телекритики», изменения в руководстве грядут также у «Радіо Київ» (КП «Радіостанція “Голос Києва”»), директором которого значится Андрей Васин.

Напомним, 17 января Нацсовет объявил предупреждение каналу «Київ TV» за телемагазины и рекламу концерта Михаила Поплавского: вещатель превысил допустимую суточную квоту для телемагазинов (3 часа) и не указал информацию о наличии фонограммы в рекламе концерта Михаила Поплавского.

Фото: pixabay