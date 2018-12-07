Дотация телеканала «Київ» и других муниципальных СМИ может значительно вырасти в 2019

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики Андрей Таранов.

«Телеканал “Київ”, который ежегодно тратит на свое существование около 2 млн USD, захотел с Нового года более чем по 3 млн USD на следующие три года», – сообщил депутат, предоставив соответствующие расчеты.

Согласно документу, телеканал «Київ» просит утвердить бюджет канала в 2019 году в размере 92,12 млн гривен с ростом до 102 млн гривен в 2021-м. «Радіо Київ» (КП «Радіостанція «Голос Києва») просит 15 млн гривен с ростом до 16,5 млн гривен в 2021-м. Новосозданное коммунальное предприятие «Центр публичной коммуникации и информации» хочет 23,85 млн гривен на 2019-й, еще 4 млн гривен уйдет департаменту общественных коммуникаций.

«Когда я спросил, хорошая ли это идея тратить столько денег на 0,5% доли в Киеве (и аж 0,06% за пределами Киева), оказалось, что я объявил войну киевлянам, депутатам и практически всей Галактике. Впервые в жизни попал под кампанию черного PR. Получается, не зря спросил», – добавляет Андрей Таранов.

По его словам, вопрос дотации муниципальных СМИ будет рассматриваться 11 декабря в горсовете на комиссии культуры.

Ранее в условный медиахолдинг Киевского горсовета входили телеканал «Київ», «Радіо Київ», газеты «Хрещатик», «Вечірній Київ» и «Украинская столица». Как известно, в конце года должен завершится процесс разгосударствления печатных СМИ. В связи с этим депутаты Киевского городского совета 30 ноября создали коммунальное предприятие «Центр публичной коммуникации и информации» на базе КП «Вечірній Київ». Издание с 1 января станет интернет-газетой и будет публиковать информацию о деятельности, решениях и инициативах городской власти, общественно важных мероприятиях, услугах и сервисах.

Напомним, 14 ноября Нацсовет объявил проверку телеканалу «Київ» на предмет превышения квоты на трансляцию телемагазинов (4 часа 6 минут в сутки против допустимых 3 часов).

Муниципальные СМИ не раз критиковались за пиар мэра Киева Виталия Кличко.

Фото: скриншот эфира канала «Київ»